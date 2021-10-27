Аналитики объяснили волну преследований шиитов в Азербайджане

27 октября 2021, 01:58

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Шиитские богословы подверглись преследованиям в Азербайджане из-за ошибочно сложившегося стереотипа об их проиранских взглядах, считают опрошенные "Кавказском узлом" аналитики. Шииты в Азербайджане как самая многочисленная группа среди верующих наиболее подвержены репрессиям, отметил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября силовики в Азербайджане задержали шиитского богослова, руководителя новостного сайта deyerler.org Хаджи Ильгара Ибрагимоглу, после допроса в качестве свидетеля он был отпущен. Правозащитники сочли, что интерес силовиков к Ибрагимоглу может быть связан с началом волны репрессий против религиозных деятелей на фоне обострения отношений Азербайджана с Ираном. В тот же день были задержаны члены и сторонники общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардар Бабаев, Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров. Все они сотрудничали с сайтом maide.az. 21 октября Бабаеву было предъявлено обвинение по статье о госизмене, он помещен под арест. 25 октября стало известно о задержании шиитского богослова, бывшего ахунда мечети "Гаджи Джавад" Ахлимана Рустамова, его отпустили в тот же день без предъявления обвинения. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты сочли, что власти используют напряженность в отношениях с Ираном для давления на шиитов.

Сложившийся стереотип о том, что шиитские богословы, священнослужители и другие верующие, строго соблюдающие нормы религии, являются проиранскими, ошибочный, сказал корреспонденту «Кавказского узла» обозреватель агентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель.

Мусульман-шиитов Азербайджана и Ирана связывает религиозная общность, поскольку большинство населения в этих странах являются последователями одного и того же мазхаба (учения), отметил он.

«Несмотря на то, что порядка двух третей населения Азербайджана являются шиитами, далеко не все из них являются глубоко верующими людьми. Но, те кто верует, относятся к религии с точки зрения шиитских богословов других государств, в большей степени Ирана и частично Ирака. Дело в том, что в шиизме есть институт теглида муджтахидам (приверженности высокопоставленным исламским богословам), то есть толкователям ислама. Обладатели этого титула - люди, получающие образования в хаузах - шиитских исламских академиях. Признанными мировыми шиитскими центрами знаний являются Кумская хауза в Иране и Наджафская хауза в Ираке. В Азербайджане исторически таких центров не было. Поэтому азербайджанские шииты ориентируются на иранских и иранских муджтахидов», - пояснил Тюркель.

Создание таких центров в самом Азербайджане невозможно, считает он. «Хаузы становились веками. Создание такого центра сейчас в Азербайджане весьма проблематично, поскольку оно должно найти признание со стороны других международной шиитских центров исламской мысли», - отметил Тюркель.

На его взгляд, ориентирование азербайджанских верующих на муджтахидов не следует расценивать как политическую ориентацию на иранское государство. «Это ориентация чисто на религиозной основе. Возможно, иранские государственные органы используют этот фактор для продвижения своих интересов. Однако не верно всех тех, кто считает для себя образцом иранских муджтахидов, считать «пятой колонной» Ирана. Ведь у нас не мало и тех, кто ориентируется на Наджафскую хаузу в Ираке. Верующие не должны становиться объектами репрессий из-за своих религиозных взглядов и убеждений», - считает Тюркель.

Глава Центра ближневосточных исследований, занимающегося в том числе изучением исламоведения, Садраддин Солтан также считает неверным мнение, что шиитские богословы и священнослужители в Азербайджане являются проиранской прослойкой. Даже в самом Иране среди верующих «нет монолитности», отметил он. По словам Солтана, в Иране есть как последователи Кумской хаузы, так и Наджафской хаузы.

К примеру, в Ираке есть духовный лидер иракских шиитов Али Систани, имеющий титул великого аятоллы (шиитский религиозный титул), рассказал он. «Али Систани популярен и в Азербайджане. То есть среди шиитов Азербайджане есть как последователи Систани, так и иранских муджтахидов», - сказал Солтан.

Он считает неправильной точку зрения о том, что раз верующий шиит, то он проиранский. "К сожалению, у нас в социальных сетях часто прикрепляют такие ярлыки. Это похоже на то, как в конце 1980-х годов в Азербайджане начиналось национально-демократическое движение. В Москве называли его «религиозно-радикальным», «исламистским», «проиранским», дабы оправдать репрессии против активистов, вставших на борьбу с коммунистическим режимом. Конечно, возможны случаи нарушения закона со стороны отдельных лиц, но это не значит, что все шиитские религиозные деятели или исповедующие шиизм верующие люди являются «проиранскими предателями», - сказал Солтан.

Шиитов необоснованно причислили к агентам иранских спецслужб

Политолог, востоковед Зардушт Ализаде считает, что проблемы в азербайджано-иранских отношениях связаны с «парадигмами» в политике государств в отношении друг друга. «После распада СССР в Иране не могли принять факт независимости Азербайджана. Там всегда рассматривали Азербайджан как северную часть иранского государства, насильно отнятую Россией. Они надеялись, что однажды северная их часть вернется к ним. С другой стороны, уже приняв факт распада СССР, в 80-миллионном Иране считали, что Азербайджан с населением в 10 миллионов человек должен стать их маленьким аналогом. Но когда они увидели, что Азербайджан отнюдь не является послушным государством, идущим по пути Ирана, что у него есть свой путь развития, это стало их раздражать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан в начале ожидал, что Иран не повлияет в религиозном отношении на республику, которая 70 лет жила в условиях атеистического коммунистического режима, однако очень скоро понял, что это не так, отметил Ализаде. "Поэтому сегодня такое большое шиитское государство как Иран в определенном смысле играет роль духовного, религиозного маяка для шиитского населения Азербайджана. Наше азербайджанское правительство должно это понять и признать, что верующие имеют право сочувствовать Ирану, и нельзя считать таких людей «пятой колонной», - сказал он.

С учетом важного места Азербайджана во внешней политике Ирана, «совершенно естественно наличие широкой агентурной сети или, иначе говоря, пятой колонны у нас», отметил эксперт в области безопасности, глава Центра исследований «Восток-Запад», бывший офицер спецслужб Арастун Оруджлу. «Другое дело, что у нас, говоря об иранской агентуре, в большинстве случаев имеют ввиду верующих-шиитов, хотя есть факты разоблачения в прошлом в Азербайджане даже сотрудников спецслужб, работавших на иранскую разведку. Поэтому вешать ярлык «иранского агента», очернять всех верующих в корне неверно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Задержания верующих стали проводиться даже после наметившейся разрядки напряженности между Баку и Тегераном, отметил он.

11 сентября начал работу азербайджанский пост полиции, установленный на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. По данным омбудсмена Армении Армана Татояна, азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них плату. Двое иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент, в сентябре были задержаны полицией Азербайджана по обвинению в незаконном пересечении границы. Однако 21 октября водителей освободили. Их освободили после того, как Иран запретил своим водителям проезжать через территорию Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, указал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Напряжение в отношениях Баку и Тегерана спадает, констатировали обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель и политолог Зардушт Ализаде.

Оруджлу исключил, что фактор напряженности используется в целом для нагнетания страха в обществе. Он отметил, что в Азербайджане, особенно в сегменте медиа и социальных сетях, под покровом патриотизма нагнетается атмосфера «разоблачения врагов», формируется агрессивная масса.

"Поведение этой массы позволяет государственным и правительственным органам арестовать любого человека и даже группу людей, по ложному обвинению в каком угодно преступлении. В свое время репрессии против военных по так называемому «тертерскому делу» произошли именно под влиянием «общественной поддержки» в социальных сетях. Война на некоторое время отодвинула проблемы страны. Но сейчас на фоне роста цен, в том числе взвинчивания тарифов на электричество, газ, воду, подорожания бензина, вновь обнажается проблема плохого управления, системной коррупции, разграбления богатств страны, растет недовольство населения", - рассказал Оруджлу.

Новые тарифы на газ и электричество вводятся в Азербайджане с 1 ноября. В Тарифном совете подорожание объяснили ростом цены газа на мировом рынке, улучшением качества оказываемых услуг и попыткой сократить зависимость отрасли от госбюджета. Повышая цены, государственная нефтекомпания SOCAR пытается решить внутренние проблемы компании за счет простых людей, считают экономисты.

Он отметил, что в таких случаях авторитарные режимы прибегают к репрессиям как наиболее эффективным из имеющихся в их арсенале средств. "Поэтому задержания верующих может быть месседжем запугивания и остальных", - продолжил Оруджлу.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, СГБ, Минобороны и МВД от 7 мая 2017 года, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. Следствие и суды по "тертерскому делу" были закрытыми.

Правозащитник сообщил о преследовании верующих в Азербайджане

«Верующие в Азербайджане – категория населения, наиболее подверженная репрессиям», - отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Часто в Азербайджане преследованиям подвергаются верующие-шииты. Во-первых, это самая многочисленная группа среди верующих. Во-вторых, шиизм пропитан идеей борьбы против несправедливости, олицетворением которой является самоотверженное сопротивление внука Пророка Мухаммеда имама Хусейна против деспотии Йезида. Шииты отмечают гибель Хусейна в неравном бою ежегодно в день Ашура. Власти Азербайджана делают все для того, чтобы эти церемонии были малолюдными. В-третьих, в шиитах власти видят угрозу идеологической экспансии Ирана», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что на протяжении 30 лет независимости Азербайджана отношения с Ираном никогда искренне не были дружественными. "Иран видел в светском Азербайджане угрозу для усиления национального самосознания иранских азербайджанцев. Баку видел в Иране источник опасности экспорта в Азербайджан исламской революции. Поэтому в Баку всячески пресекались попытки организационного становления политических и общественно-политических объединений религиозной направленности. В 1995 году была лишена государственной регистрации Исламская партия Азербайджана, а ее руководство арестовано. В последующем лидеры этой организации подвергались арестам. В 2011 году был арестован лидер партии, шииитский богослов Мовсум Самедов, он до сих пор в тюрьме. В 2020 году был арестован исполняющий обязанности главы Исламской партии, шиитский богослов Ильхам Алиев (тезка президента Азербайджана) В 2015 году была создано Движение мусульманского единство, во главе с шиитским богословгом Талехом Багирзаде. Но и оно было разгромлено, а лидеры и активисты арестованы», - сказал Гасанов.

Ахлиман Рустамов был известен как ахунд мечети «Гаджи Джавад», рассказал глава Центра мониторинга политзаключенных. «Эту мечеть в центре Баку снесли в ходе реконструкции зоны, известной как «Советская». Здание мечети было построено в новом месте и передано в ведение Управления мусульман Кавказа. Рустамов очень скоро прекратил свою деятельность там», - сказал Гасанов.

Он отметил, что Сардара Бабаева обвинили в таком тяжком преступлении как "государственная измена", но никакой информации не предоставляют, в чем же заключается его преступления. "Бабаев был очень популярным проповедником. Он вел пятничные молитвы в мечети города Масаллы. В 2017 году его арестовали по абсурдному обвинению в том, что он вел проповеди, будучи выпускником иранского религиозного вуза. Но все руководство Управления мусульман Кавказа, лояльного властям, училось за рубежом, поскольку в прошлом в Азербайджане не было религиозных вузов. Бабаев пробыл по арестом три года. Но после освобождения он продолжил проповеди через социальные сети. Вряд ли есть какие достоверные доказательства против него и по новому обвинению. Обычно верующих обвиняют в том, что они ездили в Иран и там были завербованы. Но каких-либо убедительных доказательств в ходе судебных процессов не предоставляют. Мы и в прошлый раз признали Бабаева политзаключенным, и сейчас, очевидно, сделаем также. Но сейчас ситуация очень серьезная и ем у грозит тюремное наказание от 12 до 20 лет или даже пожизненное заключение», - сказал Гасанов.

Объединение «Духовные деятели Азербайджана», членом которой был Бабаев, малоизвестно в Азербайджане, отметил он. Сайт maide.az , возглавляемый Бабаевым, по словам Гасанова, новостной и религиозно-просветительской направленности.

В 2017 году Сардар Бабаев был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении требований ведения религиозных церемоний. В феврале 2018 года Верховный суд Азербайджана отклонил кассацию богослова Бабаева.

Член объединения "Духовные деятели Азербайджана" Джалал Шафиев считает, что арест Бабаева связан с публикациями на сайте maide.az выступлений и книг верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Бабаев также является первым студентом из стран СНГ, которому Хаменеи вручил специальный религиозный головной убор, говорится распространенном Шафиевым заявлении, которое поступило корреспонденту «Кавказского узла». Кроме того, Бабаев получил от Хаменеи как муджтахида разрешение для исполнение определенных религиозных вопросов, указал религиозный деятель.

Комментариями адвоката Бабаева и представителей Службы госбезопасности Азербайджана относительно ареста богослова "Кавказский узел" пока не располагает.