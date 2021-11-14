Презентация школы креативных индустрий в Элисте воодушевила участников

14 ноября 2021, 14:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сессия школы креативных индустрий Creative in School, на которой молодые элистинцы представили свои творческие идеи экспертам в области кино и культурологии, стала ценным и необычным опытом, рассказали участники проекта.

Как писал "Кавказский узел", в июне в Элисте прошел фестиваль креативных индустрий "Глокализация", на котором участники четырех творческих лабораторий представили свои работы. Авторы проектов рассказали, что за три дня практических занятий получили ценный опыт.

Автором идеи и организатором фестиваля креативных индустрий "Глокализация" была кинорежиссер Элла Манжеева. Жители Калмыкии получили возможность в течение четырех дней пообщаться с экспертами в области кино, дизайна, маркетинга, фотоискусства и музыки и создать совместные проекты в каждой из этих сфер. Термин "глокализация" – производное от слов "глобализация" и "локализация", оно указывает на противоречивые тенденции развития современного общества. Целью фестиваля был заявлен «поиск средств самовыражения, которые позволят сохранить локальную идентичность, но будут понятны в глобальном мире креативных индустрий».

Презентация креативных проектов заинтересовала руководство Калмыкии

Стратегическая сессия, с которой началась работа специального образовательного проекта национального фонда "Наследие Бумбы" и школы креативных индустрий Creative in School, прошла в Элисте 10-12 ноября. Теоретические и практические занятия с жителями Калмыкии провели киноэксперт, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств Российской академии музыки имени Гнесиных Олег Иванов, технокультуролог, автор теории креативно-инновационных пространств Иван Карпушкин, а также режиссер, сценарист, член гильдии режиссеров России, соучредитель Национального фонда "Наследие Бумбы" Элла Манжеева.

Десять участников образовательной программы представили публике созданные в дни сессии проекты, а на их презентацию в Национальный музей Калмыкии пришли около 50 человек. Гостями мероприятия стали глава республики Бату Хасиков, председатель регионального правительства Юрий Зайцев, министр культуры Калмыкии Саглара Тюрбеева, министр цифрового развития республики Алексей Этеев и депутат Госдумы Бадма Башанкаев, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на презентации 12 ноября.

"Природа человека такова, что в итоге он все равно стремится к чему-то светлому <…> Пусть ваше творчество будет про это, и пусть его оценит аудитория. Без этого сегодня никуда: у вас должна быть многочисленная аудитория. Но для этого надо становится профессионалами", - напутствовал участников сессии перед презентацией Бату Хасиков.

Стратегическая сессия была направлена "на трансформацию мышления", отметила в своем выступлении Элла Манжеева. "За эти два с половиной дня вы буквально научились мыслить глобально. <…> Наши кураторы помогли вам сформулировать те мысли и чувства, которые идут у вас от сердца, и превратить их не просто в высказывания, но и в реальные проекты", - обратилась режиссер к авторам проектов.

Элла Манжеева - российский сценарист и кинорежиссер, уроженка Калмыкии; автор фильма "Чайки", который в 2015 году стал участником Берлинале и лучшим дебютом фестиваля "Кинотавр". 24 мая стало известно, что проект новой картины Манжеевой "Белой дороги!" отобран в секцию Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля, который прошел с 6 по 17 июля.

Нынешняя стратегическая сессия сильно отличается от первой, которая была проведена в 2017 году, сказал перед презентацией один из создателей киношколы Creative in School Олег Иванов. "Четыре года назад задача состояла в том, чтобы удовлетворить потребности местного населения в хорошем, качественном кино. Мы хотели обеспечить потребителя. Сегодня наша задача: самореализация и саморазвитие творческих людей в Калмыкии, поскольку то, что делают люди, которые саморазвиваются и самореализуются, которые включаются в творческую деятельность, точно будет востребовано", - пояснил киноэксперт.

В сессии участвовали примерно 60 человек, но многие не дошли до финала, потому что организаторы намеренно отказались от онлайн-формата и занятия проводились только "в физическом пространстве", сообщил Иванов.

Подготовка проектов вызвала восторг участников стратегической сессии

На презентацию каждого проекта отводилось три минуты. За это время авторы должны были не только раскрыть идею, но и рассказать, что меняет в жизни самого автора или общества созданный им продукт, и каким образом предполагается его реализовать.

Участник сессии Айс Манджиев разработал проект "Театр потерянных смыслов", который, по его задумке, должен помочь людям в кризисных ситуациях решить свои проблемы посредством "психологических, актерских, писательских практик". Проект Vid 360 Очира Буваева направлен на создание видеоконтента "при помощи высококвалифицированных специалистов". Режиссер Арлтан Бембеев разработал проект "Иное пространство", где синтез нескольких видов искусства откроет новые перспективы для творчества. "Неуместный человек" Кермен Манджиевой – проект фильма о характерной для "поколения Y", как считает автор, проблеме принятия себя.

Ксения Басанова поделилась идеей написать песню, помогающую "решить проблему обесценивания психологических проблем". Проект "Нетоксичный интернет" Данзана Левгинова направлен на борьбу с кибербуллингом посредством "соответствующей пропаганды в кино, играх и медиа". Заяна Левгинова представила зрителям идею фильма о судьбе людей, служивших в советской армии на Семипалатинском полигоне, когда там проводились испытания ядерного оружия. Фильм Soul Дельгир Сариевой, по ее словам, будет состоять из коротких абстрактных историй, "раскрывающих души людей". Басанг Джугрунов заявил, что намерен снять калмыцкий экшн-фильм с "крутой боевой сценой в маршрутке". Задачу сплотить людей для решения экологических проблем обозначила в своем проекте "Экоджект" Валерия Нохаева.

Главное, что дала стратегическая сессия – это навык мыслить нестандартно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник презентации Басанг Джугрунов. "Когда я подавал заявку на участие, предполагал, что будет интересно и я получу удовольствие. Так и случилось. Кураторы очень доходчиво все объяснили, их хочется слушать, воспринимать информацию", - сказал автор проекта экшн-фильма.

Кермен Манджиева, по ее словам, узнала о стратегической сессии "за час до начала" и увидела в этой новости "знак судьбы". "В ночь с 9 на 10 ноября я до утра писала сценарий. А когда проснулась, увидела объявление о проведении сессии и решила, что это знак судьбы. Я думала, что нам будут читать лекции о кино, кинопроизводстве. Но сессия прошла совсем в другом формате. Мы затронули самые разные темы: историю авиации, «не-математику» и многое другое. Это было неожиданно, и мне это очень понравилось. По вечерам я немного уставала, потому что мозг интенсивно работал все три дня. И, думаю, мне еще понадобится какое-то время для осознания полученной информации. Но я впечатлена. В Калмыкии нет таких лекций", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Участие в стратегической сессии "изменило сознание", призналась Дельгир Сариева. "С первых минут сессии началась динамика, и меня это очень впечатлило. Когда твое сознание просто ломают, ставят перед пустотой, неизвестностью, – это очень крутое начало для выхода из зоны комфорта. Я впервые на таком мероприятии. И очень довольна, что это со мной случилось", - поделилась впечатлениями Дельгир Сариева с корреспондентом "Кавказского узла".

Начинающий режиссер Данзан Левгинов, по его словам, был участником первой киношколы в 2017 году и с тех пор не пропускает мероприятия, которые проводятся по этой программе. "Эта сессия была не похожа на предыдущие и получилась неожиданно крутой. Начало было трудным для понимания, но ближе к концу все стало проясняться. Я уверен, что полученные знания и опыт пригодятся мне в работе – не только в режиссуре, но и в создании каких-то проектов. Каждая «не-лекция» (термин кураторов сессии. – Прим. "Кавказского узла") оставила в моем сознании какие-то засечки. Я понял, что самоидентификация – это вершина пирамиды потребностей. Это заставило по-новому посмотреть на природу творчества. Когда кино снимает человек, который нашел свое «я», когда он рассказывает о своих историях, чувствах, переживаниях, смотреть это интересно. До участия в сессии я рисковал снять посредственное кино. А теперь уверен, что мое кино станет глубже, осмысленнее", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторы поделились своим видением развития креативных индустрий в Калмыкии

Качество подготовленных в дни сессии проектов было достаточно высоким, заявил корреспонденту "Кавказского узла" куратор сессии Олег Иванов. "Мы не ставили ребятам никаких задач. Каждый разрабатывал ту тему, которая ему близка. В итоге получилось такое многообразие: тут и попытки решить проблемы экологии, произвести медиапродукты, которые будут позитивно влиять на людей, и отношение к самому себе, к наследию народа, и много чего еще. Умышленно такое многообразие никогда не получилось бы создать. Каждый из десяти проектов оригинален и состоятелен", - рассказал он.

Мероприятия киношколы в 2022 году пройдут на деньги президентского гранта, благодаря которому Калмыкия впервые получила возможность приобрести профессиональное оборудование для съемки фильмов, сообщил Иванов. "Поэтому нам очень важно провести киношколу. Но нам так же важно, чтобы в Элисте появилось креативно-инновационное пространство. Я это вижу как многофункциональную площадку, где могут проходить концерты, где возможна какая-то мультимедийная инсталляция. Это должно быть пространство, которое может трансформироваться и работать на творческих людей. Оно должно быть их домом. Кто создаст этот мультимедиацентр, когда он появится – я не знаю. Но уверен, что в ближайшие три года это произойдет", - добавил сооснователь киношколы.

Формальной целью стратегической сессии было начало работы киношколы Creative in School, а неформальной – "понять, есть ли в республике сообщества творческих людей, готовых собраться и подумать, как должна выглядеть киноотрасль в Калмыкии", сказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один создатель киношколы, технокультуролог Иван Карпушкин.

"Результат превзошел все ожидания. Пришли отличные ребята, открытые к общению, восприятию нового. Очень часто бывает, что на второй день такой сессии приходит меньше половины тех, кто был в начале, а на третий день остается треть или четверть. В Элисте во второй день пришло больше людей, чем в первый. На третий день было поменьше, но я это связываю с тем, что началась практика, стало сложнее. В любом случае конверсия была высокая. Это значит, что люди готовы участвовать в такого рода событиях", - констатировал культуролог.

Задача киношколы – сформировать сообщество людей, которые смогут создать креативную индустрию, пояснил он. "Индустрия – это когда существует устойчивые процессы, которыми занимаются профессионалы. Создать индустрию – очень сложно. Но дальше она начинает самовоспроизводиться, создавая новых людей через механизмы образования, стажировки, волонтерские схемы. Эти сообщества начинают расширяться и тем самым поднимают общий уровень аудиовизуального контента в республике, если говорить о кино. А это, в свою очередь, формирует комфортную медиасреду как часть городской и общей культурной среды. Таким образом создается базис, на котором будут развиваться следующие поколения, которые сформируют более сложную, высокую культуру", - сказал Иван Карпушкин.

Киношкола должна создавать качественный продукт, который будет базироваться на национальных особенностях, на "богатой калмыцкой культуре" и будет востребован местными жителями, подчеркнул эксперт. "Это как в туризме: если тебе комфортно у себя дома, ты будешь гостеприимен и сможешь принимать гостей так, что они с удовольствием будут к тебе возвращаться. Если тебе некомфортно, если ты будешь нервничать, потому что у тебя дома грязно, гости будут чувствовать дискомфорт. Так и в медиапространстве: если кино будет нравиться здесь, оно точно понравится за пределами республики. В Элисте недавно прошел фестиваль «Глокализация». Так вот, кино – это глокальный продукт. Малобюджетный фильм про Калмыкию может быть интересен во многих частях света, и благодаря интернет-платформам люди во всем мире смогут посмотреть его одновременно с жителями Калмыкии. Хорошее кино, снятое здесь, – это прямой выход на глобальный рынок. Это возможность международного признания калмыцких режиссеров и потребления через кино калмыцкой культуры за пределами республики и страны", - отметил Карпушкин.

Манжеева: у людей в провинции и столице одни и те же возможности

При поддержке Фонда президентских грантов киношкола в Калмыкии проводится впервые, но в рамках Creative in School это уже третья киношкола: все остальные организовывал фонд "Наследие Бумбы", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" режиссер и создатель образовательного проекта Элла Манжеева.

"С 2017 года мы провели уже шесть или семь киношкол – в основном на спонсорские деньги. Только одна киношкола – в январе этого года, – была проведена на грант «Лукойла». И вот впервые нас поддержал Фонд президентских грантов. На частные деньги создавать масштабные социальные проекты практически невозможно. И раз существует система этих грантов, то почему бы этим не воспользоваться? Тем более что для нашей республики появление профессиональной техники автоматически означает совершенно другую претензию [на качество результата] людей, которые будут снимать или учиться снимать кино. Само наличие этой техники повысит качество контента, позволит перейти нам с любительского уровня на профессиональный", - заверила основатель киношколы, уточнив, что техника будет закуплена "в ближайшие два месяца".

Заявки на участие в проекте "Сценарная лаборатория", предназначенном для учеников старше 18 лет, принимаются с 12 ноября на сайте фонда "Наследие Бумбы", занятия в лаборатории начнутся "после новогодних каникул", рассказала Манжеева. "Заявки принимаются до 15 декабря. Нам понадобится время, чтобы их изучить, и после этого уже начнется работа в лаборатории. Мы будем говорить со студентами о том, что такое идея, герой, тема, стиль. Драматурги должны уметь раскрывать не только тему, но и некий мир, его атмосферу. То есть контекст любой темы или проблемы. Потому что для художника нет ничего более важного, чем фиксация того, что происходит здесь и сейчас. Искусство прежде всего фиксирует время, в котором мы живем. Чтобы воспитать творцов, нужно в первую очередь научить их замечать это время. И быть [непредвзятым] и честным, чтобы не судить, не осуждать никого, а просто наблюдать, подмечать и научится воссоздавать это в фильмах", - отметила режиссер.

Сценарную лабораторию для жителей Калмыкии старше 18 лет проведут в Элисте кинорежиссеры Элла Манжеева, Евгений Сангаджиев и сценарист Наргиз Багирзаде, сообщается на сайте фонда "Наследие Бумбы". Детская киношкола для детей от 14 лет также начнет работу в начале 2022 года, уточненная информация о сроках проведения занятий появится позже, говорится на странице фонда в Instagram

Участники прошедшей стратегической сессии "приятно удивили" как раз тем, что в их проектах "наконец-то отсутствует назидание", добавила руководитель киношколы. "Первое, с чем мы столкнулись, когда только начали проводить киношколы, это желание участников кого-то научить жить. Мол, мы хотим показать в своих фильмах, что это хорошо, а это плохо. Сегодня (12 ноября) ребята, с одной стороны, затронули актуальные проблемы, с другой – они были нацелены на решение этих проблем, а не на то, чтобы ставить диагнозы: этот хороший, а этот плохой. Темы, которые они разработали в своих проектах, актуальны и понятны людям во всем мире. И если на основе этих тем им удастся создать и раскрыть художественные образы, добавить в свои фильмы собственный стиль, они получат то, к чему стремится каждый творец", - сказала Манжеева.

По ее словам, проект Creative in School стал "гораздо шире" той идеи, которая закладывалась на первой стратегической сессии по развитию кинематографа Калмыкии четыре года назад. "Тогда мы ставили задачи выйти на показатели: столько-то фильмов, столько-то кинотеатров. А сейчас мы хотим, чтобы люди меняли свое сознание, воспринимали себя как творцов, которые могут транслировать свои мысли и менять мир вокруг. Я рада, что Олег [Иванов] и Иван [Карпушкин] задали этот уровень и этот ракурс. Кино само по себе – лишь один из видов искусства. Но мир меняется в сторону междисциплинарности, которой свойственно в том числе объединение, например искусства и технологий. Гораздо важнее сегодня донести, что есть разные перспективы, где коллаборации позволяют выйти за любые привычные рамки. Прежде всего – за территориальные границы. Благодаря интернету сегодня мышление людей в регионах и столице ничем не отличается. А это значит, что у нас одни и те же возможности", - заключила Манжеева.