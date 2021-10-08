Активисты назвали перепись шансом объединить черкесов

08 октября 2021, 01:36

Предстоящая перепись населения даст шанс черкесам, проживающим в России, записаться как единый народ, и большую роль в этом сыграет продвижение идеи в соцсетях, считают представители общественных организаций. Идея стать единым народом популярна среди черкесов, поэтому большинство из них воспользуются этой возможностью, уверены кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года представители черкесских организаций в Кабардино-Балкарии Беслан Хагажей и Аслан Бештоев заявили, что черкесы, проживающие в России, на предстоящей переписи населения должны записаться как единый народ, так как у них общий язык и одна культура. Черкесы разделены территориально, а отсутствие единого названия не позволяет воспринимать их как единый народ, считает филолог Мадина Хакуашева. В начале октября руководители восьми общественных организаций Кабардино-Балкарии разместили в соцсетях, а также передали в редакцию "Кавказского узла" обращение к кабардинцам с призывом записать себя черкесами в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября.

Информация об инициативе председателя "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 5 июля 2020 года. Он "обратился к адыгам с призывом записаться на предстоящей переписи адыгами (черкесами)", - сказано в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

«По сложившейся практике, многие народы имеют самоназвание и иноназвание. Самоназвание, как правило, используется в случаях упоминания народа на его родном языке, в случаях упоминания на иных языках, – используется иноназвание. В мировом сообществе народ узнаваем по иноназванию. Официально признаваемый перечень коренных нерусских народов России не содержит самоназваний народов... Для нас принципиально большое значение имеет закрепление в статистическом учете единого названия народа. Исходя из этого, каждый из нас, обеспокоенный судьбой и будущим народа, в переписи должен записаться черкесом», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что все абадзехи, бесленеи, бжедуги, егерухаи, жанеевцы, темиргоевцы, кабардинцы, махошевцы, натухаевцы, убыхи, хатукаевцы, шапсуги это один народ, а именно - адыги.

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Идея единого самоназвания возникла давно и существовала все это время, считает руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«Но после начала перестройки лидеры черкесского народа стали активнее заниматься продвижением этой идеи, легализовали ее, и эти процессы очень интенсивно прошли форумы, съезды черкесов. В 90-ые годы была создана Международная черкесская ассоциация, появились черкесские организации, которые активно занимались этой идеей. Кроме того, наука сказала свое слово: черкесы – единый народ с единым этнонимом «черкесы». Абсолютно естественно, что эта тема вновь была актуализирована перед переписью», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в ходе прошлых переписей эту идею не удалось в полной мере реализовать. «На местах органы власти не приветствуют эту идею, всячески препятствуют. И абсолютно не понятно, почему так происходит. В советское время нам говорили, что черкесы, адыгейцы, кабардинцы – это абсолютно разные народы. Но после распада СССР случилась консолидация, и практически все признали, что они черкесы. То есть за эти годы советский мир разрушен, проделана большая работа. Нельзя говорить, что ничего не удалось в этом плане. Но вот в результате действий властей, которые [...] создают сложности, не все записались черкесами в ходе прошлых переписей», - отметил он.

Хатажуков надеется, что это можно будет исправить во время предстоящей переписи населения. «Перепись 2021 года, на мой взгляд, даст другой результат. Я на это надеюсь, но те же самые препоны создаются и сейчас. На руку нам могут сыграть соцсети, которые могут изменить ситуацию, открывая новые возможности для распространения идеи единого самоназвания», - подчеркнул он.

Идея единого самосознания у черкесских народностей существовала всегда, отметил черкесский общественный деятель Ибрагим Яганов. «Особенно оно обострялось в период нашествия завоевателей на Черкесию. В период князя Инала Светлого (1427-1453 годы) была удачная попытка создания единого государства. Государство распространялось от слияния рек Терека и Сунжи до Абхазии. Но со смертью Инала Светлого оно распалось. На современном этапе на значительной части исторической территории черкесы не проживают, а основная часть вследствие геноцида в период Русско-Кавказской войны живет за пределами родины. Интуитивно черкесы понимают, что только единая нация может остановить процессы деградации, ассимиляции и исчезновения черкесского народа», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Любая идея, в том числе и идея единого самоназвания, требует определённого периода созревания, отметил Яганов. «В 90-ых черкесы тоже поверили в демократические преобразования... Главной площадкой тогда стала Абхазия. Итоги войны в Абхазии Россия очень умело обернула в свою пользу. Основная часть черкесов, как и всё население постсоветского пространства, была на тот момент обременена экономическими проблемами. Также была проблема разобщённости черкесских народов после государственной политики СССР по стиранию граней между национальностями. Отсутствовали коммуникации общения и выработки общих идей дальнейшего строительства единой нации. Тем не менее первый шаг был сделан именно в 90-ых. А сейчас одно только возникновение интернета открывает для черкесов новые перспективы», - уверен Яганов.

Война в Абхазии с Грузией началась 14 августа 1992 года и закончилась 14 мая 1994 года, подписанием в Москве соглашения о прекращении огня и разъединении сил. В зоне конфликта были размещены Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, полностью состоявшие из российских военнослужащих, и миссия военных наблюдателей ООН. Война унесла более восьми тысяч жизней, еще около 18 тысяч человек были ранены. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. В Грузии к тому времени было заявлено о восстановлении юридической силы Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года, где не был зафиксирован статус Абхазии в составе страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

По его словам, новая перепись станет очередным шагом к намеченной цели․ «Такие задачи не решаются сиюминутно или несколькими годами. А социальные сети сужают значительно мир и предоставляют новые инструменты для достижения намеченных целей», - надеется он.

Черкесский активист Шамсудин Негуч, занимающийся распространением в соцсетях идеи единого самоназвания "черкесы" в ходе переписи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работа ведётся исключительно с общественными организациями и за счёт их представителей. "Мы делаем ролики усилиями нашей молодежи, видеообращения, посты в соцсетях. Используем инструментарий, который дают нам соцсети», - сказал он.

По словам Негуча, черкесы поддерживают эту идею и помогают в ее распространении. «Мы выпустили наклейки на авто, запустили акцию «я - черкес, а ты?» в соцсетях. Наша молодежь с воодушевлением поддержала этот призыв», - отметил активист.

Он сказал, что недоволен тем, как продвигается работа по распространению и популяризации идеи. «Власть тихо, но настойчиво нам противодействует. Особенно местные чиновники. Хотя я уверен, что и федеральная власть не в восторге от нашей идеи», - рассказал активист. Негуч предположил, что властей беспокоит неизвестность. "Что будет с Кабардино-Балкарией, если вдруг "исчезнут" кабардинцы и появятся черкесы. Вот их логика. Это то, что они не могут полностью контролировать, а значит это потенциальная угроза", - отметил он.

Ученые назвали популярной идею среди черкесов записаться как единый народ

Идея единого самоназвания популярна среди черкесов, считает доктор исторических наук, заведующая отделом истории народов республики в Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований Фатима Озова. «На мой субъективный взгляд идея единого самосознания достаточно популярна среди черкесов. Особенно среди молодежи. Все понимают, что существует один народ, разделенный на субъекты России и имеющий большую диаспору за рубежом. Эта идея доминирует в умах черкесов, и уже достаточно популярна. Черкесы осознают, что как бы они ни назывались – шапсуги, кабардинцы, адыгейцы - они составляют единый народ», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Озова считает, что у этой идеи мало противников. «Против этой идеи могут выступать только ангажированные люди. Это естественное положение вещей и выступать против этой идеи – противоестественно. Те, которые говорят о том, что это не актуально, они по большому счету ангажированы какими-то силами или ресурсами. Противников этой идеи немного. Они в основном аргументируют это тем, что уже сложился статус-кво, какие-то субтерриториальные группы черкесов известны под тем или иными названиями, и не стоит его нарушать», - отметила она.

Многие готовы записаться черкесами, в том числе и кабардинцы, считает Озова. «Но будут и люди, которые не захотят изменять статус-кво, они довольны тем, что есть», - сказала она.

Идея, действительно, пользуется популярностью, подтверждает старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев. "По ощущениям, наблюдениям за происходящим в соцсетях, где-то 80 процентов поддерживает эту идею. Они положительно относятся к идее записаться черкесами, вне зависимости от того, живут в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии или где-то еще", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Алоев считает, что у идеи нет артикулированных противников. «Их и не может быть. Если только государство их инспирирует... По крайней мере, среди думающих людей противников этой идеи я не замечал», - отметил историк.

Шапсуги, кабардинцы и остальные готовы записаться черкесами, сказал он. «Такой вывод я делаю на основании общения с людьми из моего окружения. У них этот вопрос вообще не стоит. Мы все черкесы. Этим вопрос закрыт», - подчеркнул Алоев.

Призывы использовать единое самоназвание распространяются также среди малых народов Северного Кавказа, например ногайцев, рассказал старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Есть призывы записываться ногайцами в ходе предстоящей переписи. Мне кажется, у всех малых народов сейчас есть такие призывы. Аварцев призывают записываться аварцами, черкесов – черкесами, татаров – татарами», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Новая перепись – это возможность для исправления ошибок, отмечает Ярлыкапов. «В 1930-е годы некоторые группы ногайцев решили укрупниться с другими народами. Решили, что для ногайцев, которые жили в Астрахани, не надо тратить деньги, готовить литературу, учебники, а надо записать татарами и обучать татарскому литературному языку. Соответственно, в течение 70 лет в переписи они записывались татарами. Новая перепись – возможность в очередной раз доказать, что эта инициатива была насилием над ногайской идентичностью этих людей. В Астрахани количество ногайцев от переписи к переписи растет, потому что ногайцев записывают не татарами», - рассказал он.

Не только черкесы, но и малые народы Северного Кавказа воспользуются возможностью и переименуют этноним при новой переписи, уверен завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор Московского госуниверситета Сергей Арутюнов.

«Эта идея популярна не только у черкесов. Кстати, было бы правильнее указать не просто черкес, а «черкес» и в скобках - «адыг». Мне кажется, в таком случае и кабардинцы, и шапсуги, и абазины в большинстве своем записались бы именно в таком порядке. Что касается малых народов Северного Кавказа, у которых популярна идея переименования, то это наверное цезы, ногайцы, удины, хваршины, ботлихцы. Астраханские ногайцы, ранее записанные татарами, точно захотят переименоваться», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

На малые народы будет оказываться давление с целью записать их аварцами, считает Арутюнов. «Тут совсем другой вопрос. На них оказывается большое административное и пропагандистское давление, чтобы они себя указали аварцами. Это народы, которых разными способами заставляют отказаться от своей национальности в пользу аварской. Они от этого, конечно, настоящими аварцами не станут. Но все эти народы чаще всего ощущают себя дагестанцами и, представляясь в других регионах России, скажут, что они дагестанцы», - отметил он.

Ученый уверен, что результаты переписи не покажут реальную картину национального состава. «Не живущие на территории Дагестана народы, которые являются там коренными, скорее всего запишутся, как захотят. Например, ботлихцы, живущие во Владивостоке, запишутся ботлихцами, потому что на них вряд ли будет оказываться давление. А ботлихцы, живущие в селе Ботлих Дагестана могут оказаться под неким давлением и запишутся аварцами. В итоге получится, что в Дагестане нет ботлихцев, а во Владивостоке или Москве немного есть», - отметил Арутюнов.

Представители малых народов поделились планами об участии в переписи

Представитель цезов Алихан Омаров, живущий в Астрахани, сказал, что не собирается записываться аварцем во время предстоящей переписи. «Я запишусь как цез или дидоец. Мои родственники и ближайшее окружение поступят также. В этом вопросе каждый вправе записаться, как хочет», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Омаров сказал, что призывов переименовать этноним он пока не видел, но не исключил, что «ближе к дате переписи, возможно, будут такие обращения».

Магомед Тавбулатов пока не решил, как ответит на вопрос о национальности в предстоящей переписи. «Мы - ботлихцы, представители этнической группы аварцев. И правильно было бы указать так – «аварцы-ботлихцы». Я, наверное, так и укажу», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, в феврале 2019 года черкесские активисты в преддверии Всероссийской переписи населения объявили флешмоб #ячеркесАты? для объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы". Пользователи сети Facebook высказались в поддержку акции, чтобы исключить при переписи искусственное разделение одного народа.