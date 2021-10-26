Шиитский богослов Ахлиман Рустамов. стопкадр видео https://www.youtube.com/watch?v=bVfGaOv23KM

26 октября 2021, 00:28

Шиитский богослов Рустамов задержан в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане задержан шиитский богослов Ахлиман Рустамов, в его доме произведен обыск, изъята религиозная литература. Власти используют напряженность в отношениях с Ираном для давления на шиитов, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября силовики в Азербайджане задержали шиитского богослова, руководителя новостного сайта deyerler.org Хаджи Ильгара Ибрагимоглу после обысков в его доме. По мнению правозащитников, интерес силовиков к Ибрагимоглу может быть связан с началом волны репрессий против религиозных деятелей на фоне обострения отношений Азербайджана с Ираном. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. В тот же день были задержаны члены и сторонники общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардар Бабаев, Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров. Все они также сотрудничали с сайтом maide.az. 21 октября шиитскому богослову Сардар Бабаеву было предъявлено обвинение по статье о госизмене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, он помещен под арест.

В Азербайджане 24 октября были освобождены из-под стражи Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат Тамкина Джафарова Али Джафаров.

"Моего брата и еще троих лиц отпустили после допросов в Службе государственной безопасности. Но им сказали, что их могут еще вызвать, и велели не раскрывать содержания допросов. Остался в заключении Сардар Бабаев, ему предъявлено уголовное обвинение", - отметил Али Джафаров.

Получить информацию о ходе следствия по делу богослова Сардара Бабаева у его адвоката Джавада Джавадлы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, так как адвокат пояснил, что до завершения предварительного следствия имеет обязательства о неразглашении, поскольку дело касается статьи 274 о госизмене.

А 25 октября стало известно о задержании шиитского богослова, бывшего ахунда мечети "Гаджи Джавад" Ахлимана Рустамова. "Было около часа дня. К нам домой пришли сотрудники службы государственной безопасности. Они провели обыск, взяли несколько религиозных книг, а отца, надев наручники, увезли с собой. Нам ничего не сказали. Мы сейчас ищем адвоката, который занялся бы делом отца", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын богослова Гасим Рустамов.

Он отметил, что его отец в последнее время не вел проповедей в мечетях. "Мой отец был ахундом мечети "Гаджи Джавад". Она была в центре города, но четыре года назад ее снесли", - сообщил он.

Ранее мечеть "Гаджи Джавад" находилась в центре Баку на пересечении улиц Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева, она была построена в конце XIX века. Здание мечети было прямоугольной формы и не имело минарета, она располагалась в зоне массового сноса старых построек, известной как "Советская". В ночь на 1 июля 2017 года мечеть "Гаджи Джавад" была разрушена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности главу администрации Ясамальского района "за самовольное решение" о сносе мечети.

Мечеть заново построили на новом месте рядом с Ясамальском кладбище. "Отец некоторое время был ахундом и в этой мечети. Но потом он ушел оттуда. В последние годы он не вел проповедей. За последний год его приглашали на траурные церемонии в память шехидов (погибшие в Карабахской войне, - прим. "Кавказского узла"). Вся его религиозная деятельность заключалась только в этом", - заявил Гасим Рустамов.

Член Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла усомнился в виновности богословов. Обвинения Сардару Бабаеву в госизмене являются малоубедительными, заявил он ткорреспонденту "Кавказского узла"

"Я не верю, что кто-либо из наших богословов совершили бы измену Родине. Вся их вера, проповеди пропитаны любовью к Родине. Не случайно, ученики Сардара Бабаева добровольцами шли на войну, некоторые стали шехидами. Сардар Бабаев очень искренний и совестливый человек. Когда в предыдущий раз его арестовали, адвокаты предлагали ему отрицать свою учебу в иранском городе Куме, потому что в материалах дела не было доказательств этого. Но он сказал, что в своих проповедях призывает к честности и правдивости и потому не может сам говорить не правду", - сказала Абдулла.

В 2017 году Сардар Бабаев был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении требований ведения религиозных церемоний. В феврале 2018 года Верховный суд Азербайджана отклонил кассацию богослова Бабаева.

Власти развернули кампанию против верующих, используя напряженность в отношениях Азербайджана с Ирана, считает активист.

"Власти Азербайджана видят в исламе идеологическую угрозу режиму. Потому что вера учит людей честности, правдивости, и в то же время не смирению с несправедливостью, с неуважением нравственных принципов ислама. Провластная пропаганда всегда стремится отождествлять шиитских богословов с политикой Иранского государства. И вот сейчас власти используют напряженность в отношениях с Ираном для преследования верующих. Казалось бы, Иран уже и отказался от связей с армянами в Карабахе и напряженность между Баку и Тегераном спадает. Интересно, что власти отпустили иранских водителей, а вот своих граждан задерживают. Очевидно, что эта очередная волна давления на верующих и богословов, которые самостоятельны и не хотят быть подручными власти", - сказала Абдулла. 

11 сентября начал работу азербайджанский пост полиции, установленный на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. По данным омбудсмена Армении Армана Татояна, азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них плату. Двое иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент, в сентябре были задержаны полицией Азербайджана по обвинению в незаконном пересечении границы. Однако 21 октября водителей освободили.  Их освободили после того, как Иран запретил своим водителям проезжать через территорию Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, указал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Напряжение в отношениях Баку и Тегерана спадает, констатировали обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель и политолог Зардушт Ализаде.

Политолог, востоковед, член Комитета защиты гражданского общества Зардушт Ализаде считает, что арест в Азербайджане симпатизирующих Ирану верующих на фоне напряженности двусторонних отношениях был вполне ожидаемым.

"Задержания продолжаются даже после того, как напряженность пошла на убыль. Вообще, периодические обострения отношений с Ираном, как правило, сопровождаются арестами симпатизирующих этой стране, пропагандирующих и превозносящих ее людей. Собственно, в Азербайджане и раньше, время от времени, происходили аресты проирански настроенных людей - тех, кто, будучи мусульманами-шиитами, посещали святыни в Иране, поддерживали связи с религиозными центрами этой страны, учились в их вузах. Они осуждались на длительные сроки заключения. В 1990-х эти люди подвергались даже пыткам. Поэтому репрессии в отношении таких людей - это обычное явление. Общество спокойно относится к этому потому, что еще со времен СССР образовался слой общества, который отрицательно относится к поклонникам Ирана", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

Ализаде усомнился в том, что арестованные являются "пятой колонной" Ирана и, тем более, его агентурой. "Даже если суд вынесет решение, что эти люди являются представителями иранской агентуры, иранскими шпионами, я в это не поверю. Поскольку я имею представление о том, что представляет из себя наша судебная система. Она действует исключительно по заказу, выносит несправедливые приговоры", - сказал он.

Ализаде предположил, что это "искренно верующие люди", которые симпатизируют Ирану, желают расширения азербайджано-иранских отношений. "В Азербайджане часто используются ярлыки "пятой колонны", "предателей" против неугодных власти людей. В свое время такие же методы использовали против либерально настроенных активистов, руководителей НПО, которых называли "агентами Запада", - отметил Ализаде.

Служба госбезопасности Азербайджана не комментировала сообщения о задержании верующих. Представители ведомства оказались не доступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" имеется справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Арестован активист ПНФА Эльхан Алиев", "Полиция применила силу при задержании в Баку активистки Мехтиевой", "ЕСПЧ назначил компенсацию правозащитной организации в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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