Глава Волгодонска осужден по делу об ущербе бюджету

13 декабря 2021, 17:47

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Суд признал главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова виновным в ущербе бюджету города на 16 миллионов рублей и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, глава администрации Волгодонска Виктор Мельников убедил подчиненного принять невыполненные работы по контрактам на ремонт трех автодорог, чем нанес бюджету ущерб на 16 миллионов рублей. Дело расследуется по статье о подстрекательстве к превышению полномочий. 18 ноября 2020 года суд освободил Мельникова под залог.

Суд Волгодонска признал сегодня главу города Виктора Мельникова виновным в подстрекательстве к превышению полномочий. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно, также на два года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме этого, назначен испытательный срок на 4 года, в ходе которого он обязан не менять место жительства и место регистрации без уведомления надзорного органа, сообщил сегодня суд на своем сайте.

Комментариев Мельникова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

В начале декабря Мельников объявил об уходе с поста главы города из-за состояния здоровья, которое ухудшилось в последнее время, его полномочия заканчиваются 20 декабря. Сегодня назначен и.о главы администрации Волгодонска, им стал Сергей Макаров, сообщило РБК.