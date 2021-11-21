21 ноября 2021, 18:08

Теплоход сел на мель в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судно, направлявшееся в порт Астрахани по Волго-Каспийскому каналу, село на мель в Икрянинском районе.

Сообщение о том, что в Икрянинском районе, на 158 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход «Абескун», следовавший по маршруту "месторождение им. Филановского – порт г. Астрахань", поступило спасателям в 15.55 мск.

"Судовой экипаж – 8 человек, пострадавших нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Астраханской области.

Теплоход планируется снять с мели с помощью буксира, отмечается в публикации.

Примечание:

"Названы причины загрязнения Волги нефтепродуктами",  "Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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