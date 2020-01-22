Владелец плотины в Красном Сулине согласился сохранить водохранилище

22 января 2020, 08:17

Чиновники и представители компании "Несветай ГРЭС", которая владеет плотиной Вербенского водохранилища, после протестов жителей Красного Сулина договорились не допустить ликвидации водоема.

Как писал "Кавказский узел", 13 января представитель ООО "Несветай ГРЭС", которое владеет плотиной Вербенского водохранилища, на сходе жителей Красного Сулина сообщил о решении ликвидировать это сооружение и спустить водоем. Участники схода высказались против такого решения. 17 января инициативная группа жителей Красного Сулина начала сбор подписей под обращениями к депутатам и президенту России с просьбой не допустить ликвидации Вербенского водохранилища.

В 2018 году собственник плотины обращался в областное Минприроды и администрацию Красного Сулина с предложением безвозмездно передать право собственности на плотину, поскольку не может больше ее содержать. Не получив ответа, предприятие обратилось в суд, который не нашел оснований для смены собственника сооружения. Власти города выступают за сохранение водохранилища, но не могут взять плотину на баланс, так как у неё есть собственник, пояснил на сходе глава администрации Павел Грузинов.

В Красном Сулине в здании районной администрации 21 января прошла встреча представителей собственника плотины ООО "Несветай ГРЭС", городских и районных чиновников, на которой рассматривался вопрос о спуске Вербенского водохранилища. На встрече присутствовали также прокурор Красносулинского района, представители МЧС, депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев, представитель областного министерства промышленности и энергетики Сергей Прохоренко и представитель Донского водного бассейнового управления.

Встреча прошла в закрытом режиме, но после нее корреспонденту "Кавказского узла" удалось пообщаться с некоторыми её участниками.

Собственник плотины должен выполнять свои обязательства по охране и содержанию плотины, но он пока не выполнил всех требований, которые предшествуют принятию решения о ликвидации, и поэтому не получает согласия на спуск водохранилища, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат заксобрания Сергей Михалев.

Капитального ремонта плотины Вербенское водохранилище ООО "Несветай ГРЭС" не проводило и никаких необходимых документов не подготовило, рассказал депутат заксобрания.

Плотину периодически обследует Ростехнадзор, последний раз проверка была в январе 2016 года. Владельцы плотины должны выполнять все требования по содержанию потенциально опасного объекта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Красносулинского района Николай Альшенко.

"Вербенское водохранилище для нас важно, как резервный источник воды. У водохранилища есть несколько водопользователей: это и завод "Гардиан", также ещё несколько организаций, которые подали заявки на использования воды из Вербенского водохранилища", - сказал глава района.

"Зима у нас не снежная, однако мы всё равно должны готовиться к паводку. Группа МЧС регулярно выезжает и смотрит, какие происходят изменения", - сказал Николай Альшенко.

Общественные слушания следует проводить после того, как, согласно законодательству, разработана проектно-сметная документация, проведена оценка экологической безопасности, получено согласование для проектно-сметной документации от всех необходимых организаций. Но владельцы плотины перед тем, как вынесли вопрос на слушания, этого не сделали, пояснил Николай Альшенко.

"Мы не отходим от данной проблемы и готовы решать вопрос по сохранению водохранилища. За 70 лет там сформировалась своя экосистема, этот объект как социально, так и экономически важен для нас… О том, чтобы спустить водохранилище, и речи быть не может, мы сохраним водохранилище", - подчеркнул глава района.

На встрече были высказаны пожелания представителям собственника, власти также готовы выслушать его предложения и найти пути, чтобы сохранить водохранилище, сказал Николай Альшенко.

Представитель ООО "Несветай ГРЭС" Ирина Панченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в компании удовлетворены встречей. "Мы обратили внимание на замечания в нашу сторону, и примем это к действию. В лице города и района мы увидели заинтересованность в совместной работе по этой проблеме", - рассказала Ирина Панченко.

Рассматривается возможность перевода гидротехнического сооружения в собственность госструктур, как один из путей, чтобы сохранить Вербенское водохранилище, пояснила Ирина Панченко. Необходимо провести проверку собственника на его несостоятельность обслуживать плотину, считает она.

У собственника нет цели спустить водохранилище, более важно, чтобы не пострадали люди в случаи аварии на нем. Пока с плотиной все хорошо, но аварии нельзя исключить в будущем, так как объект требует ремонта, пояснила она. Визуальное обследование было проведено, все акты у компании имеются, но нужно провести более детальную проверку, и задействовать специалистов, считает Ирина Панченко.