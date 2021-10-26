Богослов Ахлиман Рустамов отпущен спецслужбами

26 октября 2021, 12:04

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Задержанный 25 октября шиитский богослов Ахлиман Рустамов поздно вечером был отпущен без предъявления обвинения после допроса в Службе государственной безопасности Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября стало известно о задержании шиитского богослова, бывшего ахунда мечети "Гаджи Джавад" Ахлимана Рустамова. В его доме был произведен обыск. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты сочли, что власти используют напряженность в отношениях с Ираном для давления на шиитов.

19 октября силовики в Азербайджане задержали шиитского богослова, руководителя новостного сайта deyerler.org Хаджи Ильгара Ибрагимоглу после обысков в его доме. По мнению правозащитников, интерес силовиков к Ибрагимоглу может быть связан с началом волны репрессий против религиозных деятелей на фоне обострения отношений Азербайджана с Ираном. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. В тот же день были задержаны члены и сторонники общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардар Бабаев, Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров. Все они также сотрудничали с сайтом maide.az. 21 октября шиитскому богослову Сардару Бабаеву было предъявлено обвинение по статье о госизмене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, он помещен под арест.

Ахлиман Рустамов был освобожден ближе к полуночи 25 октября после допроса в Службе государственной безопасности (СГБ). Обвинений ему не выдвигали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын богослова Гасим Рустамов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что правоохранительные органы имеют полномочия проводить краткосрочные задержания до 48 часов.

"Но задержания в последние дни верующих похожи на кампанию против них. И это, очевидно, связано с напряженностью отношений Азербайджана и Ирана. Провластные СМИ представляют всех шиитских богословов и священнослужителей словно все они "пятая колонна Ирана", но это несерьезно. Всегда удобно навешивать ярлыки "предателей" на неугодных власти лиц, имеющих независимые суждения, отличающиеся от пропаганды власти", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В СГБ получить комментарии относительно задержания Рустамова не удалось.

Напомним, ранее обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель и политолог Зардушт Ализадее отметили, что напряжение в отношениях Баку и Тегерана спадает.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" имеется справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".