Тысячи сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави

06 ноября 2021, 19:50

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Перед тюрьмой, где содержится третий президент Грузии Михаил Саакашвили, началась акция протеста с требованием перевести его в частную больницу и отменить результаты муниципальных выборов.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили периодически проводят акции протеста с требованием о его освобождении из тюрьмы. Сегодня СГБ Грузии заявило, что активисты планируют ради создания резонанса убить одного из оппозиционных лидеров, заблокировать правительственные здания, администрацию президента и здание МВД.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию перед муниципальными выборами и был арестован, так как заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы. Ему предъявлены и другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Акция протеста перед тюрьмой, где находится третий президент Грузии, началась на час позже запланированного срока. Одна из причин этого - плохое самочувствие одного из протестующих, которого госпитализировали. Карета скорой помощи не смогла проехать к нему из-за множества протестующих, и активиста несколько сот метров несли на носилках по коридору, организованному полицией. Задержке способствовали и пробки - машины стояли на протяжении трех километров от тюрьмы по дороге в сторону центра Рустави. В километре от тюрьмы полиция преградила путь транспорту и дала возможность пройти пешеходам. Пешая колонна растянулась на километр.

В акции участвуют тысячи человек. Собравшись близ руставской тюрьмы, протестующие скандировали: "Миша", "Свободу Мише". Некоторые с места выступали перед собравшимися. В начале акции протеста один из выступающих обратился на английском языке к иностранным партнерам Грузии, в котором озвучил требования оппозиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на акции протеста.

Часть протестующих выехала в Рустави в составе организованной колонны из полусотни автомобилей, с площади Революции Роз в Тбилиси. "Пусть не сегодня и не завтра, но все равно в ближайшем будущем мы добьемся того, чтобы Михаил Саакашвили был переведен в гражданское многопрофильное медучреждение, а потом вышел на свободу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, художник Георгий.

"Сегодня главное - защитить жизнь и здоровье третьего президента Грузии. Но потом перед Грузией стоит задача провести новые выборы, сформировать новую власть", - заявил иммигрант из Израиля Давид Метревели.

"Единое национальное движение" указало на поддержку, оказанную акции. "Мы всего лишь назначили место проведения митинга, уже предприниматели и водители сами организовали сбор и транспортировку людей. Это свидетельство, что нас поддерживает народ", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ЕНД.