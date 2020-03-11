Госдума утвердила поправки в Конституцию вопреки критике ученых Северного Кавказа

11 марта 2020, 12:00

Депутаты Госдумы сегодня в окончательном чтении приняли поправки в Конституцию России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа", которое вызвало недовольство историков и этнографов в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Адыгее.

"Кавказский узел" сообщал, что в числе поправок, которые предполагается внести в Конституцию России, есть понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику на Северном Кавказе - в частности, со стороны сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского государственного института гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН.

Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении проект инициированного президентом закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на заседании, что согласно этому закону, в Конституцию должны быть внесены 206 поправок, говорится в публикации на сайте российского парламента.

За поправки сегодня проголосовали 383 депутата, против не было никого, воздержались 43 члена фракции КПРФ. Сегодня же поправки в Конституцию будут рассмотрены в Совете Федерации, а затем их должны одобрить региональные парламенты. На 22 апреля назначено общероссийское голосование, информировал "Коммерсант".

20 января Владимир Путин предложил изложить статью 68 Конституции России в такой редакции: "1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Ранее 13 сотрудников КБИГИ заявили, что конституционное положение о "государствообразующем народе" лишит государственной защиты все остальные народы "Неприемлемой, противоречащей духу федерализма, принципам прав и свобод человека, праву народов на самоопределение, зафиксированным в действующем Основном законе страны, является попытка учреждения единственного «государствообразующего народа» РФ. Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты присоединились к критике этого нововведения. Деление на государствообразующий народ и иные народы неуместны как на федеральном, так и на локальном уровнях, поскольку большинство народов России живут не в диаспоре, а на своей земле, отметил адыгейский историк Самир Хотко. "В состав Российского государства народы пришли не с пустыми руками, пришли со своей территорией, со своей культурой, со своими традициями государственности и права. Все народы созидали государство совместно с русским народом", - сказал он.

Поправка о государствообразующем народе вызвала в Дагестане опасения насильственной русификации. "Непонятно, для чего вносятся эти поправки о народе и языке. Конституция сама по себе была вполне достаточной и не мешала, к примеру, выстраивать как того надо «вертикаль власти»", - отметил историк из Дагестана Махач Мусаев.

Понятие "государствообразующего народа" открывает ящик Пандоры, создавая риск введения подобного статуса одного народа в регионах, указал руководитель общественной организации "Аух" Ханпаша Султанбиев. "В Дагестане, к примеру, 30 народов. И кто будет государствообразующим? Здесь или в других регионах на этот статус будут претендовать те народы, чья численность больше", - пояснил он.

Отметим, что ранее, в июле 2018 года Госдума, приняла поправки к закону "Об образовании", которые предполагают изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект также возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов. Подробнее об этом говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пять фактов про новый закон о родных языках".