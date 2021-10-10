Житель Грузии депортирован после побега в московском аэропорту

10 октября 2021, 21:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, который 30 сентября сбежал от конвоиров в аэропорту Внуково, он депортирован из России.

Полицейским удалось задержать жителя Грузии, сбежавшего из-под конвоя, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сегодня сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", - привел сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным полиции, 30 сентября гражданин Грузии, которого планировали депортировать, в аэропорту запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля и уехал на нем. При этом автомобиль протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося остановить злоумышленника. Полицейскому потребовалась медицинская помощь. Следком Москвы возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил сегодня "Интерфакс".

Ранее средства массовой информации сообщали, что сбежавший - гражданин Армении.