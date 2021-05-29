Красносулинцы занялись обустройством пляжа на фоне бездействия городских властей

29 мая 2021, 18:52

Жители Красного Сулина провели уже третий субботник по очистке места отдыха на Вербенском водохранилище. В Красном Сулине нет ни одного официального пляжа, но чиновники не решают эту проблему, посетовали активисты.



Представители администрации из года в год ведут разговоры, что городу нужен официальный пляж, указали корреспонденту "Кавказского узла" участники сегодняшнего субботника на Вербенском водохранилище. "Когда мы приехали отдохнуть на майские праздники на Вербенское водохранилище, то, что тут увидели, вызвало шок - это горы мусора, поваленные деревья, заросший берег и сам водоем. Мы подумали и решили навести здесь порядок. Для этого создали в WhatsApp группу неравнодушных, сейчас к нам присоединяется все больше людей. В Красном Сулине есть базы для отдыха, но все они платные, а деньги на отдых не у всех есть, поэтому мы и решили сделать хотя бы одно место, где бы жители города и приезжие могли бы бесплатно отдохнуть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник уборки Сергей Комиссаров.

По его словам, первый такой субботник прошел еще 2 мая. "Несколько мешков мусора собрали. Удивляет, почему люди такие свиньи - неужели нельзя за собой убрать?" - возмутился Комиссаров. Сегодняшний субботник стал третьим. "Приехали, смотрим - тут снова появился мусор. Придется снова за кем-то его убирать, люди у нас плохо воспитанные. В прошлый раз привезли железную бочку, чтобы хотя бы туда пакеты с мусором скидывали, так и бочку украли - может, на металл", - посетовал активист.

Красносулинцы проводят субботники группами по 10-20 человек, они намерены и дальше поддерживать порядок на водохранилище. "Сегодня вот приехали - трава вымахала. Взял газонокосилку и сегодня кошу траву. Кто-то продолжает мусор убирать, другие дно чистят. Также сегодня планируем немного камыша удалить, чтобы хотя бы водоем было видно, а то все заросло. Городская администрация вывезла мусор отсюда, который мы прошлые разы собирали. Тут много сухих веток - палить их нельзя. Надеемся, что власти их вывезут", - добавил Сергей Комиссаров.

Он отметил, что раньше на этом месте был городской пляж. "Сейчас часть территории - это база отдыха, а другая часть просто заросла", - пояснил активист.

Жители Красного Сулина в 2020 году отстояли Вербенское водохранилище, которое хотел спустить владелец плотины - компания "Несветай ГРЭС". Против этого решения высказались участники схода, затем инициативная группа собрала подписи под обращениями к депутатам и президенту России.

Купаться на водохранилище нельзя. "Мы создаем место для отдыха. Это не место для купания, потому что с пляжами у нас все очень тяжело: нужно разрешение, обследование дна. Мы финансово это не потянем. Денег у нас мало - так, собираем сами, кто сколько может, скидываются. Тот же бензин купить для косилки, песка пару машин хотя бы хотим сюда завезти, чтобы дети могли на песочке поиграться. Мы не для себя, не для своей группы делаем это место - для всех. Любой желающий может сюда приехать - место хорошее, есть тенек от деревьев. Главное, чтобы люди не мусорили здесь", - подчеркнул Сергей Комиссаров.

Активисты рассчитывают на помощь городских властей. "Надеемся, может, все-таки городские или районные власти обратят внимание на то, что у нас нет ни одного пляжа. И, возможно, это место как раз и станет таким. Возможно, власти помогут в благоустройстве, да и юридически оформят потом это место под пляж, соблюдая все по закону", - сказал Комиссаров.

Еще одна участница субботника, Александра Евдокимова, отметила, что живет поблизости. "Но на водохранилище практически не бываю. У меня дети ходят сюда рыбу ловить, и когда тут было еще более-менее не заросшее место, они купались. Я в WhatsApp случайно увидела, что создали группу, даже не знаю, кто. Решила тоже с мужем принять участие. Когда пришли сюда 2 мая на первый субботник, конечно, я была в ужасе, что происходит с бывшим местом для отдыха. Это огромные кучи мусора - практически под каждым деревом, каждым кустом. Воды из-за разросшегося камыша не видно. А когда-то тут было хорошее место для купания - дно тут песчаное, неглубоко, с детьми отдыхать было прекрасно", - рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Она раскритиковала тех, кто мусорит на водохранилище.

"Мы хотим благоустроить это место, очистить от камышей, чтобы был доступ к воде, чтобы было тут все чисто, чтобы людям приятно было тут отдыхать. Но при этом они должны не гадить, увозить с собой мусор. Есть планы завезти сюда песка. Мечта, чтобы тут была песочница, может, "грибочки" для детей. Собираем сейчас, кто сколько может, денег. Возможно, кто-то захочет помочь нам - нужно те же мешки под мусор покупать, перчатки.

Местным жителям хочу сказать: вы приехали, отдохнули - убирайте за собой. Ибо мы и наши дети после вашего отдыха ходим, убираем за вами. Не стыдно?" - сказала Александра Евдокимова.

На водохранилище много баз отдыха, но их посещение платное, отметила участница субботника Юлия Божкова. "В прошлом году вход стоил 150 рублей. Приехать с ребенком - это уже 300 рублей отдать, что, конечно, накладно", - отметила она.

По словам Божковой, она тоже узнала об акции из соцсетей. "Я сегодня привезла бензопилу. Сама пользоваться не умею, но кто-то из мужчин, если будет необходимость, попилит поваленные сухие деревья, которых тут много. Сами с дочкой убираем прибрежную территорию от мусора и немного в самом водоеме возле берега убираем. Из воды достали уже целую кучу мусора - это и кульки с пакетами, пустые бутылки, банки. Очень много мусора. Не только на берегу, но и в воде", - рассказала Божкова.

Она также посетовала на то, что место отдыха горожан пришло в запустение. "Очень обидно, что его так угробили, и за этим никто не следит. Река, что протекает в черте города, настолько грязная, что к ней даже подходить страшно. От этого еще ценнее Вербенское водохранилище. Но если мы за ним следить не будем, то и тут со временем будут болото и грязь. Поэтому мы теперь планируем регулярно тут убирать", - заключила Юлия Божкова.

Дайвер Антон Еронин рассказал, что с другими дайверами приезжает на это место и понырять, и почистить дно. "В последнее время очень заметно, как дно заиливается, забивается ракушками. Где были обрывы и глубина, сейчас отмель. Также под водой много мусора, особенно в местах скопления рыбаков. Это и пакеты, бутылки, банки от прикормки. Некоторые любители половить рыбу, видимо, не хотят везти все это домой и выбрасывают в реку, тем самым засоряя ее. Они, видимо, не планируют сюда возвращаться", - удивился Еронин.

Он добавил, что рыбы в водоеме становится меньше - ее вылавливают, а запуска почти нет. "Если и запускают, то сами люди. И, конечно, это не то количество, которое нужно для поддержания рыбы в водохранилище", - сказал Еронин корреспонденту "Кавказского узла".

Купание на водохранилище запрещено и грозит штрафом, заявил глава администрации Красносулинского поселения Павел Грузинов. "Есть рекомендации, как должен выглядеть пляж, что должно быть. Должны быть спасатели, щит, должно быть обследовано дно, [нужно] получить разрешение по составу воды, по химическим характеристикам. Поэтому у нас на территории города есть места только отдыха у воды. Во всех необорудованных местах купание запрещено, за это выписывают штраф", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Есть ли в планах городских властей создание пляжа, и как относится администрация к инициативе горожан, которые сами создают место для отдыха, Павел Грузинов уточнять отказался.

Специалист Роспотребнадзора в Гуково, который отвечает за ситуацию в Красном Сулине, не ответил сегодня на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла".