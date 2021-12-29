Участникам массовой драки в Махачкале назначены штрафы

29 декабря 2021, 20:02

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Суд в Махачкале назначил административные штрафы всем семерым задержанным в ходе массовой драки в центре города. Они признаны виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Участники драки признали вину и заявили, что раскаиваются.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы 28 декабря произошла массовая драка с участием порядка 40 человек. Чтобы прекратить столкновение, сотрудникам полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы, семь участников драки были задержаны, сообщило МВД.

Семеро задержанных во время массовой драки в Махачкале обвинены в неповиновении полицейским. В отношении них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП России. Задержанные рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что всю ночь провели в отделе полиции и сегодня днем были доставлены в Советский районный суд Махачкалы.

Административные дела рассматривали двое судей параллельно. В рапортах сотрудников полиции указывалось, что задержанные после требования прекратить противоправные действия оказали сопротивление. "Вели себя буйно, агрессивно, отталкивали сотрудников полиции и оказали им сопротивление", - процитировал рапорт судья, оглашая материалы дела.

При рассмотрении материалов все четверо признали свою вину и заявили суду, что раскаиваются в содеянном, пообещав, что больше такое не повторится, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на четырех заседаниях.

Обстоятельства произошедшего в тот вечер на суде не исследовались, лишь один задержанный пояснил, что он подошел к месту событий, когда его друг сидел в машине. "Подошли сотрудники полиции и стали стучать в окно машины, чтобы открыли дверь. Хотели задержать нашего брата, тут и началось... И в итоге скрутили меня", - рассказал задержанный.

Раскаяние суд принял во внимание как смягчающее обстоятельство и назначил четверым задержанным административные штрафы в размере двух тысяч рублей. Они не намерены обжаловать это решение. Постановление о назначении штрафа в две тысячи рублей вынес и другой судья трем остальным задержанным, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Конфликт произошел между представителем подрядной организации, ответственным за реконструкцию улицы Коркмасова, и человеком, неофициально представляющим интересы администрации Махачкалы, написала газета "Черновик".

Подробности происходившего вечером на пересечении улиц Коркмасова и Далгата никто из задержанных комментировать не захотел. Один и из участников происшествия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что конфликт, приведший к драке, начался между подрядчиком, который занимается реконструкцией улицы Коркмасова, и человеком, действовавшим в интересах администрации города. При этом он не уточнил, в чем была суть конфликта и не привел других деталей.

Пресс-служба администрации Махачкалы опровергла причастность к инциденту представителей мэрии. "По предварительной информации, драка произошла между представителями подрядной организации, которая готовила участок [на ул. Коркмасова] под асфальтирование, и теми, кто пытался на машине проехать на этот участок. Были ли это жители улицы Коркмасова, пока неизвестно, в этом разбираются правоохранительные органы", - процитировало заявление пресс-службы издание "Махачкалинские известия" 28 декабря.

В мэрии добавили, что "из работников администрации города Махачкалы там [на месте инцидента] не было никого".