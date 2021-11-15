Пенитенциарная служба отказалась доставить Саакашвили в суд

15 ноября 2021, 14:20

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Присутствие Михаила Саакашвили на судебном заседании по его делу создаст дополнительные риски его здоровью, объяснила Пенитенциарная служба отказ доставить политика в Тбилисский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вопреки требованию суда доставить Михаила Саакашвили на заседание по его делу, Пенитенциарная служба отказалась это сделать, опасаясь нападения оппозиционеров на машину конвоя. Саакашвили планировал принять участие в суде, несмотря на боли из-за голодовки, сообщили в тот день адвокаты.

В конце сентября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был арестован, так как ранее на родине он был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. После возвращения бывший президент был обвинен и в незаконном пересечении границы. Михаил Саакашвили 1 октября был заключен в руставскую тюрьму, где объявил голодовку, требуя освобождения. 13 ноября личный врач Саакашвили сообщил, что на 44-й день голодовки политик настолько ослаб, что впервые не может встать с кровати. В тот же день сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию протеста с требованием перевести бывшего президента в гражданскую клинику.

Пенитенциарная служба отказалась доставить Саакашвили на судебное заседание, пояснив, что его присутствие в суде создаст "дополнительный риск для его здоровья".

Ведомство уточнило, что готово обеспечить дистанционное участие Саакашвили в судебном заседании или провести заседание в тюремной больнице, где он содержится, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Заседание по делу о превышении служебных полномочий, в котором обвиняется Саакашвили, запланировано сегодня в Тбилисском горсуде, уточняет "Новости-Грузия".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Напомним, 11 ноября Пенитенциарная служба Грузии обнародовала две видеозаписи транспортировки Саакашвили в тюремную больницу. Обнародование видео, в котором сотрудники тюрьмы грубо обращаются с Михаилом Саакашвили, нарушает его право на личную жизнь и оскорбляет честь и достоинство, заявила омбудсмен Грузии. Кроме того, пенитенциарная служба распространяла видео- и фотосвидетельства того, что Саакашвили принимает пищу вопреки заявлениям о голодовке.

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".