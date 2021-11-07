Надпись на плакате: "Свободу Мише". Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

07 ноября 2021, 00:37

Участники акции в Рустави выдвинули ультиматум властям

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протестующие дали грузинским властям сутки на то, чтобы перевести Михаила Саакашвили в больницу, и пригрозили массовой акцией протеста в Тбилиси. Несколько активистов остались ночевать в палатках у здания тюрьмы в Рустави.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили периодически проводят акции протеста с требованием о его освобождении из тюрьмы. Акция 6 ноября была особенно массовой - в Рустави собрались тысячи протестующих, потребовавших перевести его в частную больницу и отменить результаты муниципальных выборов.

Пенитенциарная служба параллельно с акцией сторонников Михаила Саакашвили в Рустави опубликовала видео о том, как он ест в тюрьме детское пюре, хотя утверждает, что проводит голодовку. Отвечая на аналогичные претензии министра юстиции, бывший президент сегодня ответил, что не принимает никакой пищи, а теперь отказывается и от соков, витаминов, минералов и глюкозы. Защита и личный врач Саакашвили настаивают, что политик сильно ослаб, у него возникли проблемы с коммуникацией, памятью, зрением и слухом.

Участники акции протеста в Рустави выдвинули ультиматум, потребовав от властей в течение суток перевести Саакашвили в больницу. Сторонники бывшего президента пригрозили массовой акцией протеста на площади Свободы в Тбилиси 8 ноября. Митинг уже завершился. Активисты установили перед тюрьмой шесть палаток, в которых остались на ночь несколько протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла" с места проведения акции.

Полицейские задержали одного из активистов, оскорблявшего учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", миллиардера Бидзину Иванишвили. Действия полицейских вызвали недовольство протестующих.

Начало самой акции переносили трижды. Изначально ее анонсировали на пять часов вчера, затем на шесть, в итоге начали еще на час позже. Кроме того, организаторы перенесли и сцену, заранее установленную у входа в тюрьму.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию перед муниципальными выборами и был арестован, так как заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы. Ему предъявлены и другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Оппозиционные лидеры, выступая на акции протеста, эмоционально требовали перевода Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, так как ему необходима помощь медиков. Они прировняли промедление в госпитализации к убийству. "«Грузинская мечта» решила присвоить власть всеми методами и решила сделать всех граждан этой страны подчиненными. Никто из нас никогда не смирится с этим и не станет послушным, потому у нас есть уникальные примеры борьбы за свободу и достоинство", - сказал оппозиционный депутат парламента Тамар Кордзая.

Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили призвал протестующих принять участие в акциях протеста, чтобы продемонстрировать властям свое недовольство и принудить их выполнить требование оппозиции.

Рядовые протестующие также высказывали свое недовольство властями и ситуацией в стране. Один из активистов, отказавшийся представиться, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что стране нужна революция по аналогу с "революцией роз" 2003 года, в ходе которой пришел к власти Михаил Саакашвили. Другой участник акции сказал, что необходимо заблокировать здания правительства и парламента.

Перед акцией СГБ Грузии обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. Ведомство заявило, что активисты планируют ради создания резонанса убить одного из оппозиционных лидеров, заблокировать правительственные здания, администрацию президента и здание МВД. 

Одному из участников акции стало плохо, бригада скорой помощи повезла его в больницу, но он скончался, не доехав. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Организаторы акции не обратились заранее к Минздраву с просьбой о том, чтобы на митинге дежурила бригада скорой медицинской помощи, заявило Министерство здравоохранения Грузии. "Организаторы акции не просили о размещении экипажа скорой медицинской помощи на акции у руставской тюрьмы. Также сообщаем, что 6 ноября вызов в связи с потерей сознания у гражданина на акции поступил в Центр чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи в 18:22. В 18:35 экипаж находился на месте", - процитировали 6 ноября сообщение Минздрава "Новости-Грузия".

"Единое национальное движение" возложило ответственность за смерть активиста на власти страны. В партии считают, что это следствие их "преступной политики". "Противоправные действия полиции и их ультиматумы привели к тому, что площадь для массового протеста была ограничена. К этому добавился тот факт, что на месте не было мобилизовано бригад скорой помощи. К сожалению, такой подход привел к фатальному исходу. Из-за невозможности получения неотложной медицинской помощи один из протестующих скончался", - приводится в публикации заявление ЕНД.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях сообщается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Элене Хоштария отказалась прервать голодовку", "Грузинские судьи отмежевались от официальной критики в адрес западных дипломатов", "Оппозиция усмотрела политический подтекст в словах Зурабишвили об ужесточении ограничений".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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