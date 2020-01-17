Жители Красного Сулина объединились для защиты водохранилища

17 января 2020, 21:20

Инициативная группа жителей Красного Сулина начала сбор подписей под обращениями к депутатам и президенту России с просьбой не допустить ликвидации Вербенского водохранилища. В сохранении водоема заинтересованы и жители соседних населенных пунктов, рассказал местный депутат Сергей Шаповалов.

Как писал "Кавказский узел", 13 января представитель ООО "Несветай ГРЭС", которое владеет плотиной Вербенского водохранилища, на сходе жителей Красного Сулина сообщил о решении ликвидировать это сооружение и спустить водоем. Участники схода высказались против такого решения. Они решили создать инициативную группу, чтобы добиться сохранения плотины.

В 2018 году собственник плотины обращался в областное Минприроды и администрацию Красного Сулина с предложением безвозмездно передать право собственности на плотину, поскольку не может больше ее содержать. Не получив ответа, предприятие обратилось в суд, который не нашел оснований для смены собственника сооружения. Власти города выступают за сохранение водохранилища, но не могут взять плотину на баланс, так как у неё есть собственник, пояснил на сходе глава администрации Павел Грузинов.

В инициативную группу жителей Красного Сулина пока вошли восемь человек, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов инициативной группы, депутат Красносулинского собрания от КПРФ Сергей Шаповалов.

"Мы провели 15 января собрание, избрали председателя, заместителя, секретаря, обсудили на собрании распределение полномочий, составили текст письма с обращением. Одно обращение написали в Законодательное собрание Ростовской области. Также подготовили письмо на имя депутата Госдумы Максима Щаблыкина, а также приняли решение написать письмо на имя президента России Владимира Путина. Сейчас мы собираем под обращениями подписи, и уже в ближайшее время отправим их адресатам", - рассказал Сергей Шаповалов.

В обращениях красносулинцы просят вмешаться в ситуацию, пояснил он. "Если у собственника нет денег на содержание плотины, пусть этот важный для нас объект перейдёт в собственность государственных органов самоуправления, либо в собственность Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, либо в собственность Министерства водных ресурсов Ростовской области", - перечислил Шаповалов.

По его словам, получив ответы на все обращения, инициативная группа объявит сход жителей Красного Сулина. "Доведём до людей информацию, которая у нас будет, и на сходе определим дальнейшие действия", - сказал Сергей Шаповалов.

Количество участников инициативной группы может увеличиться, уточнил Шаповалов. "Это водохранилище важно не только для жителей Красного Сулина, но и для жителей Новошахтинска. К нам приезжали из Новошахтинска и заявили, что тоже нас поддержат и включатся в отстаивание Вербенского водохранилища. Обеспокоены и жители посёлков Новая и Старая Соколовка – все, кто проживает рядом", - рассказал депутат.

По его словам, в 2014-2015 годах пересыхало соседнее Соколовское водохранилище, и правительство области тогда выделило деньги на прокладку трубы между двумя водохранилищами. "Перекачивали воду, и ею пользовались после очистки и Красный Сулин, и Новошахтинск. В связи с тем, что сейчас у нас тёплая погода, снега нет, Соколовское водохранилище может снова пересохнуть, а если мы и Вербенское спустим, где тогда воду брать?" – поделился опасением Сергей Шаповалов.

Местные жители опасаются подтоплений в связи с ветхостью плотины

Из-за того, что за состоянием плотины сейчас никто не следит, люди опасаются подтоплений своих дворов во время паводка, уточнил депутат. "Мне говорят те, кто проживает ниже по реке, что люди спят с документами под головой, у кого-то приготовлены лодки на случай, если произойдёт ЧП. Мы же знаем, что, если на протяжении нескольких лет не следить за сооружением, то оно приходит в негодность. Страх у людей небезосновательный", - пояснил Шаповалов.

Сброс воды из водохранилища нарушит и экосистему водоема, указал эколог Денис Бондарев. "За 70 лет в районе Вербенского водохранилища установилась своя экосистема: рыба, птица, звери. При сбросе экосистема нарушится, останется от водохранилища небольшой ручей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог.

Чтобы привести плотину в надлежащее состояние, потребуются затраты, но это должен сделать собственник до передачи имущества муниципалитету, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов. "Если же собственника не будет, тогда уже администрация может взять плотину как бесхозную на баланс и выделять на её ремонт и содержание деньги. Чтобы понять, сколько нужно средств на её ремонт, нужен проект. Делается расчёт, и тогда определяется сумма, сейчас её назвать никто не может", - сказал чиновник.

Если произойдет плановый сброс воды из водохранилища, то подтопления не будет, заверил Павел Грузинов. Однако, по его словам, в планах администрации - сохранить водоем. "Мы сейчас прорабатываем ряд методов, направленных на сохранение водохранилища. 21 января у нас состоится совещание с Минприроды и Ростехнадзором, где мы будем обсуждать вопрос по плотине", - сообщил глава городского поселения.