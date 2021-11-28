28 ноября 2021, 19:49

Катер с людьми сел на мель в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Маломерное судно сегодня утром село  на мель в Володарском районе Астраханской области. На борту катера находятся три человека, сообщили спасатели.

Спасатели установили в раскатной части Каспийского моря местонахождение катера, на борту которого находятся три человека.  "В медицинской помощи не нуждаются, запас продовольствия имеется", - проинформировало МЧС по Астраханской области. При повышении уровня воды экипаж катера намерен  самостоятельно продолжить движение в село Тишково Володарского района, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как ранее рассказал глава Минсельхоза Ростовской области Руслан Пашаев, в раскатной части Каспия отмечается недостаток воды, связанный с засухой, минимальным количеством осадкой и обмелением моря, сообщила ГТРК "Лотос" 25 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября судно, направлявшееся в порт Астрахани по Волго-Каспийскому каналу, село на мель в Икрянинском районе.

Примечание:

"Названы причины загрязнения Волги нефтепродуктами",  "Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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