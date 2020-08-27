Источник сообщил о задержании в Крыму представителя главы Чечни

27 августа 2020, 12:46

Силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова, сообщил источник в силовых структурах.

Сотрудники ФБС в рамках расследования дела о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни Ису Эдильсултанова, сообщил источник в силовых структурах Ивановской области. "Уголовное дело по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере возбуждено Следственным комитетом по Ивановской области. Задержание осуществляли сотрудники ФСБ и УМВД в Крыму, где в тот момент находился Эдильсултанов, при себе у него было удостоверение представителя главы Чечни в Ивановской области", – сказал он.

По словам источника, Эдильсултанов доставлен в Иваново, пишет ТАСС.

На сайтах Управлений МВД по Ивановской области и по Крыму, а также Управлений Следкома по обоим регионам к 12.45 мск нет сообщений о задержании Исы Эдильсултанова. Также сообщения об этом отсутствуют на сайте ФСБ России.