Парламент Абхазии. Фото: официальный портал администрации Сухума https://www.sukhumcity.ru/

13 декабря 2021, 20:06

Назначена дата выборов в парламент Абхазии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в парламент Абхазии назначены на 12 марта 2022 года, указ об этом подписал сегодня президент Аслан Бжания.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта 2017 года жители Абхазии выбрали 35 депутатов парламента из 137 кандидатов. По итогам первого тура были избраны 12 депутатов, в 22 избирательных округах решено провести повторное голосование, в одном – перевыборы, которые назначены на 14 мая. Второй тур голосования состоялся 26 марта, по его итогам были избраны 22 парламентария. Политологи указали, что тогдашнему президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по итогам парламентских выборов и на фоне отсутствия сильной пропрезидентской партии не удалось получить контроль над Народным собранием.

Аслан Бжания сегодня подписал указ о назначении очередных выборов в парламент Абхазии, сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции Республики Абхазия и статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного собрания - парламента республики Абхазия" назначить выборы в Народное собрание на 12 марта 2022 года", – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Абхазии. 

Примечание:

"Парламент Абхазии принял в первом чтении поправки в закон о декларировании", "Призывы оппозиции сменить власть столкнулись с апатией жителей Абхазии", "Муниципальные выборы отразили состояние местного самоуправления в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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