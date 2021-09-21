21 сентября 2021, 15:46
Загрязнение Волги нефтепродуктами зафиксировано в Астрахани
В Астрахани произошло загрязнение акватории Волги нефтепродуктами площадью около 450 квадратных метров, сообщили спасатели.
Пленка нефтепродуктов обнаружена на площади около 200 квадратных метров в акватории Волги в Астрахани, сообщило сегодня областное управление МЧС.
"Поступило сообщение о загрязнении реки в районе ул. Дзержинского. Вдоль береговой линии на протяжении 200 кв. метров наблюдается радужная пленка нефтепродуктов", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".
Оперативная группа подтвердила факт загрязнения акватории Волги, спасатели организовали "взаимодействие с компетентными службами", сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС.
Версии о причинах загрязнения в публикациях, а также на сайте управления МЧС, по состоянию на 15.38 мск, не приведены.
""Комсомольскнефть" оштрафована за разливы нефти в Калмыкии", "Кубанские экологи указали на ущерб от разлива нефти для моря около Утриша", "Новороссийский морской порт оштрафован за загрязнение Черного моря".
Автор: "Кавказский узел"
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