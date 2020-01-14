Жители Красного Сулина потребовали сохранить Вербенское водохранилище

14 января 2020, 05:53

Собственник плотины Вербенского водохранилища решил ликвидировать это сооружение и спустить водоем. Около 100 жителей Красного Сулина на сходе высказались против такого решения.

13 января ООО "Несветай ГРЭС", которое владеет бывшей "Экспериментальной ТЭС" и плотиной Вербенского водохранилища, на территории бывшей теплоэлектростанции провело сход граждан, где обсуждался вопрос ликвидации плотины и спуска воды из водохранилища. На мероприятии собралось около 100 человек, также во встрече принимали участие представители администрации Красного Сулина, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте.

Встреча проходила в нервной обстановке, поскольку собственник плотины сообщил о принятом решении ликвидировать гидротехническое сооружение Вербенского водохранилища. При этом участники схода выступили против, так как из-за этого придётся спускать водохранилище.

Владелец плотины намерен провести общественные слушания по этому вопросу, однако пока такое мероприятие согласовать с властями не удалось, рассказала представитель компании-владельца гидротехнического сооружения Ирина Панченко корреспонденту "Кавказского узла".

Панченко, отвечая на вопросы участников встречи, отметила, что компания покупала "Экспериментальную ТЭС" и плотину, планируя сохранить производство. "Когда обанкротилась ТЭС, ее имущество было выставлено несколькими лотами на продажу, и сейчас тут несколько собственников. В связи с экономической ситуацией и другими причинами мы не смогли сохранить производство", - сказала она.

Юрист ООО "Несветай ГРЭС" Дмитрий Похилой пояснил на встрече, что в 2018 году собственник обращался и в Минприроды, и в администрацию Красного Сулина с предложением передать безвозмездно право собственности на плотину, но ответа получено не было, и в сентябре 2018 года компания подготовила официальный отказ от собственности на плотину, отправила документ в администрацию Красного Сулина, но также не получила ответа. По его словам, предприятие пытается через суд добиться отказа от плотины, но судом принято решение не в пользу собственника плотины.

"Два суда мы проиграли, нам сказали, что предприятие действующие, оно не банкрот, поэтому передать плотину мы не можем. Банкротить предприятие собственник не планирует, это его законное право, спустить сейчас плотину мы тоже не можем, для этого нужно провести все необходимые процедуры, чем сейчас мы и занимаемся. Также мы подали апелляцию, и если в суде снова мы не сможем отстоять, чтобы у нас эту плотину забрали, то мы спустим воду, все процедуры подготовки мы уже ведём. Мы готовы совместно с красносулинскими властями работать в этом направлении, найти решение, при котором можно сохранить Вербенское водохранилище, но местные власти на диалог с нами не идут", - рассказал Похилой.

Вопрос о передаче плотины муниципальным властям решается несколько лет, пояснила Панченко. "У нас уже несколько лет идёт переписка, мы сообщили и в администрацию Красного Сулина, и в область, что содержать плотину мы не можем, а её техническое состояние неудовлетворительное, нужны работы по её ремонту, мы их сделать не можем и при этом боимся, если произойдёт авария, люди, которые живут вниз по реке, могут пострадать", - пояснила она "Кавказскому узлу".

Жители и власти против ликвидации водохранилища

Глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов, присутствовавший на встрече, сказал "Кавказскому узлу", что городские власти выступают за сохранение водохранилища. "Мы не можем сейчас взять на баланс плотину, так как у неё есть собственник. Все вопросы для того, чтобы не спускать водохранилище, мы сейчас прорабатываем", - отметил он.

Срок эксплуатации плотины Вербенского водохранилища, построенной в 1936 году, по паспорту истек, однако его можно продлить, но для этого нужно провести обследования с участием всех заинтересованных сторон, заявил "Кавказскому узлу" бывший директор "Экспериментальной ТЭС" Роман Свердлов.

По его словам, ситуация с сооружением не критична, но его необходимо обследовать, выявить все замечания и устранить их, и для этого нужны деньги.

"Обоюдно [властям и собственнику] нужно этот вопрос рассматривать, подключать министерство природы, минпром, Ростехнадзор, искать компромисс и сохранить объект... Воды в водохранилище более 2 тысяч "кубов". Более того, этот объект является дополнительным источником воды... Ведь все мы помним, когда в 2014 и 2015 годах, когда пересыхало Соколовское водохранилище, именно отсюда, с Вербенского водохранилища, поступала вода в города Новошахтинск и Красный Сулин", - отметил Свердлов.

Жители Красного Сулина также против ликвидации водохранилища. "Для нас Вербенское водохранилище как Чёрное море. Многие не могут себе позволить поехать на море, а сюда мы и сами ходим, и детей водим купаться, тут есть базы отдыха. Разрушить всегда легче, чем потом построить, я против того, чтобы спустили воду", - сказала участница схода Людмила "Кавказскому узлу".

"Мы все против того, чтобы воду спустили. Я согласен, возможно, собственнику плотина не нужна, возможно, у него нет денег содержать, но тогда должны подключаться как местные, так и областные власти, и водохранилище мы должны сохранить. Я уже много лет занимаюсь этой проблемой, пишу во все инстанции, призываю принять меры", - рассказал председатель уличного комитета посёлка Власовка Пётр Нестерок "Кавказскому узлу".

Участники схода решили создать инициативную группу, чтобы информировать граждан о ситуации вокруг Вербенского водохранилища и добиться сохранения плотины, сообщил "Кавказскому узлу" депутат красносулинского собрания депутатов от КПРФ Сергей Шаповалов.

Сообщений относительно ситуации с плотиной Вербенского водохранилища на сайтах Минприроды Ростовской области, правительства региона по данным на 05.00 мск 14 января не было.