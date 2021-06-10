Блогер Хованский арестован за исполнение песни о теракте на Дубровке

10 июня 2021, 22:28

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца блогера Юрия Хованского, обвиненного в оправдании терроризма после исполнения песни с упоминанием о событиях в Театральном центре на Дубровке.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня следователи сообщили о задержании блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге. Он был заподозрен в пропаганде терроризма после исполнения песни о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Следком опубликовал видео с признанием блогера.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга поместил под стражу Хованского до 8 августа по делу об оправдании терроризма, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов города в своем Telelegram-канале. «Суд удовлетворил ходатайство следствия», - указано в сообщении.

Хованский вину признает частично, он просил поместить его под домашний арест или назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, отмечает пресс-служба.

Ранее Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России), информировал ТАСС. Отметим, наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

YouTube-канал Юрия Хованского зарегистрирован 22 сентября 2011 года, на него подписаны, по состоянию на 21.20 мск 10 июня, 4,41 миллион пользователей видеохостинга. В описании канала Хованский позиционирует себя как "первый стендап-комик в рунете и первый видеоблогер, который профессионально полез в рэп". Большинство видеороликов на его канале носят развлекательный характер.

Вместе с Хованским был задержан блогер Андрей Нифедов, он находится в статусе свидетеля, так как обвиняемый исполнил песню о теракте на его стриме, сообщил 9 июня Telelegram-канал SOTA. Также у своего дома был задержан блогер Дмитрий Ларин, его допрашивают по делу Хованского, сообщил со ссылкой на свои источники Telelegram-канал Baza. Предположительно, он также будет выступать в деле как свидетель, отмечается в сообщении.

В песне о Норд-Осте, которую исполнил Юрий Хованский, упоминаются "настоящие герои", "чеченцы", а также боевики Салман Радуев и Шамиль Басаев. Опубликованный 3 июля 2020 года на Youtube-канале Юрия Прошкина видеоролик с песней, по данным на 22.00 мск сегодня, набрал 34029 просмотров. Дата публикации именно этого видеролика была зафиксирована следствием для обозначения временного промежутка совершения преступления, в котором обвинен Хованский. Биографии Салмана Радуева и Шамиля Басаева опубликованы на "Кавказском узле".

Комментариев Хованского или его представителей относительно его ареста не поступало.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".