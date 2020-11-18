Суд выпустил главу администрации Волгодонска под залог

18 ноября 2020, 15:31

Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, который был арестован по делу о крупном ущербе бюджету, освобожден из-под стражи, сообщил сегодня суд.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Волгодонска Виктор Мельников убедил подчиненного принять невыполненные работы по контрактам на ремонт трех автодорог, чем нанес бюджету ущерб на 16 миллионов рублей, предположили следователи. Дело расследуется по статье о подстрекательстве к превышению полномочий.

Волгодонской районный суд сегодня вынес решение о мере пресечения для главы администрации города Виктора Мельникова. Глава администрации города "освобожден из под стражи, избрана мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении на сайте суда. Сумму залога суд не указал.

По версии следствия, в 2017 году Виктор Мельников дал указания руководителю департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке работ, которые не были выполнены. Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении подчиненного, сказано в сообщении управления СКР по Ростовской области от 16 ноября.

Согласно пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ, подстрекательство к превышению должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

На сайте администрации Волгодонска на 14:50 мск не содержится комментариев относительного уголовного преследования главы города или его освобождения под залог.

Исполняющим обязанности главы администрации был назначен заместитель Мельникова по экономике Сергей Макаров, сообщил 16 ноября "Интерфакс".