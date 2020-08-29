Кавказоведы сочли задержание Эдильсултанова сигналом для Кадырова

29 августа 2020, 04:29

Задержание представителя главы Чечни в Ивановской области Исы Эдильсултанова было демонстративно неуважительным и широко освещалось в СМИ, но Рамзану Кадырову выгодно оставить произошедшее без реакции, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова. По словам источника, Эдильсултанов доставлен в Иваново.

Исе Эдильсултанову 28 августа предъявлено обвинение по статьям об особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Умалат Сайгитов. По словам адвоката, пока представитель Чечни в Ивановской области находится в изоляторе временного содержания – он в статусе задержанного на 72 часа. 29 августа Октябрьский райсуд в Иваново рассмотрит вопрос о мере пресечения для Эдильсултанова.

"Следователь выступил с ходатайством о продлении срока задержания на 72 часа, сказав, что недостаточно доказательств у него для того, чтобы поддерживать в суде ходатайство при решении вопроса об избрании меры пресечения. Они сами признали тот факт, что у них доказательств убедительных нет, – и это при том, что, оказывается, Эдильсултанова "прослушивали" с апреля 2019 года", – заявил Сайгитов.

Согласно версии следствия, Эдильсултанов вместе с другими людьми занимался размытием долговой базы банкротящейся строительной компании. "То есть у строительной компании накопились долги, а Эдильсултанов с группой якобы создал некую фиктивную долговую базу, чтобы долговые обязательства в отношении других кредиторов были уменьшены. Мы сейчас дали показания, дали пояснения по предъявленным обвинениям, так что у нас есть позиция. Мы активно сотрудничаем, отвечаем на вопросы, реагируем на обвинения, которые нам предъявлены. Эти обвинения он абсолютно отвергает", – пояснил адвокат.

Иса Эдильсултанов был хорошо известен в Иваново и в качестве представителя главы Чечни, и как крупный бизнесмен, сообщил главред ивановского информационного портала "1000 инф" Алексей Машкевич. По словам журналиста, он поддерживал дружеские отношения с Эдильсултановым, который в ходе личных бесед сетовал на "всегда настороженное" отношение к чеченцам.

"Он заметный человек в городе, живет в Иваново с 1992 года. Успешный предприниматель, у него строительный бизнес, не мелкий бизнес. Несколько лет назад на него было совершено покушение, - в него стреляли в автомобиле, это покушение так и не было раскрыто. Я так понимаю, он не знает, с чем оно было связано", – сказал Машкевич корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, Эдильсултанова задержали в Крыму, поскольку он находился там на лечении. Уголовное дело, в связи с которым задержан бизнесмен, связано с событиями, происходившими только в Иваново, отметил он. Какими именно вопросами Эдильсултанов занимался в качестве представителя главы Чечни в регионе, Машкевич не знает. При этом журналист отмечает, что Эдильсултанов был широко известен как представитель Чечни, а имена представителей других республик гораздо меньше известны жителям Иваново.



Задержание Исы Эдильсултанова в Крыму носило демонстративный и нарочито оскорбительный характер, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По наблюдению Кутаева, официозные СМИ уделили этому событию неоправданно много внимания. Такая медийная кампания может сказаться на имидже Кадырова, даже если дело Эдильсултанова не дойдет до приговора.

"О задержании Эдильсултанова раструбили все государственные СМИ. Это же рядовое событие, таких представителей у Кадырова - во всех регионах, но растиражировали так, как будто губернатора или министра федерального задержали. Мне кажется, раньше времени это делается: не исключено, что завтра это все не подтвердится, потому что виновен или нет, – решает суд", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев раскритиковал то, каким образом задержание было произведено и освещалось в прессе. Общественный деятель склонен расценивать такой способ медийного представления Эдильсултанова как свидетельство заказного характера дела.

"Человек спит в 06.00 утра у себя в кровати, его выводят, снимают в трусах и по всему миру показывают. Мне это не нравится из-за того, что (так снимают) именно чеченца, и без разницы, (какую он занимает должность). Для чеченца это очень неприятно и неприлично, когда выставляют напоказ, в нижнем белье показывают, а тут это осознанно было сделано. Возможно, все, о чем заявляется, он делал, но это же можно было провести без такого шума. А шум этот для Кадырова: я убежден, что здесь Иса является только поводом, а причина для тех, кто это затеял, – возня вокруг Кадырова. Это делается именно в таком плохом свете, чтобы имидж Кадырова был показан в таком же плохом свете", – полагает активист.

Представители главы Чечни в других регионах координируют широкий круг вопросов, некоторые из них также используют свой административный ресурс и в личных целях, отметил глава Ассамблеи народов Кавказа. "Это не только какие-то этнические вопросы, но и вопросы культуры, науки, бизнеса, – собственно всей жизни общины. А также улаживают какие-нибудь конфликтные ситуации, которые возникают с властью. Представитель отстаивает и защищает интересы той общины, того народа, представителем которого он является", – пояснил Кутаев.

Подобное задержание представителя Чечни влияет на имидж Рамзана Кадырова, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Все же это официальный представитель Чечни и Кадырова, хоть и в другом регионе. Такого рода действия – это сигнал в отношении главы Чечни, хотя возможно, что это просто региональные силовики, крымские так действуют. Потому что федералы все-таки стараются не раздражать Кадырова и не действовать таким образом в отношение его представителей", – сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Ярлыкапова, представитель главы Чечни в регионе контролирует все вопросы жизнедеятельности местной общины. "Все взаимодействия чеченского сообщества в регионе с властями региона происходят через представителя Кадырова. Де-факто он глава местной общины. Это, насколько я понимаю, вполне сознательная политика. Отсюда идут все случаи, когда забирали чеченцев, которые в регионе набедокурили, в Чечню. Эта та система, когда Рамзан Ахматович через своих представителей контролирует всех чеченцев, в том числе и в разных российских регионах", – считает он.

Около месяца назад чеченские власти заставили вернуться из Москвы порядка сотни уроженцев республики, которых силовики посчитали наркоманами и правонарушителями. Депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам. Глава МВД республики Руслан Алханов обвинил молодых людей в дискредитации чеченского народа. Молодые люди публично раскаялись.

Ситуация с задержанием Эдильсултанова может сойти на нет, если Кадыров промолчит, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. Он не исключает, что главе Чечни могут деликатно указать на его место, если он начнет возмущаться действиями силовиков в отношении своего представителя.

"Думаю, что в интересах и тех, и других это дело замолчать: ну мало ли, кого взяли, со всякими бывает. Это дело житейское. А если пойдут там какие-то разговоры насчет чеченской гордости, это может все получить развитие", – полагает он.

Демонстративно неуважительное задержание представителя Кадырова в Крыму может свидетельствовать о том, что силовики не испытывают пиетета перед главой Чечни, предположил Малашенко. Федеральный центр в этой ситуации заступаться за представителя Кадырова, скорее всего, не будет, поскольку внимание Кремля сейчас сосредоточено на других вопросах, добавил он.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2019 года был задержан помощник постпреда главы Чечни в Крыму Мурад Саидов. Кремль закрывает глаза на происшествия с участием приближенных Рамзана Кадырова, поэтому инцидент с Мурадом Саидовым в Крыму не отразится на отношениях главы Чечни и федерального центра, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Спустя два месяца после задержания, в начале апреля 2019 года, Саидова освободили под подписку о невыезде.

Также "Кавказский узел" писал о деле бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Находясь в розыске, он был задержан украинскими силовиками 6 октября 2017 года и доставлен в Москву. Он обвинен в мошенничестве и применении насилия к представителю власти, а в феврале 2018 года – также в организации похищения человека и вымогательства. В мае 2018 года стало известно, что Цицулаев заподозрен еще и в попытке организовать убийство.