Аналитики отметили спад напряженности в отношениях Баку и Тегерана

21 октября 2021, 13:33

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Напряженность в отношениях Баку и Тегерана спадает, а освобождение иранских водителей и предписание иранским перевозчикам прекратить поездки в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе поспособствует нормализации отношений между Азербайджаном и Ираном, считают азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября начал работу азербайджанский пост полиции, установленный на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. Омбудсмен Армении Арман Татоян сказал, что азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них плату. 15 сентября стало известно о задержании двух иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент. МВД Азербайджана заявило, что они незаконно пересекли границу. 14 октября водителям было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сегодня Баку заявил об их освобождении.

Азербайджанские военные взяли под контроль часть трассы Горис – Капан по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года. Ранее территории, граничащие с Арменией на этом участке, контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Власти Ирана запретили транспортным компаниям этой страны въезжать в Карабах и Лачинский район. Специальное обращение профсоюзам международных транспортных компаний направил директор Управления международных перевозок Ирана Мохаммад Джавад Хедаяти. Ссылаясь на директиву МИД Ирана от 9 октября, он предупредил, что его организация будет расценивать любой въезд на территорию Азербайджана как нарушение территориальной целостности этой страны, сообщило иранское агентство Mehr 20 октября.

В частности, в обращении упоминается запрет на въезд в Нагорный Карабах и Лачинский район через Армению. Также запрещается подписание любого торгового соглашения с Нагорным Карабахом и выдача сопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям, говорится в сообщении.

"Источник напряженности между Баку и Тегераном можно считать исчерпанным. Все началось с игнорирования Ираном просьб Баку прекратить перевозки в Карабах через Лачинский коридор, в обход азербайджанского законодательства, минуя таможенный контроль страны. После этого Азербайджан просто стал проверять на дороге Горис - Гафан (Горис – Капан) иранские автомобили и взимать с них пошлины. А двух водителей, которые ездили в Карабах, вовсе арестовали. Но вчера иранская сторона официально заявила о прекращении поездок своих перевозчиков в ИРИ. И вот сегодня Баку освободил водителей", - сказал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

11 августа МИД Азербайджана вручил ноту протеста иранскому послу за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. Власти Ирана должны считаться с позицией Азербайджана по вопросам поставки грузов в Нагорный Карабах, согласились тогда опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

По мнению Джуварлы, напряженность между двумя странами будет снижаться. Аналогичную точку зрения корреспонденту "Кавказского узла" высказал обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

"Иранская сторона поначалу никак не хотела мириться с новыми реалиями в регионе и уважать суверенные права Азербайджана. Были попытки говорить с Баку с позиции силы, проводились учения у границ Азербайджана, звучали угрозы от религиозных руководителей и военачальников. Однако Иран оказался одинок. Турция выступила в защиту Азербайджана. В Москве также дали понять Ирану, что не намерены идти против Азербайджана. При этом Баку не поддавался на угрозы, закрыл офис представителя верховного лидера Ирана и тот покинул Азербайджан. В последние дни возникли проблемы у иранских большегрузов с проездом через Азербайджан. Дальнейшая эскалация не сулила ничего хорошего Ирану, и Тегеран принял шаг к деэскалации, запретив своим транспортникам связи с неподконтрольной Баку территорией", - сказал Тюркель.

По его словам, для Азербайджана важным было, чтобы Иран считался с позицией Баку и уважал его суверенные права.

Политолог Зардушт Ализаде также считает, что напряжение в отношениях Баку и Тегерана постепенно спадает. "Ранее уже состоялись телефонные переговоры глав МИД двух стран. Они договорились о встрече и обсуждении имеющихся противоречий", - сообщил Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, "последние взаимные шаги ускорят процесс нормализации отношений". Ализаде отмечает, что оба государства, будучи соседями и имеющие тесно переплетенные социальные связи, взаимно заинтересованы в сотрудничестве.

"С освобождением двух водителей причины для открытого конфликта между Азербайджаном и Ираном нет. Надежды других получить выгоду от этого спора не претворились. Обещания политологов оказались пустыми. Еще один пункт в списке условий Азербайджана выполнен", - указал автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" в посте "Спор с Ираном завершен, конфликт внутри ИРИ остался".

По мнению блогера, при этом "остаются глубинные азербайджано-иранские проблемы, вызванные национальными интересами около 20 млн проживающих в Иране азербайджанцев". "Победа в 2020 году резко усилила популярность Азербайджанской Республики среди азербайджанцев ИРИ, и с этим фактом Тегеран ничего не может сделать", - сказано в блоге. Публикация сопровождается фотографией свадебной машины в Иране, украшенной цветами азербайджанского флага.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.