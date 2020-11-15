Силовики сообщили об обысках у главы Волгодонска

15 ноября 2020, 17:18

В мэрии Волгодонска и дома у главы городской администрации Виктора Мельникова прошли обыски, связанные с уголовным делом о превышении должностных полномочий, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Обыски у главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростовской области, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, это связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), информирует ТАСС.

Обыски прошли в администрации и дома у чиновника, уточнил источник в правоохранительных органах, слова которого приводит РИА Новости. "Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Это касается сферы ЖКХ", - сказал силовик.

Управление МВД по Ростовской области и региональное управление СКР, по состоянию на 17.17 мск, не сообщили на своих сайтах о начале расследования. На сайте администрации Волгодонска информация об этом также пока не опубликована.