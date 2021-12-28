Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского

28 декабря 2021, 04:59

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Более 20 блогеров и рэперов призвали в видеообращении освободить Юрия Хованского, находящегося в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост".

Как писал "Кавказский узел", 9 июня следователи сообщили о задержании блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге. Он был заподозрен в пропаганде терроризма после исполнения песни о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Дело расследуется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следком опубликовал видео с признанием блогера. Суд в Санкт-Петербурге 10 июня арестовал Юрия Хованского.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Более 20 youtube-блогеров и рэперов записали видеообращение в поддержку Юрия Хованского, который с начала июня находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке.

Видеообращение было опубликовано сегодня на канале Юрия Хованского в Youtube и к 23.15 мск собрало более 573 тысяч просмотров и более 157 тысяч "лайков".

В поддержку находящегося по арестом блогера в ролике высказались Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Satyr (Илья Шабельников), Слава КПСС (Вячеслав Машнов), Руслан Соколовский, Илья Давыдов (MaddysonShow), Дмитрий Ларин, Елизавета Неред (Лиззка) и другие.

"Вот уже полгода он находится в сизо за песню которую исполнил в 2012 году на камерном стриме, где присутствовала лишь несколько человек", - сказал Руслан Усачев. "Широкая аудитория никогда бы не узнала ее существовании, если бы эту песню намеренно не предали огласке спустя девять лет", - отметил Эльдар Джарахов.

"Песня провокационная и жесткая, однако, это всего лишь песня. Неуместная сатира, глупый стёб, вырванный из контекста - что угодно, но точно не попытка оправдать действия боевиков", - считает Илья Шабельников.

"На момент исполнения данной композиции той части статьи, по которой его судят, не существовало в принципе, а по той, которая была в законодательстве, истек срок давности", - заявил блогер Руслан Соколовский.

"Аудиозапись, с которой все и началось, была выложена в 2012 году, и этому найдены неопровержимые доказательства", - отметил блогер Илья Давыдов.

Блогер Олег Григорьев сообщил, что Юрий Хованский не только многократно извинялся за эту песню задолго до возбуждения уголовного дела, но и давал о ней объяснение Центру "Э" в конце 2013 года.

В песне о Норд-Осте, которую исполнил Юрий Хованский, упоминаются "настоящие герои", "чеченцы", а также боевики Салман Радуев и Шамиль Басаев. Биографии Салмана Радуева и Шамиля Басаева опубликованы на "Кавказском узле".

Участники ролика рассказали, что в своем открытом письме, переданном из заключения, Юрий Хованский сообщил, что к нему тайно, не уведомив адвокатов, приходил следователь. Он предлагал ему "оболгать себя, отказаться от адвокатов, а взамен пообещал не затягивать дело, в результате чего все ограничится лишь штрафом". Следователь пригрозил блогеру реальным сроком, а также большими проблемами у его девушки, заявили участник ролика.

"Нельзя держать человека полгода без предъявления каких-либо обвинений. Нельзя наказывать человека за песню, спетую в 2012 году, по законам 2018-го. И, конечно, нельзя оказывать на человека давление, чтобы склонить его на сделку со следствием. Мы просим освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье", - говорится в ролике.