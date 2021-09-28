28 сентября 2021, 14:01

Два участника акции против обязательных тестов на COVID-19 задержаны в Ереване

Несколько десятков человек вышли сегодня на акцию протеста в Ереване против введения с 1 октября обязательных тестов на коронавирус для работников. Полиция задержала двоих протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 октября в Армении вступит в силу правило, согласно которому невакцинированные работники каждые 14 дней должны будут предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. Этот приказ Минздрава является по сути принуждением к вакцинации, так как тесты многим людям не по карману, указали участники дискуссии 17 сентября в Ереване. Армянские чиновники 22 сентября заявили, что нарушители правила об обязательных тестах на коронавирус будут оштрафованы.

Согласно приказу Минздрава, если невакционированные сотрудники предприятий не будут предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус и не будут являться на работу, работодатель имеет право их уволить. Если же они будут работать без отрицательных тестов, то санкции будут наложены на компанию, уточнило 22 сентября ИА "Новости-Армения".

Несколько десятков человек вышли сегодня на акцию протеста против введения для работников с 1 октября обязательного тестирования на коронавирус. Один из протестующих, врач Ованес Геворгян заявил, что собравшиеся считают это правило антиконституционным и нарушающим права человека. В этот момент к Геворгяну подошел полицейский и предупредил, что он может быть задержан в случае нарушения общественного порядка. Через некоторое время силовики увезли Ованеса Геворгяна в отдел полиции, пишет News.am.

Помимо Геворгяна, на акции протеста в Ереване был задержан еще один ее участник, который выкрикивал обвинения в адрес Минздрава Армении, передало ИА "Новости Армения". Агентство также опубликовало видеоролик, на кадрах которого показаны несколько десятков протестующих. Один из них, человек в сером костюме, эмоционально выкрикивает фразы. К нему подходит полицейский, между ними идет разговор. Диалог перерастает в спор, подходят еще двое полицейских. Затем к месту стягиваются силовики в военной форме и беретах. После этого на кадрах виден полицейский микроавтобус, в который садятся двое задержанных.

За сутки в Армении от коронавируса скончались 13 пациентов, а общее число смертей от коронавируса достигло 5 277. За сутки подтверждены 772 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 259 779, передало сегодня ИА "Новости Армения" со ссылкой на Минздрав страны.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Армении спрогнозировал дефицит коек для пациентов с коронавирусом", "Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Армению", "Власти России разрешили въезд студентам из четырех стран Южного Кавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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