Обязательная вакцинация от коронавируса объявлена на Ставрополье

20 октября 2021, 09:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Ставропольского края обязали бюджетников, работников сферы услуг и пожилых жителей региона привиться от коронавируса. Этой осенью уровень заболеваемости в крае в 2,6 раза выше, чем год назад, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отчитался об улучшении эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае, однако уже в июне в крае снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Озвученное губернатором предупреждение о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса вызвало недовольство среди пользователей Instagram, которые заявили, что принуждение к вакцинации является нарушением прав человека. До начала октября в крае были запрещены все массовые мероприятия.

Владимир Владимиров, объявляя сегодня об обязательной вакцинации наиболее уязвимых категорий работников, подчеркнул, что это вынужденная мера. "Ситуация с коронавирусом у нас в крае, к сожалению, не уменьшается. <...> Все-таки мы в крае будем вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют огромный круг общения: это работники социальной сферы, работники общепита", - говорит губернатор на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

За минувшие сутки в Ставропольском крае подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусом, еще 33 человека скончались. При этом выздоровевших за сутки - только 359, указано в другой сегодняшней публикации на странице Владимирова в соцсети.

Постановление об обязательной вакцинации уже подписано государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю. Решено вакцинировать не менее 80% работников медицинских, санаторно-курортных, образовательных организаций - причем, как государственных, так и частных, - а также работников организаций сферы предоставления услуг, сотрудников учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Под обязательную вакцинацию подпадают государственные гражданские и муниципальные служащие, работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов. Кроме того, должны вакцинироваться от коронавируса жители края старше 60 лет и призывники.

Ситуация с COVID-19 в регионе оценивается в документе как неблагополучная даже в сравнении с прошлым 2020 годом. "В текущем году в крае зарегистрировано 51 478 больных, показатель заболеваемости составил 1841,6 на 100 тысяч населения, что в 2,9 раза выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2020 года. В том числе заболеваемость в сентябре и истекшем периоде октября 2021 года превысила уровень заболеваемости в аналогичном периоде 2020 года в 2,6 раза. В крае отмечена неблагоприятная тенденция к росту показателя летальности с 4,1% в августе 2021 года до 8,7% в октябре", - указано в постановлении санитарного врача.

При этом по уровню вакцинации показатели на Ставрополье хуже, чем в целом по России. По данным на 14 октября, которые приводятся в документе, привиты хотя бы одной дозой вакцины 26,9% всего населения, или 34,2% от взрослых жителей края. Соответственно, цифры по полному курсу вакцинации еще ниже: 22,7% от всего населения, или 28,9% от взрослого населения. "Данные показатели остаются на низком уровне в сравнении со среднероссийскими и не позволяют оказать существенное влияние на стабилизацию эпидситуации", - резюмирует санитарный врач. Его постановление, датированное 18 октября, опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

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