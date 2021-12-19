Миротворцы отчитались о безопасном проезде в Нагорный Карабах

19 декабря 2021, 07:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под контролем российских военных за сутки в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор проехало более 400 автомобилей, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Минобороны России сообщило, что миротворцы за месяц обеспечили въезд и выезд более четырех тысяч машин через Лачинский коридор в Нагорный Карабах. В день проезжает более 150 машин, сообщили военные.

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор, сообщило 18 декабря Минобороны России на своем сайте.

«Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости мы просим водителя выйти из машины, чтобы досмотреть салон автомобиля», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка.