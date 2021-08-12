Аналитики сочли обоснованными претензии Азербайджана к Ирану

12 августа 2021, 12:33

МИД Азербайджана вручил иранскому послу ноту протеста за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. Власти Ирана должны считаться с позицией Азербайджана по вопросам поставки грузов в Нагорный Карабах, согласились опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Азербайджанское министерство иностранных дел (МИД) 11 августа вызвало посла Ирана Сейеда Аббаса Мусави и довело до его сведения случаи въезда на территорию Карабаха транспорта с территории Ирана, сказано в сообщении МИД Азербайджана, направленном корреспонденту "Кавказского узла". "В ходе встречи до сведения посла были доведены факты незаконного проезда иранских транспортных средств в Карабах и в этой связи была вручена нота", – заявило министерство.

В начале ноября 2020 года аятолла Али Хаменеи, который занимает высшую государственную должность Ирана – верховного руководителя, заявил, что эта страна признает право Азербайджана на "освобождение" своих территорий, но при этом указал на необходимость обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Президент Ирана Хасан Роухани также выступил за восстановление территориальной целостности Азербайджана. При этом он отметил, что Тегеран выступает за разрешение конфликта мирным путем. Иранская оценка конфликта по-разному была истолкована в Баку и Ереване. Азербайджан счел слова иранских лидеров выражением своей поддержки. МИД Азербайджана неточно перевел слова Хаменеи, чтобы они звучали более комплиментарно, заявил армянский иранист Вардан Восканян.

Азербайджан в ноте выразил недовольство тем, что из Ирана в Карабах регулярно въезжает различный транспорт без разрешения официального Баку. "Это недовольство, ранее высказанное иранской стороне в устной форме, еще раз было доведено до внимания посла Ирана в ходе встречи", – подчеркнул МИД.

Комментарий посольства Ирана в Азербайджана получить не удалось. "Позиция Баку будет доведена до руководства МИД Ирана", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник посольства.

Недовольство азербайджанской стороны транспортными связями Ирана с Нагорным Карабахом обоснованное, считает член азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Въезд на территорию Азербайджана должен осуществляться только по официальным погранично-пропускным пунктам и через таможенный досмотр. Осенью прошлого года Азербайджан восстановил свой контроль на границе с Арменией. Узкий же Лачинский коридор был сохранен под контролем российских миротворцев только для связи армянского населения Карабаха с Арменией. Въезд граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор может быть осуществлен только с официального уведомления и получения разрешения властей Азербайджана", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Иранская сторона должна учитывать позицию Азербайджана, заявил также аналитик агентства Turan Тофиг Тюркель. "Если иранские компании хотят участвовать в проектах по восстановлению [перешедших под контроль Азербайджана] территорий, то Тегеран должен обеспечить прекращение связей с Нагорным Карабахом", – сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Ирана должны с уважением относиться к суверенитету Азербайджана, если они намерены использовать выгоды экономического сотрудничества, использование транспортных коридоров, проходящих через азербайджанскую территорию, и в частности маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", подчеркнул аналитик.

Возможно, что грузы в Нагорный Карабах отправлялись частными структурами, однако за этим стояли определенные иранские политические круги, полагает Тюркель. "Но после того, как Азербайджан выразил недовольство по официальным каналам, Тегеран все же пресечет эти каналы поставок", – предположил он.

Напомним, что после эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года власти Ирана заявили о готовности выступить посредником в его урегулировании. Решить проблему карабахского конфликта можно путем объединения усилий стран региона. Тем более что конфликт может привести к серьезным последствиям не только в Азербайджане и Армении, но и в других государствах региона, привела 28 октября 2020 года "Газета.ру" слова посла Ирана в Российской Федерации Казема Джалали.

Тегеран приветствовал мирное соглашение по Карабаху, подписанное 9 ноября 2020 года, и предложил содействие российским миротворцам. Соблюдавший нейтралитет Иран хотел бы разместить в зоне конфликта своих миротворцев и не поддержит присутствия там военных из Турции, указали также 10 ноября 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны.

Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".