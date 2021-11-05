Тюрьма в Гобустане. Фото: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83772/posts/42387

05 ноября 2021, 14:16

Парламент Азербайджана принял решение освободить свыше трех тысяч заключенных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские парламентарии проголосовали сегодня за Акт об амнистии, приуроченной к Дню победы в карабахской войне 2020 года. Постановление не решает проблему политзаключенных, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", Ильхам Алиев 2 ноября представил на рассмотрение в Национальном собрании проект постановления "Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня победы". Документ обсудили на заседании парламентского комитета по правовой политике и вопросам госстроительства и рекомендовали к рассмотрению на пленарном собрании Народного собрания. Амнистия, которая охватит более 15 тысяч человек, не распространится на политзаключенных, предположили правозащитники.

Национальное собрание Азербайджана сегодня приняло Акт амнистии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в парламенте. Акт амнистии будет исполнен в течение четырех месяцев.

Как уточнил первый вице-спикер парламента Али Гусейнли, под амнистию подпадут 16-17 тысяч человек, "а может, и больше", передало сегодня азербайджанское издание АПА. На свободу из них выйдут три тысячи человек, в том числе более 1000 человек, совершивших преступления по неосторожности, около 600 человек, имеющих на иждивении детей, и около 100 женщин, со ссылкой на Гусейнли сообщил Report.

В пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Азербайджане около 21 тысячи заключенных. "В отличие от помилования, которое осуществляется поименно, акты амнистии исполняются по статьям уголовного преследования. На кого будет распространена амнистия, будут решать органы прокуратуры и суда. Статистика будет уточняться в ходе исполнения. Пенитенциарная служба будет стараться оперативно обеспечивать освобождение заключенных, как только конкретным лицам будут законны решения", - пояснил представитель ведомства.

Амнистия распространяется на участников боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и других военных операций, в том числе советского времени, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также на близких родственников погибших или пропавших без вести солдат и мирных жителей. Под амнистию подпадают и те, кто стали инвалидами в результате карабахского конфликта, а также женщины, несовершеннолетние на момент совершения преступления заключенные, инвалиды I и II групп, заключенные 60 лет и старше. Амнистия коснется и некоторых других категорий.

Ожидания амнистии политзаключенных не оправдались, констатировала  член Мониторинговой организации правозащитных организаций Азербайджана, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу. "В нашем списке 38 политзаключенных. Мы надеемся, что к Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира (31 декабря. - Прим, "Кавказского узла") будет традиционное  распоряжение о помиловании  и оно может положить конец проблеме политзаключенных", - указала она.

Джафароглу добавила, что есть заключенные, которые участвовали в первой Карабахской войне, но были осужден по тяжким преступления, но них амнистия не распространится, хотя они уже провели в тюрьмах по 25-26 и даже 27 лет. "Принятие Акта амнистии по случаю Дня победы является значимым событием, поскольку позволит вернуться к своим семьям тысячи людей. Амнистия – акт гуманизма, и с этой точки зрения данный шаг можно только приветствовать", - добавила она.

Любой акт амнистии или помилования заслуживает одобрения, указал и глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ) Расул Джафаров. "Если бы еще и решение вопроса политзаключенных было бы обеспечено в этом контексте, то значение амнистии было бы еще более весомым. К сожалению,  при нынешнем  варианте, из политзаключенных под амнистию подпадают только член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев и фигурант «Гянджинского дела» Ульви Гасанов. Возможно, под амнистию попадет и журналист Эльчин Мамед. При этом, амнистия не коснется многих других обвиняемых по Гянджинским событиям 2018 года лиц, вина которых не была подтверждена достоверными доказательствами", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

3 июля 2018 года было совершено покушение на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева. После ареста подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова, в городе прошли массовые акции протеста, участники которых выразили недовольство работой Велиева. В митинге 10 июля 2018 года приняли участие около 200 человек. Акцию разогнали, при этом погибли двое полицейских. По делу о беспорядках было осуждено около 60 человек. При этом Велиева еще в августе 2018 года освободили от должности главы администрации Гянджи. 16 августа жителям Азербайджана, обвиненным в совершении спланированного теракта против Велиева и сотрудников полиции, был вынесен приговор. Главный обвиняемый – Юнис Сафаров – получил пожизненный срок. В сентябре он и другие осужденные по "Гянджинскому делу" обжаловали приговор. Верховный суд Азербайджана 22 октября частично удовлетворил кассационные жалобы трех осужденных по "Гянджинскому делу" по эпизодам, касающимся массовых беспорядков и убийства двух офицеров полиции. В частности, сокращены сроки тюремного наказания Урфану Мамедову, Огтаю Гусейнзаде и Аббасу Аббасову.

Координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров считает, что по случаю Дня победы следовало бы объявить "золотую амнистию", которая коснулась бы более широкого круга осужденных. "В Азербайджане Акты амнистии принимаются с политической дискриминацией.  Амнистия у нас не распространяется на лиц, арестованных за политические убеждения и взгляды. Хотя этим лицам предъявляют обвинения по различным статьям Уголовного кодекса, но очевидно, что уголовные дела  против них надуманны и сфабрикованы", - указал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Содержанием Акта амнистии разочарован и исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров. "По поводу предполагаемой амнистии у нас были большие ожидания и надежды, поскольку она была приурочена Дня Победы. Однако статьи Акта  амнистии, не позволяют ее считать «золотой амнистией». Ибо она практически не коснется людей, единственная виной которых является их политическая деятельность и оппозиционность. Я ожидал, к примеру, что амнистия коснется опоновцев, приговоренных к пожизненному заключению и уже более 25 лет содержащихся в Гобустанской тюрьме. Хотя эти люди и совершили особо тяжкое преступление, приняв участие в военном мятеже, однако более 25  лет тюремного заключения, на мой взгляд, достаточное наказание для людей, которые, ранее в первой Карабахской войне сражались за Родину", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".  

Впрочем, Сафаров не исключил, что после амнистии глава государства в конце года может подписать указ о помиловании.

"Кавказский узел" также писал, что ранее амнистия в Азербайджане прошла в мае 2016 года. Акт амнистии был приурочен к отмечаемому 28 мая Дню Республики. Предполагалось, что она охватит более 10 тысяч человек, в том числе 3500 будет освобождены из мест заключения. Активисты гражданского общества указали, что амнистия не затронула политзаключенных.

Напомним, что первоначально в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне было объявлено 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших. Однако позднее власти объявили Днем победы 8 ноября – День освобождения города Шуша (армянское название - Шуши). Администрация президента Азербайджана объяснило это решение солидарностью с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Активист движения Nida задержан в Азербайджане", "Защита указала на нарушения в деле Тофига Ягублу", "Участники акций в Берлине потребовали от Баку прекратить преследования активистов".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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