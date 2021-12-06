Жители Прохладного раскритиковали качество ремонта мемориала

06 декабря 2021, 17:14

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Реставрация памятника погибшим в Великой Отечественной войне затянулась и была проведена некачественно, заявили жители Прохладного.

Блогер Анастасия Емельянова сообщила, что получила множество жалоб от горожан на качество ремонта монумента. Она опубликовала на своем YouTube-канале "Анастасия за закон" видео, где демонстрирует, что краска на стелу с надписью "Никто не забыт, ничто не забыто" нанесена поверх старого, облупившегося слоя краски. Затем крупным планом демонстрируется криво установленная металлическая звезда Вечного огня - под один из ее углов подложена деревяшка. "Ее даже не выровняли", - подчеркивает Емельянова.

Блогер опускается на свежеуложенную плитку у мемориала и легко поддевает отдельные плитки пальцами. "Ее можно вытащить пальцами. У меня просто нет слов". В стороне, как видно в кадре, плитка старая, разбитая. "Неужели ее нельзя было заменить?" - говорит Анастасия Емельянова на видео, опубликованном 5 декабря.

К 17.00 мск 6 декабря это видео собрало 566 просмотров, 68 отметок "нравится" и 20 комментариев. "Пусть [глава города] отчитается, куда деньги потрачены", - призвала сегодня в комментариях Таня Масло. "Как всегда и везде в России. Главное - освоение бюджетных средств", - добавил Aлександр Шевцов. Местные чиновники в целом безразличны к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны, указала Татьяна Фиронова. "Что творится на конце города - все в траве. <...> Насоздавали всяких управлений, таблички повесили и сидят у народа на шее", - написала она.

Монумент с Вечным огнем в Прохладном посвящен командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года. Из числа курсантов тогда погибли 87 человек, которые похоронены тут же, в братской могиле. Памятник установлен в декабре 1968 года. Его авторы - архитектор Р.И. Палагашвили и скульпторы З.Э.Озов и Ф.Б.Калмыков, сообщается на сайте "Патриотические проекты ОНФ".

Жительница Кабардино-Балкарии Светлана Касперова также указала, что ремонт монумента в Прохладном выполнен некачественно. "Звезду на памятнике покрасили, не зачистив, положили некачественную плитку", - указала она корреспонденту "Кавказского узла". Касперова отметила, что вплоть до 3 декабря на памятнике не было и таблички "Погибшим за Родину", снятой во время ремонта. Она вернулась на свое место лишь после звонков местных жителей чиновникам, в том числе в республиканское управление по охране памятников.

Еще одна жительница города, Ольга Смирнова, также сказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее есть претензии к качеству работ. "Например, плитка везде должна быть толщиной три сантиметра, но в некоторых местах толщина меньше. Звезда у Вечного огня должна быть очищена, а она непонятной краской покрашена, причем до покраски ее не зачищали", - отметила горожанка.

Руководитель общественной организации "Боевое братство" в Прохладном Юрий Неудахин призвал не торопиться с выводами относительно ремонта. "Возможно, недоделки связаны с тем, что завершение ремонта памятника отодвигается по разным причинам. Пока администрация города официально не сообщит, что ремонт памятника завершен, говорит о недоделках преждевременно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник отдела УЖКХ администрации Прохладного еще 3 декабря сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что работы уже завершены, хотя и с опозданием на несколько дней. Связаться с представителями компании "Рестав" корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, причем в Управлении по охране памятников культурного наследия Кабардино-Балкарии категорически отказались предоставить контактные телефоны.

По данным в единой информационной системе "Закупки", администрация Прохладного разместила контракт на проведение работ по сохранению монумента 20 августа. Там указано, что это объект культурного наследия регионального значения. Начальная цена контракта - 1,3 миллиона рублей. 10 сентября был заключен договор с компанией "Рестав". Срок его исполнения - 31 октября. К этому дню работы завершены не были, и 29 октября между администрацией Прохладного и компанией "Рестав" было заключено дополнительное соглашение, в котором указывается, что сроки перенесены "в связи с возникновением независящих от ООО обстоятельств", а именно из-за проволочки с выдачей разрешения на проведение работ - оно было получено лишь 25 октября. Новым сроком завершения работ стало 26 ноября.

Минобороны России, курирующее ход реставрации таких памятников, еще 24 ноября предупредило правительство Кабардино-Балкарии о завершении этапа федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества".

"Для обеспечения качественного выполнения работ и исключения их проведения в зимний период прошу взять на контроль и довести до ответственных и должностных лиц о необходимости завершения мероприятий программы до 3 декабря 2021 года, в том числе в части расходования средств субсидии. В случае наличия к указанному сроку незавершенных и неизрасходованных средств субсидии из федерального бюджета прошу направить в адрес управления сведения с указанием объективных причин, способствовавших срыву выполнения программы в 2021 году", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".