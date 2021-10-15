Вопросы переписи показали интерес властей к межнациональным отношениям

15 октября 2021, 19:45

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Власти опасаются межнациональных конфликтов и для уточнения данных об этнической принадлежности населения включили в переписные листы вопрос о языке бытового общения, указал политолог Дмитрий Орешкин. Новшеством переписи стало и упоминание об удаленной работе, которое появилось ради оценки масштабов распространения такого вида занятости, отметил географ Алексей Гуня.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началась Всероссийская перепись населения, она продлится до 14 ноября.

Новый вопрос о языке позволит уточнить этническую принадлежность

Особенностью переписи этого года является расширенный список вопросов о языке. "Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни", — процитировал 1 октября заместителя руководителя Росстата Павла Смелова "Интерфакс".

Языкам посвящены три пункта анкеты. В 10-м содержатся вопросы "Владеете ли Вы русским языком?" и "Используете ли Вы его в повседневной жизни?", в 11-м — "Какими иными языками Вы владеете?" и "Какие из них используете в повседневной жизни?". В 12-м пункте требуется указать родной язык. При этом 14-й пункт — "Ваша национальная принадлежность (по самоопределению <...>)". Образцы переписных листов опубликованы на сайте "Всероссийская перепись населения".

Вопрос о языке бытового общения включался в переписные листы и ранее - так, он есть задавался российскими переписчиками еще в 1897 году, указал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, географ, специалист по избирательному процессу Дмитрий Орешкин. Он пояснил, что этот вопрос помогает уточнить информацию о национальной принадлежности.

"При опросе о том, к какой национальности принадлежит человек, выясняется лишь декларируемая человеком этничность, в то время как с помощью выяснения "домашнего" языка дается оценка этнической принадлежности. Ингуш, чеченец, осетин может назвать себя русским, спутав этнос и нацию: мол, я в России живу, а значит, я русский – несмотря на то, что человек носит явные признаки кавказца или, допустим, якута. Но это характерно для граждан, проживающих в крупных городах — Москве, Питере. Выяснение языка дает понять, кто же человек на самом деле, это объективнее", — сказал Орешкин.

Подобные вопросы задавались и в СССР, где властям важно было избежать межэтнических конфликтов, добавил политолог. Сейчас, по его мнению, вопрос о языке бытового общения вернули, чтобы понимать, сколько, к примеру, в Москве ингушей и чеченцев – это необходимо для управления населением.

"Это особо важно для Кавказа — куда более, чем для остальной России. Если в крупных городах этническая идентификация играет незначительную роль, то, к примеру, в селах Дагестана или Чечни очень важно, где ты живешь и на каком языке говоришь. Можно провести параллель с футбольными болельщиками: вроде бы все русские, а часть за условный "Спартак" болеет, а другие — за ЦСКА. И условный татарин будет драться с татарином, если шарфы по цвету не сходятся. Урбанизированные регионы менее интересны в этом плане Кремлю, но Кавказ стоит особняком — ведь возможны конфликты на почве именно языка", — указал Дмитрий Орешкин.

Он отметил, что дополнительный вопрос о языке появился на фоне угрозы конфликтов между армянами и азербайджанцами после 44-дневных боев в Нагорном Карабахе и между ингушами и чеченцами после подписания соглашения о границе между двумя северокавказскими республиками. "Это горячие темы, и в выяснении истинного этноса населения я не вижу ничего плохого", — подчеркнул политолог.

Вопрос о языке бытового общения вызван угрозой исчезновения некоторых языков, считает президент Гильдии межэтнической журналистики и заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты РФ Маргарита Лянге. При этом она сомневается, что причиной стали проблемы именно кавказских языков.

"Кавказцам свойственно сохранять свой язык, даже переехав в иной регион. Так что за них можно быть спокойными. Возможно, опрос касается медиа — между людьми происходит коммуникация, и власти нужно понять, какой язык использовать, нужны разные инструменты", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" Маргарита Лянге.

В то же время, старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня считает, что "власти пытаются подчеркнуть роль русского языка".

11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа", которое вызвало недовольство историков и этнографов в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Адыгее. Ранее, 24 июля 2018 года, Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

По мнению географа, актуален этот вопрос и непосредственно для Северного Кавказа. "Нужно определить долю языков нацменьшинств с целью корректировки национальной политики", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Гуня.

Вопрос об этнической принадлежности актуален для народов юга России

Ранее "Кавказский узел" писал, что черкесские общественные организации предварили перепись этого года кампанией с призывом к представителям целого ряда близкородственных народов указывать себя в анкетах как черкесов — это позволит считать их единым народом, несмотря на территориальную разобщенность. Ученые оценили эту идеи как популярную на Северном Кавказе.

При этом черкесский активист Шамсудин Негуч, занимающийся распространением в соцсетях идеи единого самоназвания "черкесы" в ходе переписи, посетовал на противодействие со стороны чиновников. "Власть тихо, но настойчиво нам противодействует. Особенно местные чиновники. Хотя я уверен, что и федеральная власть не в восторге от нашей идеи. Что будет с Кабардино-Балкарией, если вдруг "исчезнут" кабардинцы и появятся черкесы? Вот их логика. Это то, что они не могут полностью контролировать, а значит, это потенциальная угроза", — пояснил он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

В Дагестане, как указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые, существует противоположная проблема — чиновники стремятся убрать из переписных листов малые народы, которые не имеют собственной письменности и находятся под угрозой ассимиляции.

В Астраханской области среди ногайцев, ранее записанных татарами и казахами, становится популярной идея возвращения к единому самоназванию и своей самоидентичности. Национальные организации предлагают записываться ногайцами, чтобы помочь сохранению ногайского языка и культуры. Со стороны властей Астраханской области противодействия возвращению к единому этнониму нет, однако препоны заметны со стороны "некоторых деятелей и ангажированных кругов из Татарстана и Казахстана, которым не хочется, чтобы ногайцы Астрахани возвращали имя предков", указал ранее "Кавказскому узлу" астраханский историк Рамиль Ишмухамбетов.

Новшеством переписи стало и то, что перед ее проведением Росстат составил и утвердил список национальностей, содержащий 13 национальностей со словом "казак". Требования казаков, в том числе на юге России, признать их народом исторически обоснованы, но звучат на фоне размывания национального самосознания казаков, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

В анкету включили вопрос об удаленной работе

Новым вопросом переписи является и вопрос о трудовой миграции, указал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. "Если раньше мы спрашивали, есть у человека работа или нет, то теперь у него уточнят, где эта работа находится: в этом же населенном пункте, соседнем или вообще в другом регионе", — уточнил замглавы Росстата. По его словам, это позволит впервые в истории страны оценить потоки трудовой миграции. Добавятся и вопросы по источникам средств к существованию. Смелов пояснил, что сейчас развивается самозанятость, поэтому важно понять, сколько в стране самозанятых, сообщила 24 сентября "Российская газета".

17-й пункт анкеты, "Укажите все имеющиеся у Вас источники средств к существованию", включает 13 вариантов ответов. Кроме того, можно самостоятельно указать собственный вариант. Если выбрано несколько источников, предлагается указать, какой из них опрашиваемый считает основным.

При отрицательном ответе на 20-й вопрос анкеты, "Ваша основная работа находилась в том же населенном пункте, где Вы проживаете постоянно?", нужно уточнить, в каком российском населенном пункте или в каком иностранном государстве находилась основная работа. Кроме того, у таких людей спрашивают, как часто они выходили на основную работу, с такими вариантами ответов: "ежедневно", "несколько раз в неделю", "несколько раз в месяц", "один раз в месяц и реже", "работаю дистанционно".

Вопросы о занятости связаны с тем, что Кремлю нужно оценить роль дистанционной занятости, полагает географ Алексей Гуня. "Дистант будет в дальнейшем развиваться и всячески поддерживаться", — считает Гуня.

Вопрос о занятости важен власти для понимания, сколько человек работает в "теневом" секторе экономики и не платит налогов, что особенно характерно для Дагестана, указал Дмитрий Орешкин.

"Объективности вряд ли будет много, потому что кто-то соврет, а кто-то не ответит, но хоть какое-то представление будет. В этом смысле стоит отметить и то, что у граждан есть возможность ответить на вопросы онлайн. Нововведение существенное, хотя обязательно найдутся шутники, кто будет стебаться — назовет себя эльфом, троллем. Если человек не испытывает уважение к власти, то ни онлайн, ни оффлайн ответов не даст. Релевантность все же будет: те, кто отождествляет себя с властью, искренне верит власти, а такие люди на Кавказе есть, пройдет тест верно, все расскажет. По моим оценкам, таких около 15 процентов", — сказал Орешкин. Он отметил, что сам воздержался бы от заполнения переписного листа онлайн.

Эксперты сочли оналйн-формат полезным нововведением

Участие в переписи могут принять и иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России. Перепись подразумевает два формата участия: очно и онлайн — можно либо дойти до стационарного участка, либо дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале Госуслуг. Последнее возможно до 8 ноября. Если перепись будет проводиться на дому, то предъявлять никаких документов не нужно — анкета заполняется исключительно со слов, указано в приказе Минэкономразвития от 24 августа.

Чтобы поучаствовать в переписи онлайн, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, отправить свои данные в электронном виде можно до 8 ноября. Перепись в онлайн-формате позволяет внести не только свои данные, но и данные членов своей семьи. После этого при визите переписчика на дом ему можно будет лишь показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Онлайн-заполнение листа является существенным нововведением, считает географ Алексей Гуня. "Однако есть опасность, что мы получим самопрезентацию интеллектуалов — пользователей цифровых технологий", — отметил он.

Цифровизация переписи является нормальным процессом, в будущем она будет проводиться исключительно онлайн, считает журналистка Маргарита Лянге. "Переписчику не каждый и откроет сейчас. Ранее, в СССР, ждали с нетерпением, приглашали. Сегодня радости по данному поводу нет. Мало ли кто придет? Также важна и защита переписчика: заполнение идет с помощью планшета, который могут и отобрать. Вряд ли многие знают, что это специальный гаджет, предназначенный исключительно для переписи, его и перепрошить нельзя… Однако онлайн подходит, скорее, для крупных городов — для сел это не актуально", — добавила Лянге.