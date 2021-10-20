Сотрудники учреждения в медицинских масках. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

20 октября 2021, 09:59

Обязательная вакцинация от коронавируса объявлена на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Ставропольского края обязали бюджетников, работников сферы услуг и пожилых жителей региона привиться от коронавируса. Этой осенью уровень заболеваемости в крае в 2,6 раза выше, чем год назад, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отчитался об улучшении эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае, однако уже в июне в крае снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Озвученное губернатором предупреждение о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса вызвало недовольство среди пользователей Instagram, которые заявили, что принуждение к вакцинации является нарушением прав человека. До начала октября в крае были запрещены все массовые мероприятия.

Владимир Владимиров, объявляя сегодня об обязательной вакцинации наиболее уязвимых категорий работников, подчеркнул, что это вынужденная мера. "Ситуация с коронавирусом у нас в крае, к сожалению, не уменьшается. <...> Все-таки мы в крае будем вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют огромный круг общения: это работники социальной сферы, работники общепита", - говорит губернатор на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

За минувшие сутки в Ставропольском крае подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусом, еще 33 человека скончались. При этом выздоровевших за сутки - только 359, указано в другой сегодняшней публикации на странице Владимирова в соцсети.

Постановление об обязательной вакцинации уже подписано государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю. Решено вакцинировать не менее 80% работников медицинских, санаторно-курортных, образовательных организаций - причем, как государственных, так и частных, - а также работников организаций сферы предоставления услуг, сотрудников учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Под обязательную вакцинацию подпадают государственные гражданские и муниципальные служащие, работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов. Кроме того, должны вакцинироваться от коронавируса жители края старше 60 лет и призывники.

Ситуация с COVID-19 в регионе оценивается в документе как неблагополучная даже в сравнении с прошлым 2020 годом. "В текущем году в крае зарегистрировано 51 478 больных, показатель заболеваемости составил 1841,6 на 100 тысяч населения, что в 2,9 раза выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2020 года. В том числе заболеваемость в сентябре и истекшем периоде октября 2021 года превысила уровень заболеваемости в аналогичном периоде 2020 года в 2,6 раза. В крае отмечена неблагоприятная тенденция к росту показателя летальности с 4,1% в августе 2021 года до 8,7% в октябре", - указано в постановлении санитарного врача.

При этом по уровню вакцинации показатели на Ставрополье хуже, чем в целом по России. По данным на 14 октября, которые приводятся в документе, привиты хотя бы одной дозой вакцины 26,9% всего населения, или 34,2% от взрослых жителей края. Соответственно, цифры по полному курсу вакцинации еще ниже: 22,7% от всего населения, или 28,9% от взрослого населения. "Данные показатели остаются на низком уровне в сравнении со среднероссийскими и не позволяют оказать существенное влияние на стабилизацию эпидситуации", - резюмирует санитарный врач. Его постановление, датированное 18 октября, опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Армении игнорируют меры безопасности на фоне критической ситуации с COVID-19", "Ограничения для непривитых введены в Волгоградской области", "Новое отделение для пациентов с коронавирусом открыто во Владикавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 октября 2021, 14:27

  • Салим Халитов прекратил голодовку

    Сотрудники спецприемника уговорили дагестанского активиста Салима Халитова прекратить сухую голодовку. Халитов находится под наблюдением врача, состояние его улучшается, сообщила сегодня представитель ОНК Дагестана Ума Аскерханова.

20 октября 2021, 14:14

20 октября 2021, 14:02

  • Ставропольский депутат заподозрен в мошенничестве на 20 миллионов

    Бывший депутат Ставропольской краевой думы получил для своего сельхозкооператива гранты на покупку оборудования, однако деньги использовал не по назначению, сообщило сегодня следствие. Подозреваемым является Владимир Дорошенко, ранее арестованный по делу о даче взятки, проинформировал источник в правоохранительных органах.

20 октября 2021, 13:13

20 октября 2021, 13:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи