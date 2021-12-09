Волгоградские протесты против QR-кодов остались без результата

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Власти проигнорировали все выступления волгоградских активистов против системы QR-кодов, констатировали сами протестующие. Акции против QR-кодов малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание, полагают прошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Волгоградской областной Думы 1 декабря проголосовали за федеральный законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Активисты, собравшиеся у здания облдумы, назвали эти ограничения нарушением Нюрнбергского кодекса.

В день голосования волгоградской областной Думы по вопросу о QR-кодах, волгоградские активисты провели акцию протеста. Несогласия с введением системы QR-кодов выразили жители и других регионов России, следует из видео, подготовленного "Кавказским узлом".

Противники QR-кодов назвали отписками ответы от органов власти

На все свои обращения активисты получают отписки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из противниц применения QR-кодов Марина Архипова. "Власти идут своим путем. Мы хотим выразить им свое недоверие, сейчас взвешиваем, насколько это безопасно".

По словам Архиповой, одному из участников обращения к Путину против QR-кодов активистов уже звонили из полиции. "Просили прийти и дать разъяснения по поводу записи видеообращения", - сказала она.

Отсутствие ответов из прокуратуры на обращения о законности требования QR-кодов активистка Александра Дмитриева связала с ожиданием принятия федерального закона о применении QR-кодов.

"Мы получили ответы на запросы от большинства депутатов, но можно сказать, что это все отписки. Полностью были проигнорированы ответы из Роспотребнадзора, где было написано, что эпидемии в Волгоградской области не зафиксировано. Были банальные отписки о сложной эпидемиологической обстановке и что все делается для защиты здоровья населения. Ощущение, что это шаблонные ответы под копирку. Из прокуратуры мы ответы не получили до сих пор ещё по октябрьскому запросу, хотя уже нарушены сроки. Мы направили заявление в Генпрокуратуру о нарушении сроков предоставления ответов. Генпрокуратура тоже пока ответов нам не дала. Такое ощущение, что они ждут 16 декабря, когда будет заседание о принятии QR-кодов на федеральном уровне, и видимо, как только все это узаконят, пойдут ответы, что все законно, QR-коды есть в юридическом поле, они применяются на законных основаниях", - предположила она.

Активисты хотят отозвать депутатов в связи с невыполнением воли избирателей, подтвердила Дмитриева. "Но процедура это сложная, нужно иметь веские основания, чтобы сделать отзыв. Пока мы ещё до конца не разобрались", - сообщила она.

Собиравшая подписи активистка Светлана также сказала, что получила отписки на все обращения. "Отовсюду прислали старательные отписки. Вообще никаких результатов протеста нет. К тому же суды уже признали законным отстранение от работы волгоградских педагогов. У людей выход только в том, чтобы устроиться на работу по другому профилю. И то не знаю, где сейчас возьмут человека без прививки на работу. Может, дворником или в обслуживающий персонал. Знаю, что берут грузчиков, разнорабочих. Многие сдались и пришлось купить сертификаты", - сообщила она.

По словам Светланы, ее зарплата составляла 11 тысяч рублей, и при отстранении с работы она "не много потеряла". При этом женщина сообщила, что её доходы не позволяют нанять адвоката для своей защиты.

Обращение в суды отстраненных из-за отсутствия QR-кодов пока не дало результатов, сообщил юрист Иван Иванов. "В Камышине отрицательный результат. Мне известно, что в Волгограде пять человек оспаривают отстранение от работы. В Генпрокуратуре обращение на бездействие прокурора Волгоградской области до сих пор находится на проверке, ответа не было, последняя жалоба отправлена 18 ноября", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Два депутаты облдумы пояснили свое несогласие с введением QR-кодов

Депутат областной думы Александр Осипов проголосовал против введения QR - кодов. Он сообщил, что направил в Госдуму переданные ему активистами подписи против введения QR-кодов, но к нему "по-прежнему обращаются люди". "Я перенаправляю их обращения федеральной власти, потому что от нас тут ничего не зависит. Я рассчитываю на то, что президент все-таки наложит вето на этот законопроект. Моя позиция остаётся неизменной - это разрушает общество, общественное согласие и это не менее важно, чем здоровье людей", - подчеркнул депутат.

Вакцинация должна быть добровольной, людей нужно убеждать, а не принуждать, отметил он. "Бюрократии, которая таким образом пытается решить свои проблемы, а не проблемы людей, нужно наконец-то научиться разговаривать с людьми, потому что мы столкнулись с очевидным фактом - с людьми никто не разговаривает, не общается, не объясняет. Никто не разъясняет, где будут храниться данные о здоровье, как и кто будет ими распоряжаться, а главное, что огромное количество сословий - служебные, воинские, полицейские - не обязаны получать QR-коды. Таким образом, у населения создаётся впечатление, что существует сегрегация. Когда бюрократия хочет что-то для себя быстро сделать, она пренебрегает мнением людей. Бюрократия показала себя неспособной к диалогу", - рассказал Осипов корреспонденту "Кавказского узла".

Осипов отметил, что ранее также проголосовал против повышения штрафов за нарушение карантинных мер.

Голосовавший против введения QR-кодов депутат от КПРФ Валерий Могильный сказал, что "если примут закон, будем собирать подписи об его отмене, проводить акции". "Но сейчас в связи с пандемией только одиночные пикеты" , - сказал он.

По словам Могильного,"люди писали по поводу QR-кодов ко всем депутатам"."У меня было предложение как людей стимулировать. Я предлагал сделать бесплатный проезд в общественном транспорте тем, у кого есть QR-коды. А то у нас все кнутом да кнутом. Здесь надо не только требовать с людей, но и что-то давать им. Мы до сих пор так и не определились пандемия ли у нас, эпидемия или не эпидемия. Если у нас чрезвычайная ситуация, то вводите режим ЧС - тогда все понятно будет. А так ситуация непонятная - вроде она есть, но её нет. Даже сейчас: закона нет по QR-кодам, а никуда не пускают, ни в один непродовольственный магазин не войдёшь. То же самое хотят принять на федеральном уровне, хотя на региональном все это уже действует", - сообщил депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Региональные парламенты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах на фоне критики со стороны местных жителей. В ряде регионов активисты организовали кампании по сбору подписей против новых ограничений, однако парламентарии не прислушались к их мнению, говорится в материале "Кавказского узла" "Депутаты парламентов Юга России пренебрегли мнением противников QR-кодов".

Политологи сочли протест против QR-кодов неспособными влиять на ситуацию

За принятие законопроекта о QR- кодах проголосовали депутаты фракции "Единая Россия" и депутат от "российской партии пенсионеров". Против выступили представители .

Проблема федерального законопроекта - в работоспособности системы, указал доктор философских наук. профессор Волгоградского госуниверситета, политолог Александр Стризое.

"Есть реальная проблема, которая, на мой взгляд, ещё не решена - как все это будет организовано. Не секрет, что часть населения, причём достаточно мобильная часть, не может получить эти QR-коды. По разным причинам. Я, например, его до сих пор не получил, хотя прививался. То забыли сообщить из поликлиники, то данные потеряли,о сбой на Госуслугах. Поэтому, я думаю, что дело даже не в законе о QR-кодах, а в организации его исполнения. Вот с этим очень большие проблемы. Эти 10 голосов (проголосовавших против одобрения закона о QR-кодах: депутаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и беспартийный Осипов. - Прим. "Кавказского узла") должны быть сигналом не к тому, чтобы отменять QR-коды, они должны быть сигналом для большинства "Единой России", что надо очень хорошо продумать, как все это будет реализовано. Проверить работу многофункциональных центров, исключить поломки и сбои и уделить внимание тем группам населения, которые по ряду причин не могут воспользоваться современными электронными технологиями", - пояснил Стризое корреспонденту "Кавказского узла"

Он не исключил, что у депутатов, которые голосовали против принятия законопроекта, могли быть и популистские мотивы. Однако, "фракционная дисциплина великая вещь, но никто не отменял личные интересы, амбиции и конфликты", - подчеркнул он.

По мнению политолога, волгоградский протест против QR-кодов нельзя назвать крупным." Потому что это не люди, которые протестуют на улице, это люди, имеющие другую точку зрения. Не факт, что они будут за неё бороться и её отстаивать. 3 тысячи подписей - это ничтожный результат в области. Если было бы хотя бы 20% населения - тогда стоило бы задуматься", - указал Стризое.

10 ноября было опубликовано видеообращение к Владимиру Путину "О недопустимости ограничения наших прав и свобод" – активисты записывали его в семи районах Волгограда и в Волжском. Они указали, что предъявление QR-кодов создает угрозу утечки персональных данных. 18 ноября активисты подали в прокуратуру два заявления о том, что постановление губернатора о QR-кодах и меры Росздравнадзора по выявлению антипрививочников нарушают конституционные права. Под пакетом заявлений подписались 3413 человек.

"С одной стороны, наверху приняли решение о QR-кодах, теперь задача заксобрания - все это утвердить, - отметил политолог Александр Сайгин. - Помним пример Северной Осетии, когда умудрились переголосовать, хотя такая функция отсутствует. В любом случае, переголосовали так как надо. Оппозиционные партии, принимая решение в меньшинстве, взяли за повестку, что они резко против. Они понимают, что в каких-то регионах у них выборы в заксобрания. Так что есть установка, демократический централизм у нас соблюдается не только в "Единой России", но и во всех остальных партиях. Если партии на федеральном уровне против, то и их члены в заксобраниях муниципалитетов тоже против. Каждый не по своему разумению голосует, а как ему партия поручила", - указал он.

По мнению Сайгина, голосование за одобрение федерального законопроекта руководителя фракции "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в облдуме Евгения Кареликова может объясняться предлогом заботы о пенсионерах. "Хотя в старших возрастных стратах, как я понимаю, противников больше всего". В любом случае, каждая партия занимается тем, что старается расположить на свою сторону максимальное количество людей", подчеркнул Сайгин.

По его мнению, принятие закона о QR-кодах население отождествляет с обязательной вакцинацией. "Логика в этом есть. В случае пандемии законодательно должен вводиться режим ЧC. В России пандемии не объявлена. У нас не вводился карантин - у нас вводилась само изоляция. У нас нет принудительной вакцинации - у нас есть обязательные QR-коды. Режим умолчания и создания некомфортных условий, потому что впрямую государство не в состоянии вступать а конфронтацию с обществом, оно этого боится. Потому что противники QR-кодов у нас есть и среди бывших силовиков, и среди действующих сотрудников. Это тенденция не только в России, но и в мире. Все боятся вступить в конфронтацию. Прямой нажим на общество может привести к череде социальных и политических потрясений", - подчеркнул Сайгин.

Он отметил, что протест против QR-кодов в Волгоградской области малочислен."За смену часового пояса (было) собрано 50 тысяч подписей. Протест (против QR-кодов) не организовался в ударную силу, чтобы представлять угрозу и чтобы на него обратили внимание. Государство так и не смогло убедить общество, что это нужно. Общество это государству припомнит", - отметил Сайгин.

Облздрав Волгоградской области отчитался о наращивании темпов вакцинации в регионе. "В Волгоградской области на сегодня привито более 1 115 тысяч человек, регион находится на 16 месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по охвату населения вакцинацией. План охвата вакцинацией взрослого населения выполнен более чем на 80%. По итогам октября вакцинацию прошли 161 тысяча человек, а по итогам ноября - 227 тысяч", - проинформировали в ведомстве.

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