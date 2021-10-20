Правозащитники раскритиковали власти Армении за неблагоприятные условия для вакцинации

20 октября 2021, 18:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Требуя от населения вакцинироваться от коронавируса, власти Армении не обеспечили достаточное количество препаратов и неправомерно обязывают людей проходить платное тестирование, считают адвокат Норайр Норикян и правозащитник Аветик Ишханян. Антиковидные ограничения не сказываются на туротрасли, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» туристы и гиды.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября глава Минздрава Армении заявила, что система здравоохранения работает в перегруженном режиме из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом. 19 октября в Минздраве отметили, что в Армении не хватает коек и врачей для лечения зараженных коронавирусом пациентов, а реанимации заполнены. При этом жители Армении игнорируют меры безопасности. В частности, по словам предпринимателей, покупатели негативно относятся к требованию носить маски в магазинах, а часть сотрудников опасается делать прививки и предпочитает представлять ПЦР-тесты.

1 октября в Армении вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому невакцинированные работники каждые 14 дней должны предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. По мнению аналитиков, это правило является по сути принуждением к вакцинации, и тесты многим людям не по карману. Ранее сообщалось, что, мнению врачей, вакцинационная кампания в Армении буксует из-за того, что жители необоснованно опасаются негативных последствий вакцинации. 28 сентября активисты провели акцию протеста в Ереване против обязательного тестирования на коронавирус.

Власти пытаются остановить распространение COVID-19

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, по положению на 20 октября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 286 303 человек. За последние сутки вирус выявлен у 2066 человек. Количество смертей от осложнений коронавируса достигло 5 870, из них за минувшие сутки - 28.

Число излечившихся от COVID-19 составляет 256 525 человек. На лечении находятся 22 670 человек. Всего тестов проведено 1 млн 925 тысяч 266. За последние сутки – 15 065, говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Мониторинг по соблюдению санитарных требований, как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Инспекционном органе здравоохранения и труда Армении, ведется ежедневно по всей стране. Особое внимание уделяется наличию ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. В случае выявленных нарушений применяется наказание - от предупреждений до штрафов.

Согласно приказу Минздрава, если невакционированные сотрудники предприятий не будут предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус и не будут являться на работу, работодатель имеет право их уволить. Если же они будут работать без отрицательных тестов, то санкции будут наложены на компанию. Размер штрафа при нарушении для физических лиц с октября составляет от 10 тысяч драмов (около 21 доллара США по сегодняшнему курсу) до 20 тысяч драмов (около 42 долларов США), для юридических лиц – от 40 тысяч драмов (84 доллара США) до 120 тысяч драмов (251 доллар США).

Карантин в связи с коронавирусом в Армении продлен до 20 декабря 2021 года, изолированных населенных пунктов на сегодняшний день нет.

Границы Армении остаются открытыми для иностранных граждан. Но в связи с распространением коронавируса правительство с 6 сентября установило порядок въезда на территорию страны воздушным и сухопутным путем.

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Минздрава Рипсиме Хачатрян, лица, пересекающие границу Армении, должны иметь при себе результаты ПЦР-теста, проведенного не ранее 72 часов до въезда в страну, либо предоставить сертификат, подтверждающий полную вакцинацию. «Причем, вторая доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до въезда в страну», - отметила Хачатрян.

ПЦР-тест, по ее словам, можно сделать и в аэропорту. Отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 6 лет 11 месяцев 29 дней.

Лица, прибывшие из России, могут предоставить сертификат с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Некоторые граждане для приобретения отрицательного результата тестов прибегают к махинациям. Напомним, 14 октября стало известно, что Служба национальной безопасности Армении выявила факт массовой выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации в медцентре в Гюмри. Более 700 человек воспользовались услугами мошенников и купили сертификаты, шесть человек задержаны, сообщило ведомство. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В комментарии корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь СНБ Артур Геворгян отметил, что дело разделено на две части. Одной занимаются следователи СНБ, а вторая - передана в Следственный комитет. Другие подробности он сообщать не стал, отметив, что их можно получить лишь посредством письменного запроса.

На 17 октября, по данным Минздрава Армении, вакцинировано 12% населения, обе дозы получили 5,86%. Ранее Минздрав Армении сообщил, что к 20 сентября от коронавируса было привито 366 779 человек, из которых 237 454 – первой дозой, а 129 325 – обеими (8,1% и 4,4% населения страны соответственно).

Адвокат и правозащитник раскритиковали действия властей

Согласно приказу Минздрава, работодатель с 1 октября получил право не допускать к работе сотрудников, не предоставляющих результаты теста или сертификат о вакцинации, но никто не имеет права принуждать людей проходить тесты, прокомментировал адвокат юридической фирмы Norikyan & Partners Law Firm Норайр Норикян.

«Граждане сами должны осознанно по своей воле проходить тесты», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Норайр Норикян.

Он считает, что при новом правиле государство должно создать условия, чтобы тесты, которые требуется от граждан проходить два раза в месяц, были на бесплатной основе.

Также Норикян отметил, что работодатель имеет право не допускать своего сотрудника к работе без результатов ПЦР-теста, а затем за определенное количество пропусков и уволить его. Но ни в коем случае он не может уволить сотрудника за отсутствие результатов теста или сертификата на вакцинацию.

Председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян согласен, что ситуация с коронавирусом в стране кризисная, и ее нужно преодолеть. Однако, по его словам, решение Минздрава, согласно которому граждане, за исключением высокопоставленных чиновников, обязаны дважды в месяц сдавать тест или вакцинироваться, не имеет никаких оправданий.

Напомним, нововведения Минздрава, вступившие в силу 1 октября, не распространяются на президента, спикера парламента, премьера, депутатов, глав общин и членов Совета старейшин, омбудсмена, конституционных судей, а также судей всех трех инстанций и генпрокурора.

«Даже в самых авторитарных странах подобные решения не принимаются. Это означает, что народ причислили ко второму сорту. Это дискриминация по отношению к гражданам страны», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Аветик Ишханян.

Он добавил, что вполне возможно, что это и есть одна из причин того, что люди не хотят вакцинироваться.

Правозащитник также отметил, что если власти действительно хотят, чтобы население страны вакцинировалось, то они должны были создать для этого самые благоприятные условия, а именно - приобрести разные виды вакцин, чтобы у людей был выбор. «Например, в Европе не принимают туристов с русской вакциной «Спутник – V» и китайской «CoronaVac». Из-за необеспечения всеми видами вакцин люди сутками стоят в очереди за вакциной «Moderna». Более того, она не всем достается, а многие получают лишь одну - первую дозу», - отметил Ишханян.

Это, по мнению правозащитника, абсурдная ситуация, так как власти заставляют людей вакцинироваться, но фактически не обеспечивают все условия для этого.

Заставлять невакцинированных дважды в месяц сдавать ПЦР-тест, как считает Ишханян, это всего лишь метод зарабатывания денег. «Говорить при таких условиях о каких-то правах и законах, бессмысленно», - подчеркнул он.

Ковидные ограничения не мешают туристам

Введенные в Армении из-за коронавируса ограничения не создают особых проблем приезжим, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» туристы и работники туротрасли.

Так, гид Арман Бадалян рассказал, что его туристы в последнее время приезжают в основном, вакцинированные. «В последний раз, пару дней назад, у меня были туристы из России, Польши, Украины, и все были вакцинированные. Нигде ни с кем не возникало проблем. Оплату в разных местах производили карточкой через WiFi, то есть, заходить куда-то, менять деньги, не было надобности», - отметил Бадалян.

Гид Ирина Лалаян рассказала, что сегодня проводила группу туристов, прибывших в Армению на три дня. По ее словам, среди этой группы были туристы, которые показали при въезде в страну отрицательный результат ПЦР-теста, но были и вакцинированные.

«А вот обратно, при выезде из страны, не обязательно сдавать тест, можно делать тест уже у себя в стране, в аэропорту», - отметила Лалаян. Она добавила, что с этой группой туры организовала в горы. «Естественно, никто в горах не носил маску. Маски одевали пару раз, когда заходили в музей, в остальных случаях никто маски не носил, и никто не делал нам замечание, что нужно обязательно на улице их носить», - отметила гид.

Туристка из России Лена рассказала, что любит путешествовать, поэтому, как появилась возможность в ее стране вакцинироваться, приняла такое решение, чтобы не возникло нигде никаких проблем.

«До того, как приехать в Армению, я связалась с моим гидом, узнала, какие могут быть требования, потом вылетела. Если честно, тут вообще все свободно. Маски на улице не обязательно носить, гуляем по городу без них. Но вот в музеях, галереях, в закрытых местах просят надеть маски, да и сами мы тоже предпочитаем их надевать», - отметила Лена.

Отказ от вакцинации ереванцы объясняют недоверием препаратам

43-летняя жительница Еревана Лусине Маргарян еще не вакцинировалась и, как она отметила, пока и не планирует. «Ни одной вакцине пока не доверяю, хоть и муж три месяца назад добровольно вакцинировался», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

В ее окружении, кто и до новой волны был осторожным, тот соблюдает меры предосторожности. Остальные как пренебрегали теми же масками, так и продолжают ими пренебрегать.

Общественных мест Лусине, по ее словам, предпочитает избегать. «Стараюсь поменьше ходить в магазин, держу дистанцию, ношу маску, а от посещений кино и театров и вовсе отказалась. Общественным транспортом тоже не пользуюсь, если он переполненный», - рассказала Лусине.

По словам женщины, ее мама перенесла коронавирус, за ней ухаживала сама Лусине. По ее словам, заразилась она или нет, женщина не знает - по крайней мере, тест не сдавала, но и ухудшения самочувствия не было: «Лишь горло пару дней побаливало, но это, возможно, было от самовнушения».

32-летний Армен Матевосян также пока не решается вакцинироваться. В семье у них двое детей школьного возраста. Сам он работает в строительной компании. По словам мужчины, он пока и не тестировался - «на работе пока не так жестко с этим вопросом обстоит».

«Но нам сказали, что все равно придет время, когда все должны вакцинироваться. Маски при себе держим, но не носим. А смысл? Скажем, я работаю на воздухе, какой смысл мне носить маску? А при себе маски держим, чтобы, когда придет проверка, сразу надеть», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» мужчина.

Матевосян не может определиться, правильно ли вакцинироваться или нет? По его словам, «если вакцина не исключает заражение вирусом, значит, с ней что-то не так». «А для чего, получается, вакцинируемся? Чтоб легко перенести? Так я и так в начале года заразился и очень легко перенес. Не вижу смысла во всем этом», - отметил он.

Приведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных жителей Еревана.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".