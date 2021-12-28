Плакат в поддержку "Мемориала". Скриншот https://t.me/polniypc/1464

28 декабря 2021, 15:15

Мосгорсуд 29 декабря проведет второе заседание по иску о ликвидации ПЦ "Мемориал"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 10.00 мск 29 декабря в Московском городском суде состоится очередное заседание по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Ход процесса будет транслироваться в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* 23 ноября. В этот день прошло первое предварительное заседание по этому делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 16 декабря прокуратура Москвы на суде по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* предъявила претензии не к отсутствию, а к размеру и расположению маркировки о статусе иноагента на сайте организации, а также использовала в качестве аргумента не вступившее в силу решение суда о штрафе в 500 тысяч рублей. На суде 23 декабря защите было отказано в допросе авторов экспертизы по делу организации.

Сегодня Верховный суд России удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений.

Второе заседание по существу дела в рамках рассмотрения иска о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»* назначено в Мосгорсуде на 29 декабря в 10.00 мск, сообщается на странице организации в Facebook.

"Последний рывок перед Новым годом! В прошлый раз СМИ и публика смогли наблюдать за заседанием из зала для прессы в апелляционном здании, - говорится в сообщении. - Нас будут защищать адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, а также юрист Григорий Вайпан и юристки Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва".

Все желающие смогут следить за происходящим в суде через соцсети организации. Текстовая трансляция заседания будет вестись в ТГ-канале, на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура VS ПЦ «Мемориал»: второй суд о ликвидации" и на остальных страницах ПЦ «Мемориал»*.

12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*). По данным на 15:15 мск 28 декабря ее подписали 138 510 человека. Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Напомним, ранее правозащитники, юристы и журналисты указали, что закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов"*.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Активисты задержаны на акции в поддержку "Мемориала"*", "Петиция в защиту "Мемориалов"* набрала свыше 138 тысяч подписей", "Прокурор признал отсутствие негативных последствий работы "Мемориала"*".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 декабря 2021, 17:01

28 декабря 2021, 16:26

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28 декабря 2021, 16:20

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28 декабря 2021, 15:51

28 декабря 2021, 14:54

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