Ростовская мэрия объяснилась за ретушь фото Логвиненко с золотыми часами

09 декабря 2021, 14:04

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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко разместил в Instagram отретушированные фотографии из поездки в Грозный, убрав с них свои дорогие наручные часы. Администрация города пояснила, что Логвиненко отредактировал фото из скромности, пользователи соцсети встретили новые публикации мэра ироническими комментариями.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в конце ноября побывал в Грозном, где встретился с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. По итогам этой поездки мэрия Грозного выложила отчет, в том числе видео, на своем сайте. Из видео следует, что у Логвиненко на левой руке во время встречи находились часы. Фотографии с той же встречи опубликовал 27 ноября в своем аккаунте в Instagram cам Логвиненко, однако на снимках часы оказались удалены. На несоответствие снимков обратило внимание издание "Блокнот Ростов" в публикации от 8 декабря.

По мнению источника издания с фотографии были удалены швейцарские часы Breguet Marine Royale, корпус которых изготовлен из 18-каратного белого золота, цена которых колеблется от 2,6 до 3,5 миллиона рублей.

Логвиненко убрал с фотографий дорогие часы, чтобы "не выставлять свою состоятельность напоказ", пояснила пресс-служба администрации города. "Алексей Валентинович — состоятельный человек. Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять напоказ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах", - привело комментарий пресс-службы издание 161.ru.

Логвиненко исправно декларирует свои доходы, и еще до вступления в должность главы администрации города имел возможность купить дорогие часы, пояснила его пресс-секретарь Мария Петрова. "Встреча проходила в субботу, в выходной день, и фотографии он разместил в своем личном аккаунте", - процитировало ее слова РИА "Новости".

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко за 2020 год задекларировал доход в 14,3 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году, когда доход мэра составил около 7,7 миллиона рублей.

При этом у Логвиненко нет имущества в собственности. В пользовании остается дом площадью 369,3 квадратных метра и земельный участок площадью 623 квадратных метра. Этим же имуществом пользуются трое несовершеннолетних детей главы администрации, сообщило 28 мая РБК.

8 декабря Логвиненко на своей странице в Instagram отчитался о ямочном ремонте дорог, опубликовав фотографии с подписями "было" и "стало". Публикация в аккаунте мэра, в котором насчитывается 10.5 тысяч подписчиков,набрала на 13:45 мск 186 отметок "нравится" и 106 комментариев. Часть комментаторов отметили важность ремонта дорог, и указали проблемы не места в городе, которые также нуждаются в ремонте, однако большинство комментариев было посвящено часам.

"Это настоящий асфальт или фотошоп?" - уточнил sergeyplotnikov. "Не подскажете, который сейчас час?", - поинтересовался menshikov88. "Сколько лет на часики копил? Или с аванса взял? Откуда деньги?" - спросил vo_l_odin, "А часики-то тикают", - прокомментировала anastasiya_drokina.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля 2019 года депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации был назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. 22 октября 2019 года он был выбран на пост сити-менеджера.