Памятник погибшим в годы войны поврежден в Кабардино-Балкарии

20 декабря 2021, 18:25

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Вандалы повредили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Атажукино Баксанского района, сообщила сегодня районная администрация.

Повреждены плиты в основании памятника. Строители обновили фасад памятника гранитными плитами, однако 18-19 декабря неизвестные люди повредили отремонтированное основание монумента, сообщил администрации Атажукино Муаед Кумыков.

"Этому памятнику более 75 лет, строители еще не завершили работы по его обновлению, как кто-то целенаправленно повредил его", - приводятся на странице администрации Баксанского района в Instagram слова Кумыкова. Как следует из фотографии, приложенной к публикации, у памятника отбиты края плит.

Глава села сообщил, что полиция устанавливает личности неизвестных, и призвал жителей села, которые располагают информацией по этому поводу, обратиться в отделение полиции.

"Кавказский узел" также писал о реставрации памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Прохладном, которую местные жители сочли некачественной.