Катер с людьми сел на мель в Астраханской области

28 ноября 2021, 19:49

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Маломерное судно сегодня утром село на мель в Володарском районе Астраханской области. На борту катера находятся три человека, сообщили спасатели.

Спасатели установили в раскатной части Каспийского моря местонахождение катера, на борту которого находятся три человека. "В медицинской помощи не нуждаются, запас продовольствия имеется", - проинформировало МЧС по Астраханской области. При повышении уровня воды экипаж катера намерен самостоятельно продолжить движение в село Тишково Володарского района, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как ранее рассказал глава Минсельхоза Ростовской области Руслан Пашаев, в раскатной части Каспия отмечается недостаток воды, связанный с засухой, минимальным количеством осадкой и обмелением моря, сообщила ГТРК "Лотос" 25 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября судно, направлявшееся в порт Астрахани по Волго-Каспийскому каналу, село на мель в Икрянинском районе.