Названы причины загрязнения Волги нефтепродуктами

22 сентября 2021, 14:17

Попытка распилить старое судно в астраханском порту привела к загрязнению акватории Волги, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов, отчиталось региональное МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пленка нефтепродуктов была обнаружена 21 сентября на площади около 200 квадратных метров в акватории Волги в Астрахани, сообщило областное управление МЧС.

Сегодня в 11:20 (10:20 мск) дежурный морского порта Астрахань сообщил о загрязнении акватории Волги нефтесодержащей пленкой в районе причалов Росморпорта на улице Капитана Краснова, проинформировало сегодня МЧС по Астраханской области. Площадь загрязнения акватории маслянистой пленкой составляет ориентировочно 250 квадратных метров. "К месту загрязнения от Морспасслужбы направлен катер РВК "Волна" с оборудованием для ликвидации аварийных разливов нефти и пять человек личного состава", - сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

Астраханская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с загрязнением Волги , сообщил и.о. астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов. "Судно распиливали без соответствующего разрешения. Нефтепродукты с судна откачивали в яму на берегу. Причастные к этому лица устанавливаются", - процитировал его слова "Интерфакс".

В результате попытки утилизации судна произошло загрязнение водоохранной зоны мусором и нефтепродуктами, специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды и почвы, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Кажется, некоторые предприниматели думают, что утилизировать судно не сложнее, чем сдать ненужную бочку в чермет. В частности, АО "Астраханский универсал порт" пыталось распилить судно в водоохранной зоне Волги", - заявила она в сторис на своей странице в Instagram.