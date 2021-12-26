Жители Красного Сулина пожаловались на трехдневное отсутствие воды в домах

26 декабря 2021, 18:41

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Жильцы нескольких домов в Красном Сулине остались без водоснабжения после аварии и вынуждены растапливать снег, поскольку подвоз воды не организован, пожаловались сегодня участники схода.

Жильцы дома № 35 по улице Вокзальной в Красном Сулине провели сегодня сход, на котором выразили недовольство бездействием местного "Водоканала". По словам жильцов, они вынуждены растапливать снег, чтобы использовать полученную воду как техническую, а всего без питьевой воды остались после аварии жильцы домов на нескольких улицах – в переулке Тихом и во Втором Железнодорожном переулке.

"В пятницу 24 декабря произошла авария, приехал "Водоканал", разрыл всё и благополучно уехал. В пятницу температура воздуха в ночное время опускалась до -20 градусов, и проблема не была решена, всё оставили до субботы. В субботу всё та же песня, исполнители те же, всё разрыто, воды нет", - пожаловалась жительница Красного Сулина Людмила Бочарова корреспонденту "Кавказского узла", который присутствовал на месте схода.

По словам Бочаровой, уже два дня люди звонят в службу 112 и в "Водоканал", но "помощи никакой". "112 передаёт информацию в "Водоканал", те, в свою очередь, игнорируют. За эти три дня нам даже воды не подвезли, хотя мы их об этом просили неоднократно", - рассказал один из участников схода.

"Куда нам ещё жаловаться, куда звонить и писать?! У нас одноэтажный барак, в нём живёт пять семей, у нас дети, у нас две пожилые женщины, они вообще выйти не могут... Да, конечно, мы стараемся приносить им воду, но мы сами тратим огромные деньги на её покупку. Рядом нет ни колодцев, ни других источников, и мы вынуждены покупать воду, хотя бы для питья и приготовления пищи, что, конечно, сильно бьет по бюджету: на пенсию много не накупишь. Из-за этого мы собираем на улице снег и топим его", - рассказала Людмила Бочарова.

Жители показали корреспонденту "Кавказского узла" емкости со снегом и с полученной из него водой. "Эту воду мы используем как техническую: помыть посуду, руки", - пояснила Людмила Бочарова.

Пенсионерка Людия Машкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что три дня "выживает без воды" и звонит в "Водоканал" с просьбой подвезти воды. "Я уже в том возрасте, когда не могу бегать за несколько километров с вёдрами в поисках воды, а пенсия у меня маленькая и покупать воду для меня очень сложно. Немного покупаю, так хоть чая попить, для всего остального я топлю снег", - пожаловалась пожилая женщина.

Она добавила, что воды нет не только в их доме, но и в домах на других улицах. "Просто мы уже не стали людей собирать, а так им тоже приходится трудно, как и нам. Так, на соседней улице вообще женщина больная лежит, не встаёт, а у неё нет отопления, так как воды нет. Вот ходим к ней, проведываем, сейчас, нужно думать, на днях похолодает и, если воду не дадут, то нужно будет что-то делать, кому-то её забирать. Да, собственно, она не одна такая, в нашем доме тоже женщина без отопления", - рассказала Лидия Машкова.

Пенсионерка уточнила, что сегодня "договорились с предпринимателем" о покупке воды. "Он нам домой прямо привёз воду, мы купили. Хотя под домом раньше был колодец, но его администрация закрыла, так бы могли набирать, а сейчас во всей окрестности вообще негде воды набрать", - посетовала Машкова.

Во время схода люди позвонили в "Управление развития систем водоснабжения" по Красному Сулину и спросили у диспетчера, можно ли организовать подвоз воды, на что диспетчер ответила, что это невозможно, сославшись на выходной день. Участники схода выразили возмущение таким ответом.

Участница схода Татьяна Капустина рассказала, что ездила в соседний город Шахты, чтобы помыться. "Воду мы просили привезти, нам отказывают по непонятным причинам. У меня дочь студентка, живёт в Шахтах. Приехала в пятницу домой [в Красный Сулин], три дня искупаться не могла, сегодня пришлось отвезти её в Шахты, так я у неё сама хоть искупалась", - рассказала она, также пожаловавшись, что воду приходится покупать, и "на это уходят большие суммы".

В администрации не знали про эту ситуацию, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов. "Нам никто не сообщал, заявок не было. Я сейчас дал указание заму узнать, что происходит. Как ему ответили в "Водоканале", они устраняли там аварию, и получилось так, что они аварию устранили, но нужно было дальше по линии проверить, они этого не сделали, так как поехали на другой прорыв, он был большим. Они планировали сегодня туда поехать, но опять не получилось, так как опять в другом месте устраняли. С их слов, они завтра туда поедут и будут делать. От себя я ещё хочу добавить, чтобы в таких ситуациях, люди обращались не только в "Водоканал", но и к нам в администрацию, чтобы мы знали и со своей стороны помогли людям", - сказал Павел Грузинов.

Сотрудник пресс-службы областного "Водоканала" комментировать ситуацию отказался, но сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что переадресовал вопрос руководителю "Управления развития систем водоснабжения" по Красному Сулину, и ожидается, что тот подготовит ответ "в ближайшее время".