Российские миротворцы. Фото Минобороны России. https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12399360@egNews

19 декабря 2021, 07:19

Миротворцы отчитались о безопасном проезде в Нагорный Карабах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под контролем российских военных за сутки в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор проехало более 400 автомобилей, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Минобороны России сообщило, что миротворцы за месяц обеспечили  въезд и выезд более четырех тысяч машин через Лачинский коридор в Нагорный Карабах. В день проезжает более 150 машин, сообщили военные. 

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор, сообщило 18 декабря Минобороны России на своем сайте.

«Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости мы просим водителя выйти из машины, чтобы досмотреть салон автомобиля», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября Лачинский коридор был временно перекрыт из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами. Местный житель бросил гранату в азербайджанских солдат в Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла") и они открыли в ответ огонь, никто не пострадал. В тот же день миротворцы задержали жителя Нагорного Карабаха, который кинул гранату в военных Азербайджана, а на следующий день отчитались о стабильной ситуации в Лачинском коридоре.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

 "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Российские аналитики подтвердили расчеты армянского блогера о потерях сторон в карабахской войне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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