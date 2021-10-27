Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

27 октября 2021, 14:15

Помощник Кадырова задержан в Петербурге по делу о наркотиках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция задержала сотрудника представительства Чечни в Северо-Западном федеральном округе в рамках дела о покупке наркотиков.

Информацию о задержании помощника Рамзана Кадырова распространила сегодня "Фонтанка".

Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга 26 октября остановили недалеко от офиса представителя Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе автомобиль. За рулем находился сотрудник представительства. Из машины были изъяты три грамма наркотического психостимулятора. Водителя задержали на двое суток, меру пресечения сегодня должен определить суд. Сегодня его под конвоем возят по врачам, чтобы выяснить, требуется ли задержанному госпитализация, сообщил адвокат. Задержанный - бывший охранник замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова, передало издание 47news.

По состоянию на 14.15 мск 27 октября, на сайтах УМВД по Санкт-Петербургу и городского управления Следкома не появилось информации об этом уголовном деле, а Рамзан Кадыров не разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в личном Telegram-канале комментариев относительно задержания помощника в Петербурге.

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова. Задержание было демонстративно неуважительным и широко освещалось в СМИ, но Рамзану Кадырову выгодно не реагировать на произошедшее, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Кроме того, в октябре 2017 года украинские силовики задержали бывшего представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, объявленного в России в розыск по делу о похищении бизнесмена Али Закриева и вымогательстве у него денег. Цицулаева выдали России, в октябре 2020 года дело было передано в суд. В совершении преступления обвиняются еще восемь человек, в том числе высокопоставленные силовики.

Примечание:

"Адвокаты сочли уникальным решение суда отправить Бакарова в Чечню", "Свидетель опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили", "Пятилетнему сыну Кадырова отдано первое место за чтение Корана в детсаду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2021, 16:08

27 октября 2021, 15:57

27 октября 2021, 15:44

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