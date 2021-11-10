Заседание суда по делу Саакашвили прошло в его отсутствие

10 ноября 2021, 18:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на требование суда доставить Саакашвили на процесс, пенитенциарная служба отказалась это сделать, опасаясь нападения оппозиционеров на машину конвоя. Саакашвили планировал принять участие в суде, несмотря на боли из-за голодовки, подчеркнули адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 30 сентября и был арестован. В тюрьме он объявил голодовку, 8 октября стало известно о его переводе в тюремную больницу. Саакашвили заявил, что не давал согласия на перевод, и что после того, как был доставлен в эту больницу, он был избит. Служба госинспектора Грузии начала расследование обстоятельств транспортировки Саакашвили в тюремную больницу. Тбилисский горсуд назначил заседание по делу Саакашвили на 10 ноября, отказ доставить его в суд будет свидетельствовать о страхе властей, заявили его адвокаты.

Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Специальная пенитенциарная служба отказалась этапировать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на судебное заседание днем 10 ноября. "Ряд представителей партий планировали заблокировать дороги собственными автомобилями", говорится в сообщении службы, направленном корреспонденту "Кавказского узла" 10 ноября. По версии ведомства, оппозиция планировала привлечь 500 – 600 автомобилей, это "вызвало бы неконтролируемую ситуацию, хаос и помешало бы процессу этапирования Михаила Саакашвили". Кроме того, этапирование заключает в себе и дополнительный риск для его здоровья – он отказался принимать лекарства, пояснила пенитенциарная служба.

Защита потребовала отстранения судьи, так как процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении в деятельность частной телекомпании "Имеди" проходит без обвиняемого и его вина уже определена, сообщил один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая.

Он также отметил, что власти "боятся появления в суде" Михаила Саакашвили, этим обусловлено то, что он не принял участие в заседании дистанционно – из тюремной камеры. "Они (власти) ждут такого физического состояния Саакашвили, когда он действительно не сможет передвигаться, снижения накала уличных протестов и того, что люди разойдутся", - перевел его слова в эфире "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Басилая подчеркнул, что Саакашвили уже этапировали из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, при этом это прошло без происшествий, а версию пенитенциарной службы охарактеризовал как фантазию. "Здесь (во дворе суда) больше всего полицейских. Кто подвергнет риску здоровье и безопасность Саакашвили, тем более, оппозиция?" - сказал Басилая.

Саакашвили хотел принять участие в процессе и присутствовать в зале суда, несмотря на недомогание – у него начались боли внутренних органов из-за голодовки, сообщил Басилая в эфире телекомпании.

Коллегия судей по ходатайству адвокатов отменила решение об избрании Саакашвили меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого решения Саакашвили сможет пользоваться правом на телефонные звонки, сообщило сегодня Report.

Адвокаты Михаила Саакашвили покинули судебное заседание после отказа судьи допустить к процессу других адвокатов третьего президента - Нику Гварамию и Дмитрия Садзаглишвили. Судья пояснила, что подключение других защитников к уже начатому процессу несовместимо с принципом непрерывности, говорится в сообщении агентства.

Прокурор по делу Джарджи Циклаури обвинил адвокатов третьего президента в том, что они препятствовали появлению Саакашвили в зале суда. "Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей — проведения заседания в пенитенциарном учреждении или дистанционно. Они хотели не правосудия, а устроить шоу", — привело издание "Новости Грузия" его слова.

По делу опрошено более 150 свидетелей, в том числе и пострадавшие при разгоне митинга, добавил Циклаури. "Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления", — процитировало его издание.

2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента начался бессрочный митинг объединённой оппозиции, на который собрались около 300 тысяч человек. Первоначально оппозицией выдвигались три основных требования: честные выборы в соответствии с Конституцией, переход к парламентской республике, прекращение нарушений прав человека. Но после того как 7 ноября 2007 года грузинский спецназ дважды жестоко разгонял митингующих, применив слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки, оппозиция выдвинула требование немедленной отставки президента Саакашвили. При разгоне митинга оппозиции пострадали более 500 человек. Власти силой прекратили вещание всех оппозиционных СМИ, в том числе телеканалов "Имеди" и "Кавкасия", а также проправительственной телекомпании "Рустави-2", говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Новое заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года назначено на 29 ноября, проинформировала "Грузия Online".

Саакашвили отказывается от приема любых лекарств и принимает только глюкозу, сообщили в неправительственной организации Центр психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия", которая создала альтернативный консилиум врачей, но все еще не получила разрешение на посещение Саакашвили. Руководитель НПО Мариам Джашкариани считает необходимым значительно расширить консилиум, исходя из ситуации, и привлечь ряд специалистов, в том числе и травматолога, так как Саакашвили дважды подвергся побоям в тюремной больнице, сказала она в эфире телекомпании.

О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".