Ученые указали на исторические предпосылки для признания казаков народом

20 апреля 2021, 09:57

В справочник Росстата, подготовленный к Всероссийской переписи населения, включены более десятка национальностей, содержащих слово "казак". Требования казаков, в том числе на юге России, признать их народом исторически обоснованы, но звучат на фоне размывания национального самосознания казаков, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Как писал "Кавказский узел", 67 573 человека, согласно официальным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года идентифицировали себя как казаки (русские казаки). 24 ноября 2012 года в России была создана "Казачья партия". 24 января 2013 года казаки обратились к президенту с письмом, в котором высказали свои требования о признании их народом. 26 января 2013 года около 700 казаков провели в ростовском парке митинг, требуя признать себя народом.

Для переписи населения, намеченной на осень 2021 года, Росстат составил и утвердил список национальностей, содержащий 13 национальностей со словом "казак", сообщил 31 марта со ссылкой на руководителя Ростовстата Марину Самойлову официальный сайт правительства Ростовской области.

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук на основе данных переписи 2002 года и имеющейся до этого информации о национальном составе России разработал справочник наименований национальностей, этнических и культурно-этнических групп, проживающих на территории страны, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-служба Росстата.

"В ходе Всероссийской переписи населения 2010 года данные были уточнены. Эта информация используется Росстатом лишь на этапе расшифровки ответов респондентов. В настоящее время в этот справочник включены следующие вариации возможных самоназваний казаков: астраханские казаки, донские казаки, забайкальские казаки, казаки (с любым языком, кроме башкирского, калмыцкого, украинского), казаки (с языком башкирским), казаки (с языком калмыцким), казаки (с языком украинским), кубанские казаки, оренбургские казаки, православные казаки, русские казаки, сибирские казаки, терские казаки, уральские казаки, уссурийские казаки", - отметил представитель пресс-службы.

Казачество изначально возникло в XVI веке как объединение людей, оппозиционных Ивану Грозному и бежавших из Центральной России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ЮНЦ РАН Андрей Венков.

"Власти с самого начала объявляли их либо разбойниками, либо отдельным народом. В XIX веке казаков стали воспринимать как сословие, но три казачьих войска - Донское, Терское и Уральское - считали себя отдельными народами. Советская наука воспринимала их как этнографическую группу", - подчеркнул историк.

До революции 1917 года было представление о казаках, как об этнографической подгруппе русских. "Советский же период стал временем замалчивания этого вопроса", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Гуня.

Мнения экспертов о том, почему происходит снижение числа людей, записывающихся казаками при переписях, резко разошлись. Последние десятилетия "происходит размывание национального сознания" казаков, полагает Андрей Венков.

Уменьшение числа людей, записывающихся казакам, по мнению Алексея Гуни, связано с двумя процессами. Во-первых, с тем, что в 1990-е "переборщили" с казачьим национализмом, в результате чего в 2000-е последовал откат назад. "Значительному числу людей эта "ряженность" надоела, и они предпочли уйти в русские" - заявил Алексей Гуня.

Во-вторых, по его мнению, сыграл роль и отъезд многих казаков с Северного Кавказа. "Переселяясь куда-нибудь в Тверскую область, они не будут идентифицировать себя как казаков, а будут как русских", - подчеркнул эксперт. Он выразил сомнение в том, что сейчас идет размывание казачьей идентичности, но не исключил, что в долгосрочной перспективе с сохранением обеих названных тенденций "ситуация будет складываться не в пользу казаков".

Представители казачьих организаций "Всевеликое войско Донское" и "Казаки Дона" не ответили корреспонденту "Кавказского узла" на вопросы о позиции Росстата.