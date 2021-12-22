Союз журналистов Абхазии потребовал наказать виновных в нападении на коллег

22 декабря 2021, 06:21

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Нападение на съемочную группу на митинге в Сухуме Союз журналистов Абхазии назвал воспрепятствованием законной профессиональной деятельности и потребовал наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря в Сухуме прошел митинг, в ходе которого протестующие попытались прорваться к зданию парламента, а силовики применили дымовые шашки. Во время съемок на митинге пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. По данным телекомпании, водителю и оператору были нанесены телесные повреждения.

Союз журналистов Абхазии осудил 21 декабря инцидент со съемочной группой Абхазского телевидения. В заявлении организации говорится, что во время митинга имел место факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, пишет "Интерфакс".

В организации выразили надежду, что нападение на журналистов будет расследовано "тщательным образом, и виновные понесут заслуженное наказание", сообщает "Апсныпресс".

Напомним, что оппозиция в Сухуме вышла 21 декабря на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшилась, заявили участники акции. Аслан Бжания отказался выйти к протестующим, после этого участники митинга от здания абхазского драмтеатра в Сухуме, где проходил митинг оппозиции, переместились к администрации президента и предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики применили дымовые шашки. ОМОН и военные попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. На переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией пришли Адгур Ардзинба, Тимур Гулия и Ахра Бжания. После выступления лидеров протеста участники митинга разошлись.