Грозненцы поделились особенностями применения QR-кодов в общественных местах

27 октября 2021, 02:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для посещения заведений общепита, магазинов, торговых центров и государственных служб в Грозном нужно предъявить QR-код или справку о вакцинации, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, в небольших магазинах и кафе, где посетителей уже знают в лицо, зачастую повторно документы не спрашивают.

Как сообщал «Кавказский узел» посещение организаций и общественных мест в Чечне с 11 октября запрещено без предъявления QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19. Некоторые жители республики пожаловались в Instagram, что не знают, где получить QR-код, другие сочли нововведение бессмысленным из-за риска заразиться в переполненном общественном транспорте. 12 октября Роспотребнадзор разъяснил практику применения новых ковид-ограничений в Чечне. Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в республике нерабочими.

В некоторых общественных местах достаточно однократного подтверждения вакцинации в виде электронного QR-кода или справки в физическом виде, рассказал 26 октября корреспонденту «Кавказского узла» преподаватель ЧГУ по имени Тамерлан.

«В крупных ТЦ у входа стоят два парня, спрашивают коды. С телефона можно показать QR-код или сертификат о вакцинации. В крупных магазинах, где большой людской поток, спрашивают у всех. В кафе, ресторанах, куда ходим ежедневно, уже не спрашивают - однажды видели и помнят нас. Я в обед ходил покупать пирожные, в магазине у меня спрашивали. В университете однажды у меня требовали в середине сентября предъявить сертификат о вакцинации, далее не спрашивали. Мы подали списки вакцинированных, вероятно, поэтому более не требуют», - рассказал Тамерлан.

Он сообщил, что получил QR-код у себя в личном кабинете на сайте «Госуслуги». «У нас QR-код скидывают через "Госуслуги" тем, кто привился. Также в поликлиниках тем, у кого нет "Госуслуг", особенно людям старших поколений, выдают бумажные сертификаты о вакцинации. QR-код выдают на шесть месяцев после прохождения второго этапа вакцинации. В нем срок действия не написан, только дата введения вакцины», - рассказал собеседник.

QR-код требуется для посещения торговых центров, магазинов, заведений общепита, таких как кафе, столовых, ресторанов, а также многофункциональных центров и государственных учреждений, ранее сообщили в Роспотребнадзоре Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматель из Грозного Ислам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что для посещения торговых центров или других общественных мест достаточно предъявить справку о вакцинации в распечатанном виде. «Особо не спрашивают коды, просто справку. И то не везде, например, в Грозном в "Моле" не спрашивают, в магазинах - тоже нет. Просто справку показываешь – этого достаточно. QR-код мне пришел на "Госуслуги" в виде справки после того, когда я прошел вакцинацию», - рассказал он.

Помимо QR-кодов и сертификата о вакцинации на бумажном носителе в местах общественного пользования, госучреждениях также возможно предъявление справки об медотводе от вакцинации или справки о перенесенной COVID-инфекции в течение последних шести месяцев, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Мадина.

«QR-коды в некоторых заведениях проверяют, в других - нет. Код приходит в личный кабинет на "Госуслугах" после завершения двух этапов вакцинации. У меня есть, я летом привилась. Помимо кодов можно использовать сертификат о вакцинации в бумажном виде, медотвод, справку о перенесенном ковиде до истечения шести месяцев после заболевания. Среди знакомых не знаю никого, кто столкнулся бы с проблемой получения кода после вакцинации», - рассказала Мадина.

Девушка отметила, что в некоторых заведениях, где правила соблюдают строго, могут также попросить предъявить паспорт. «Некоторые могут попросить паспорт, чтобы сверить данные со справки. Насколько я знаю, у кода нет ограничений по времени, по крайней мере проверяющие ни разу о таком не спрашивали», - заключила Мадина.

16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщили правозащитники. 11 октября власти Чечни ограничили посещение общественных мест для непривитых от COVID-19. Кампания иммунизации от коронавируса, которая в Чечне сопровождается жестким принуждением к вакцинации, привела к массовому распространению поддельных сертификатов о прививках, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".



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