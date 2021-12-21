Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста в Тбилиси

21 декабря 2021, 10:04

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Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли сегодня, в день его рождения, на акцию протеста в Тбилиси, с требованием освободить политика. Для того, чтобы присоединиться к ним, из регионов Грузии выдвинулись группы оппозиционных активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили периодически проводят акции протеста. Так, 19 декабря на акции протеста перед зданием МВД Грузии они призвали освободить политика и потребовали, чтобы полицейские прекратили политические преследования оппозиционеров. Один активист был задержан за мелкое хулиганство.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Сразу после ареста политик проводил 50-дневную голодовку, которую прекратил, добившись перевода из тюрьмы и тюремной больницы в военный госпиталь, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Сегодня, в день рождения Михаила Саакашвили, несколько десятков его сторонников вышли на акцию протеста в Тбилиси, на которой потребовали освобождения политика, а также поздравили его с днем рождения, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Для того, чтобы примкнуть к участникам акции, из Батуми выехали несколько десятков активистов, о желании принять участие в акции заявили также и сторонники Саакашвили из других регионов Грузии.

Жители страны негативно оценивают содержание политика под стражей, считает заместитель председателя фракции "Единое национальное движение" Верховного совета Аджарии Георгий Киртадзе. "Мы надеемся, что мы будем услышаны не только в Грузии, но и за ее пределами. Жители страны не одобряют содержание под стражей третьего президента", – приведены в публикации слова Киртадзе.

Активист "Единого национального движения" Лаша Кирбелия заявил, что намерен со своими соратниками принять участие в акции протеста в Тбилиси, чтобы еще раз продемонстрировать свою поддержку бывшему президенту. "Саакашвили находится в плену у властей. Чем больше нас сегодня выйдет на акцию протеста, тем сильнее будет наш призыв к властям освободить третьего президента страны", – сказал Кирбелия.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков людей. Часть из них показана в помещении, около стен в комнате видны грузинские флаги.

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в городе Тбилиси Грузинской ССР, грузин-менгрел (по материнской линии). О том, какие обвинения предъявлены Михаилу Саакашвили в Грузии, можно прочитать в биографической справке о третьем президенте Грузии, опубликованной на "Кавказском узле".

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".