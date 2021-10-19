Аналитики поспорили о завышении численности населения Ингушетии в ходе переписей

19 октября 2021, 03:08

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В ходе прошлых переписей власти Ингушетии искусственно завышали численность населения республики для получения больших дотаций, считает демограф Алексей Ракша. О том, что финансирование региона может быть связано с завышением численности населения заявил и правозащитник Тимур Акиев. Иного мнения придерживаются политолог Анжела Матиева и правозащитник Руслан Муцольгов, которые считают, что оснований говорить о приписках нет.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, власти опасаются межнациональных конфликтов и для уточнения данных об этнической принадлежности населения включили в переписные листы вопрос о языке бытового общения. Новшеством переписи стало и упоминание об удаленной работе, которое появилось ради оценки масштабов распространения такого вида занятости, отметил географ Алексей Гуня.

Независимый демограф, бывший советник отдела демографических расчетов Росстата Алексей Ракша заявил о том, что на Кавказе наблюдается намеренное завышение численности населения, причем особенно этим отличилась Ингушетия, которую он назвал "чемпионом по завышению численности населения".

"Огромная проблема с этим на Кавказе уже давно. Там чемпион по завышению численности населения — Республика Ингушетия. В 2002 году там еще было большое число чеченских беженцев от войны. Их переписали как местных. В 2010-м их там почти уже не осталось, и перепись показала снижение населения. Но, тем не менее, часть переписных листов, видимо, была прогнана через считывающие машины дважды, потому что такого большого завышения численности населения больше не было нигде", — сказал он в интервью газете "БИЗНЕС Online".

29 июня живущие в Ингушетии вынужденные переселенцы из Чечни разместили в соцсети видеообращение к президенту России с жалобой на то, что власти Ингушетии не предоставляют жилье вынужденным переселенцам из Чечни и игнорируют жалобы на нерешенный жилищный вопрос. Они надеются, что глава государства сможет заставить региональных чиновников заняться решением их многолетней проблемы, сказали беженцы.

По его словам, бывшие власти республики пошли еще дальше. "Ингушетия рисовала себе миграционный прирост, в то время как во всех соседних республиках был миграционный отток, что естественно, поскольку Кавказ — это трудоизбыточный регион с низкими зарплатами и повышенной долей молодежи, которая разъезжается в поисках лучшей жизни по стране", — отметил он.

Власти Ингушетии искусственно завышали численность населения для получения максимального количества дотаций, полагает Ракша. "В основном и прежде всего, да, это делалось для того, чтобы регион получал как можно больше дотаций", — сказал Алексей Ракша 18 октября корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не согласился с мнением, что власти Ингушетии опасались, что республика может потерять субъектность, и ее могут присоединить к Чечне, если в Москве сочтут нецелесообразным существование такой маленькой республики в качестве отдельного субъекта, и поэтому завышали численность населения. "Нет, мне не кажется, что были такие опасения, из-за чего и завышали численность населения", — подчеркнул специалист.

Демограф отметил, что официально в Ингушетии числится 515 тысяч населения, но по его расчетам в республике проживает 330 тысяч человек, то есть разница — 185 тысяч человек. Ракша полагает, что в ходе предстоящей переписи власти Ингушетии попытаются снова завысить количество жителей.

В интервью "Бизнес online" Ракша отметил, что перепись 2010 года хуже всего прошла в Ингушетии. "Степень превышения числа людей с круглым возрастом над соседними возрастными группами называют индексом Уипля. Хуже всего перепись прошла в Ингушетии, там он превысил 1,3, то есть таких людей нарисовали больше почти на треть", — сказал он.

Слова Ракши подтверждает руководитель инициативной группы вынужденных переселенцев из Чечни Мадина Дзортова.

"Жители Чечни, оказавшиеся в Ингушетии после войны, получили статус вынужденных переселенцев и были переписаны как местные. Статус вынужденного переселенца дает беженцу законное основание обосноваться на новом месте. И, видимо, они стали считаться за местных. Более того, многим приходилось получать прописку, чтобы найти работу и трудоустроиться. Их тогда было очень много", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, ситуация в Чечне постепенно стабилизировалась, и многие вернулись туда в период с 2002 по 2010 год. "В начале все же обстановка была неспокойной. КТО в Чечне отменили только в 2009 году. Но там постепенно становилось спокойнее, и часть переселенцев решила вернуться в Чечню. Часть разъехалась по другим регионам, так и не получив помощь от властей Ингушетии. При этом большинство переселенцев осталось в Ингушетии", — отметила она.

По ее словам, по данным на 2017 год, около 10 тысяч вынужденных переселенцев все еще не получило свое жилье. "Точное количество всех беженцев не известно. Но вот по данным на 2017 год, более двух тысяч семей не имело своего жилья. Кто-то снимает, кто-то проживает у родных. А в каждой семье около пяти человек. Получается, что речь про 10 тысяч человек", — рассказала она.

Руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев не думает, что власти Ингушетии завысили численность населения, опасаясь потерять субъектность.

"Вряд ли это связано с попыткой сохранения субъектности. Руководители республики, утверждаемые на своих должностях Москвой, думают об этом в последнюю очередь", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акиев полагает, что главная причина завышения численности населения — это попытка получить побольше финансовых средств и помощи от федерального центра. "Завышение численности населения, возможно, как-то связанно с размером суммы дотаций, которые выделяются регионам из федерального бюджета. Другого объяснения я просто-напросто не вижу", — отметил он.

По его словам, чтобы понять, насколько была завышена численность населения, следует провести серьезную аналитическую работу. "Трудно судить о том, насколько сильно завышают в республике численность населения. Как минимум для этого нужно сверить отчёты о переписи за несколько десятков лет, сравнить с цифрами рождаемости и смертности. В общем, провести аналитическую работу", — подчеркнул он.

Оснований говорить о приписках нет

Ингушская активистка, политолог Анжела Матиева категорически не согласна с тем, что численность населения в Ингушетии в ходе переписи населения была завышена.

"Наоборот, широко озвучивалось мнение, что цифры сознательно занижаются, дабы не показать реальное количество ингушей, скрыть, что их число давно перевалило за полмиллиона. Я склонна больше верить этой точке зрения. И у меня есть на то основание, исходя из антиингушской политики, которая велась в последние 10 лет самими же региональными властями", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, история фиктивного трудоустройства в ГУПы также не говорит о завышении числа населения в республике. "Что касается ГУПов, я также в теме, и лишь единицы из числа проживающих за пределами республики попали в списки фиктивно трудоустроенных. Все остальные же — это жители республики. ГУПы и перепись — это совершенно разные истории и некорректно их сравнивать. По ГУПам это была чисто коррупционная схема и желание показать перед центром, что снижена безработица", — подчеркнула она.

В октябре-ноябре 2018 года жители Ингушетии массово обнаружили, что числятся на работе в государственных унитарных предприятиях (ГУПах), хотя в реальности никогда там не трудились. Они связали это с желанием чиновников улучшить статистику по безработице. 28 ноября 2018 года следствие рапортовало о возбуждении семи уголовных дел о фиктивном трудоустройстве на госпредприятия. 15 февраля следствие сообщило, что чиновники Фонда обязательного медицинского страхования, налоговой службы, министерства финансов и министерства здравоохранения Ингушетии создали схему фиктивного трудоустройства, занизив число безработных на 50 тысяч, причем конкретные виновные на тот момент установлены не были.

Алексей Ракша также считает, что история с ГУПами не связана с переписью и не может свидетельствовать о том, что количество населения искусственно завышено.

Что касается потери субъектности, то, по убеждению Матиевой, перепись не может повлиять на этот вопрос. "Я также не приемлю постановку вопроса, когда предпринимаются попытки вброса мнения, что что-то делается, чтобы лишить ингушей своей республики и объединить республику с кем-то. Для нас, ингушей — это неприемлемо, даже само обсуждение такой возможности. Наша республика нашим отцам досталась кровью и невероятным трудом, и мы никому не позволим лишать нас своей государственности, слишком большую цену мы, ингуши, заплатили за неё", — заключила активистка.

С ее мнением согласен правозащитник, глава регионального отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

"Уголовное дело о трудоустройстве более 60 тысяч жителей республики в государственные сельхозпредприятия не имеет ничего общего с общей численностью населения Ингушетии и не влияет на эти показатели. По сути, это из серии похождений коррумпированных чиновников, перехитривших самих себя. Это дело хоть и было возбужденно в отношении руководителей этих ГУПов, но, на мой взгляд, фактически является провалом коррупционных схем руководства республики, потому как указания о настолько масштабных манипуляциях могли дать только высшие должностные чины. Кстати, в числе "трудоустроенных" тогда людей были и не только пенсионеры, но и действующие госслужащие. К слову сказать, эти хапуги меня самого тогда "трудоустроили" в два сельхозпредприятия. Единственные показатели, на которые могли повлиять эти манипуляции с массовым трудоустройством, так это снижение уровня безработицы, но это не самое важное в этой истории. На каждого работающего жителя региона обязательное медицинское страхование осуществляется через ФОМС, а за каждого безработного — из регионального бюджета. Я полагаю, это и была главная цель всех этих манипуляций", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С мнением демографа Ракши он не согласен. "Действительно, количество вынужденных переселенцев, спасавшихся от кровавых боевых действий в Пригородном районе и Владикавказе, а затем и из Чеченской Республики, было сопоставимо с количеством жителей республики. При переписи 2002 года многие из них были учтены. Конечно, я допускаю вероятность завышения численности населения республики во времена правления Мурада Зязикова, но уверен, что это общероссийский тренд. Позже люди стали возвращаться в места прежнего проживания и, конечно же, не участвовали в переписи 2010 года. Если мне не изменяет память, вместо прогнозов регионального руководства о численности жителей Ингушетии далеко за 500 тысяч человек власти получили цифру в 412 тысяч. Так что, по данным переписи 2010 года, говорить о приписках численности жителей республики нет абсолютно никаких оснований. При этом надо помнить о десятках тысяч наших соотечественников, которые де-юре все еще зарегистрированы в республике, но проживают по всему миру. Есть смысл обратить внимание на данные о численности избирателей в республике, они постоянно растут. Вот эти данные стоило бы проверить, например, сколько из указанных в списках избирателей уже давно покинувших наш мир людей", — отметил Муцольгов.

Он также добавил, что не стоит рассматривать вопрос лишения субъектности даже в самой негативной перспективе. "Этот вопрос вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не должен рассматриваться, даже в самой негативной и самой долгосрочной перспективе", — подчеркнул Муцольгов.