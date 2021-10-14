Вакцинация. Фото REUTERS/Stephane Mahe

14 октября 2021, 06:18

Сотрудники медцентра в Гюмри задержаны за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба национальной безопасности Армении выявила факт массовой выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации в медцентре в Гюмри. Более 700 человек воспользовались услугами мошенников и купили сертификаты, шесть человек задержаны, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", с 1 октября в Армении вступит в силу правило, согласно которому невакцинированные работники каждые 14 дней должны будут предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. По мнению аналитиков, этот приказ Минздрава является по сути принуждением к вакцинации и тесты многим людям не по карману. 28 сентября активисты провели акцию протеста в Ереване против обязательного тестирования на коронавирус.

Согласно приказу Минздрава, если невакционированные сотрудники предприятий не будут предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус и не будут являться на работу, работодатель имеет право их уволить. Если же они будут работать без отрицательных тестов, то санкции будут наложены на компанию, уточнило 22 сентября ИА "Новости-Армения".

Сотрудники поликлиники "Семейный медицинский центр им.В.Абаджяна" в Гюмри с апреля 2021 года, не привив более 700 граждан установленными препаратами, составили и выдали ложные сертификаты вакцинации, которые занесли в единую электронную систему здравоохранения АРМЕД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 13 октября сотрудник Службы национальной безопасности Армении.

По его словам, медицинский центр находится в ведении областной администрации Ширакской области Армении, а непривитые граждане, получившие сертификаты, оформлены в том же учреждении и проживают как в Ширакской области, так и в других регионах Армении.

Сотрудник пресс-службы СНБ также отметил, что сотрудники медцентра за ложные сертификаты получили взятки в размере 5-10 тысяч драмов (от 10 до 20 долларов) от каждого гражданина, а сами вакцины уничтожали. "Правоохранителями был проведен ряд обысков и конфискованы суммы взяток. Также удалось найти списки тех граждан, которые не вакцинировались, но получили фальшивые сертификаты", - отметил сотрудник ведомства.

Он добавил, что задержаны шесть сотрудников медцентра, которые признались в содеянном. Возбуждено по факту уголовное дело.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Армении спрогнозировал дефицит коек для пациентов с коронавирусом", "Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Армению", "Власти России разрешили въезд студентам из четырех стран Южного Кавказа".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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