Миротворцы отчитались о сопровождении колонн азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

21 ноября 2021, 08:54

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Российские военные за неделю сопроводили через Лачинский коридор 15 колонн азербайджанских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Минобороны России сообщило, что миротворцы за месяц обеспечили въезд и выезд более четырех тысяч машин через Лачинский коридор в Нагорный Карабах.

Миротворцы за минувшую неделю обеспечили безопасное сопровождение 15 автомобильных колон через Лачинский коридор в северном и южном направлениях , сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Военные также провели патрулирование на бронетехнике порядка 300 километров дорог и населенных пунктов вдоль линии разграничения в Аскеранском районе, отмечается в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября Лачинский коридор был временно перекрыт из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами. Местный житель бросил гранату в азербайджанских солдат в Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла") и они открыли в ответ огонь, никто не пострадал. В тот же день миротворцы задержали жителя Нагорного Карабаха, который кинул гранату в военных Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".